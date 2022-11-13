Новости
В центре Стамбула произошел взрыв, есть жертвы
В центре Стамбула в воскресенье произошел взрыв. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, их число уточняется. Телеканал CNN Turk сообщил о по меньшей мере 11 пострадавших. Причина взрыва пока не известна.
Взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в самом центре Стамбула.
Другие новости дня
Гуманитарная ситуация в Херсоне остается сложной, идет разминирование
Херсон перешел под контроль Украины. Это одно из главных поражений российских войск с начала войны. Однако гуманитарная ситуация в самом городе и окрестностях остается сложной. Украинские специалисты начали работы по восстановлению инфраструктуры и разминированию территорий. Введен комендантский час.
По словам губернатора Херсонской области Ярослава Янушевича, при отступлении российские войска заминировали практически все критически важные объекты. Один из руководителей областного совета Юлий Соболевский заявил, что большая часть домов остается без электричества, воды, есть трудности с подачей газа и перебои с мобильной связью.
В интернете появилось видео из аэропорта в Чернобаевке под Херсоном, который российские войска использовали как базу, и по которому украинские силы неоднократно наносили удары. На видео, снятом с дрона, видно много уничтоженной военной техники.
На левом берегу Днепра, в 50 км от Новой Каховки, ночью был нанесен удар по российской военной базе. Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил о «мощной детонации» и уточнил, что российские военные выводят с базы технику.
Тем временем «Укрзализныця» - украинская железнодорожная компания - с 13 ноября начала продажу билетов из Киева в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Акция пока несет символическую ценность: по сообщению компании, сейчас билеты можно приобрести и хранить как знак веры в победу Украины, однако как только железнодорожное сообщение будет восстановлено, покупатели смогут воспользоваться своими покупками.
По сообщению «Укрзализныци», поезда в Херсон могут пойти уже в ближайшие недели, как только будут окончены работы по восстановлению поврежденных участков и разминированию. Мариуполь, Донецк и Луганск остаются под российским контролем, как и аннексированный Крым.
- 9 ноября командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин предложил министру обороны России Сергею Шойгу вывести войска из Херсона и окрестностей на правом берегу Днепра, мотивировав это трудностями снабжения и заботой о сохранении жизней военнослужащих. Министр согласился. 11 ноября первые части украинской армии вошли в Херсон.
Скончался основатель Народного фронта Грузии Нодар Натадзе
В возрасте 93 лет скончался Нодар Натадзе - основатель «Народного фронта» и один из самых активных политиков Грузии 90-х годов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Он оставил свой особый след на пути государственного восстановления независимой Грузии и внес значительный личный вклад в это великое дело, его подпись стоит под Актом о восстановлении независимости Грузии. Нодар Натадзе был человеком, который до конца жизни оставался верным своим принципам, поэтому он будет примером для многих поколений», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Нодар Натадзе, литературовед, лингвист, автором многих научных и публицистических работ, монографий, самоучителя грузинского языка. Среди других его подпись стоит на Акте о восстановлении независимости Грузии.
В 1989-90 годах был депутатом Верховного Совета Грузинской ССР; 1990-91 гг. - депутат Верховного Совета первого созыва независимой Грузии. Также был парламентарием в 1992-1995 годах.
Пригожин обвинил губернатора Петербурга в государственной измене
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Генеральную прокуратуру России и в органы ФСБ иск с требованием проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о государственной измене. Об этом сообщила в воскресенье его пресс-служба. Подробности иска не разглашаются.
В октябре Пригожин публично заявлял, что Беглов оказывает поддержку Вооруженным силам Украины, от чего страдают как российская армия, так и бойцы основанной Пригожиным неформальной «ЧВК Вагнера». В чем именно заключается поддержка Бегловым Украины, он не пояснил.
Пресс-служба Смольного в ответ заявила: «Санкт-Петербург всемерно содействует проведению специальной военной операции. Медицинские учреждения города оказывают всю необходимую помощь участникам и их семьям».
