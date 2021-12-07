В Тель-Авиве арестованы особняки Тельмана Исмаилова

Суд в Тель-Авиве приказал арестовать два особняка бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова и его жены, переданные их сыну Алекперу. Стоимость недвижимости оценивается в три миллиона долларов. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По данным газеты, суд вынес решение по иску БМ-Банка. Основанием для иска стали решения российских судов, которые признали, что структуры Исмаилова в 2012 году брали в банке крупные займы и не вернули их. Суммы долга оцениваются в 13,5 миллиардов рублей и почти 170 миллионов долларов.

Сын Исмаилова уже привлекался к ответственности перед БМ-банком по долгам одной из компаний отца. Тогда суд взыскал 26,5 миллиардов рублей.

Тельман Исмаилов находится в Черногории. 1 октября его задержали в Подгорице по запросу Москвы. В России бизнесмена обвиняют в организации убийства двух предпринимателей и незаконном обороте оружия. Российская сторона просила экстрадировать Исмаилова, но он подал прошение о предоставлении политического убежища. Оно было удовлетворено и Исмаилова отпустили из-под стражи.