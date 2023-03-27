В трёх городах Сибири отменили концерты певца Валерия Меладзе

В трёх городах Сибири - Новосибирске, Барнауле и Кемерово - отменены весенние концерты певца Валерия Меладзе. Организаторы концертов в Барнауле сообщили государственному РИА «Новости», что Меладзе – «запрещённый артист». Кем именно и почему Меладзе был запрещён, не уточняется.

Концерты в Сибири должны были пройти в конце апреля. Сейчас продажа билетов на них остановлена.

Проблемы у Валерия Меладзе начались после новогоднего выступления в Дубае. Тогда кто-то из зрителей выкрикнул из зала: «Слава Украине!». Меладзе, отведя микрофон в сторону, ответил: «Героям слава». Запись этого момента разошлась по соцсетям. В микрофон он попросил зрителей быть вне политики.

Меладзе у себя в инстаграме уточнил, что против любых войн. Он написал, что не пытается никому угодить и уже десять месяцев живёт «с ощущением тяжести и горя», поскольку его «горячо любимые народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди».

В день начала российского вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года, Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

«Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», – сказал Меладзе.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал лишить Меладзе всех званий в России: «Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал». Глава Фонда исторического наследия Александр Карабанов предложил признать Меладзе иноагентом.

Сенатор Елена Афанасьева назвала поступок певца скотством, уродством и предательством.

«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», – заявила Афанасьева.