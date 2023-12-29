В Томске Ксения Фадеева, сторонница Навального, получила 9 лет колонии

В Томске активистку Ксению Фадееву - экс-координатора штаба Алексея Навального и депутата городской Думы - приговорили к 9 годам колонии. Приговор вынес в пятницу Советский районный суд.

Днём ранее, 28 декабря, обвинение просило назначить назначить Фадеевой 10,5 лет лишения свободы.

Ксению Фадееву признали виновной по уголовным статья об организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Дело рассматривали при закрытых дверях, отмечает "Медиазона".

О задержании Ксении Фадеевой стало известно в декабре 2021 года. Сначала ей избрали запрет определенных действий, затем отправили под домашний арест. В ноябре оппозиционного политика перевели в СИЗО. Она якобы нарушила один из наложенных на неё запретов. Тогда же судья Дмитрий Худяков перевёл процесс по делу Фадеевой в закрытый режим.

В Томске активистку Ксению Фадееву - экс-координатора штаба Алексея Навального и депутата городской Думы - приговорили к 9 годам колонии. Приговор вынес в пятницу Советский районный суд.

Днём ранее, 28 декабря, обвинение просило назначить назначить Фадеевой 10,5 лет лишения свободы.

Ксению Фадееву признали виновной по уголовным статья об организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Дело рассматривали при закрытых дверях, отмечает «Медиазона».

О задержании Ксении Фадеевой стало известно в декабре 2021 года. Сначала ей избрали запрет определенных действий, затем отправили под домашний арест. В ноябре оппозиционного политика перевели в СИЗО. Она якобы нарушила один из наложенных на неё запретов. Тогда же судья Дмитрий Худяков перевёл процесс по делу Фадеевой в закрытый режим.

Экс-глава сети штабов Навального Леонид Волков говорил, что после ареста в Уфе активистки Лилии Чанышевой он предложил Фадеевой уехать, но та осталась в России: «Ксения наотрез отказалась: она мне писала, что ей страшно, но она же депутат, у нее избиратели, у неё округ, у не1 ответственность - она не может уехать от своих избирателей и своей работы в городской Думе Томска, куда ее избрали в 2020 году».

Экс-глава сети штабов Навального Леонид Волков говорил, что после ареста в Уфе активистки Лилии Чанышевой он предложил Фадеевой уехать, но та осталась в России: "Ксения наотрез отказалась: она мне писала, что ей страшно, но она же депутат, у нее избиратели, у неё округ, у не1 ответственность - она не может уехать от своих избирателей и своей работы в городской Думе Томска, куда ее избрали в 2020 году".

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