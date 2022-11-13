В центре Стамбула произошел взрыв, есть жертвы

Херсон перешел под контроль Украины. Это одно из главных поражений российских войск с начала войны. Однако гуманитарная ситуация в самом городе и окрестностях остается сложной. Украинские специалисты начали работы по восстановлению инфраструктуры и разминированию территорий. Введен комендантский час.

По словам губернатора Херсонской области Ярослава Янушевича, при отступлении российские войска заминировали практически все критически важные объекты. Один из руководителей областного совета Юлий Соболевский заявил, что большая часть домов остается без электричества, воды, есть трудности с подачей газа и перебои с мобильной связью.

В интернете появилось видео из аэропорта в Чернобаевке под Херсоном, который российские войска использовали как базу, и по которому украинские силы неоднократно наносили удары. На видео, снятом с дрона, видно много уничтоженной военной техники.

На левом берегу Днепра, в 50 км от Новой Каховки, ночью был нанесен удар по российской военной базе. Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил о «мощной детонации» и уточнил, что российские военные выводят с базы технику.

Тем временем «Укрзализныця» - украинская железнодорожная компания - с 13 ноября начала продажу билетов из Киева в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Акция пока несет символическую ценность: по сообщению компании, сейчас билеты можно приобрести и хранить как знак веры в победу Украины, однако как только железнодорожное сообщение будет восстановлено, покупатели смогут воспользоваться своими покупками.

По сообщению «Укрзализныци», поезда в Херсон могут пойти уже в ближайшие недели, как только будут окончены работы по восстановлению поврежденных участков и разминированию. Мариуполь, Донецк и Луганск остаются под российским контролем, как и аннексированный Крым.