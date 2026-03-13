В центральной части Израиля возникли пожары после иранского обстрела

В городе Шоам в центральной части Израиля вспыхнул большой пожар в здании, поврежденном после ракетного обстрела из Ирана. Пока неясно, возник ли он из-за обломков перехваченной ракеты или кассетной боеголовки. Об этом сообщают израильские экстренные службы.

Еще один пожар произошел в Ришон ле-Ционе – там загорелось место падения осколка.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что с начала войны с Ираном Соединенные Штаты израсходовали запас критически важных боеприпасов, рассчитанный на годы. В частности, речь идет о запасах ракет большой дальности.

США и Израиль наносят удары по Ирану с 28 февраля. Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в Персидском заливе.