Конфликт Пригожина с губернатором Петербурга длится уже более двух лет. Его хронологию приводит издание «Бумага». Бизнесмен неоднократно обвинял губернатора в коррупции. По мнению Пригожина, Беглов создал организованную преступную группировку, контролирующую все бюджетные сферы Петербурга.
Среди спорных вопросов, которые Пригожину не удалось уладить с властями Петербурга - его проект по развитию пригородной туристической зоны «Горская»: петербургская администрация разорвала с Пригожиным контракт, на который тот возлагал надежды - в итоге развитием «Горской» занялись структуры, близкие к «Газпрому». Также не состоялось сотрудничество Пригожина и Беглова по нескольким проектам инвестиций в городскую инфраструктуру.
Александр Беглов, со своей стороны, также резко критикует Пригожина. Так, он публично заявлял, не называя конкретной фамилии, что «некий известный бизнесмен обкрадывает детей» в сфере социального питания (принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» занимается поставками питания для школ и социальных учреждений). Он также говорил, что тот сформировал в городе подконтрольную себе структуру СМИ и охранных агентств, намеренно приводил конкурентов к банкротству, и собирался реформировать систему образования таким образом, что это повлекло бы банкротство действующих комбинатов социального питания, которые городу потом пришлось бы выкупать у бизнесмена.
- Конфликт Пригожина с властями Петербурга обострился после начала военного вторжения России в Украину, когда Пригожин открыто признал, что является создателем и владельцем «ЧВК Вагнера», которая ведет боевые действия в Украине и вербует наемников для участия в них, в том числе в российских тюрьмах (ранее он отрицал свою связь с ЧВК).
- С осени 2022 года Евгений Пригожин стал все чаще появляться в публичном поле с политическими заявлениями, несмотря на то, что «ЧВК Вагнера» не имеет юридического лица и официально не существует, а ее бойцы обвиняются в многочисленных военных преступлениях. Так, он выступил с резкой критикой командующего группой армий «Центр» российских сухопутных войск, принимающих участие в военной операции в Украине, генерал-полковника Александра Лапина, фактически обвинив его в сдаче ранее оккупированных территорий. 29 октября Лапин был снят с должности.
«ЧВК Вагнера» казнила завербованного, перешедшего на сторону Украины
Телеграм-каналы, близкие к «ЧВК Вагнера», распространили видео убийства бывшего наемника ЧВК Евгения Нужина, который перешел на сторону Украины. В комментарии к видео заявляется, что «предатель получил наказание».
Евгений Нужин был завербован в «ЧВК Вагнера» в одной из российских тюрем, где отбывал наказание за убийство, и отправлен в Украину. В начале сентября он сдался в плен. Нужин дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, в котором критиковал политику России и войну в Украине.
Нужин говорил, что решил присоединиться к ЧВК именно с целью как можно скорее сдаться в плен и далее воевать на стороне ВСУ. После окончания войны он надеялся остаться в Украине, где проживают его родственники - сестра и дядя.
На видео, распространенном в интернете, Нужин говорит, что после сдачи в плен находился в Киеве, откуда был похищен 11 ноября, и очнулся в подвале, где узнал, что его «будут судить». После этого ему разбивают голову кувалдой.
Владелец «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин назвал видеозапись убийства «прекрасной режиссерской работой», добавив, что убийство было «справедливым».
Издание Sota уточняет, что убийство кувалдой стало своего рода визитной карточкой «ЧВК Вагнера» еще со времен ее участия в боевых действиях в Сирии.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное вооруженное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, но его бойцы принимают участие в войне в Украине и в других странах.
- Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
- Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, Пригожин начал вербовать в ряды «ЧВК Вагнера» российских заключенных и отправлять их на войну.
- Осужденным, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, говорят, что они должны полгода пробыть на передовой. Под угрозой расстрела им запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. По разным данным, в «ЧВК Вагнера» завербовали от десяти до 20 тысяч заключенных.
Умер иранец, проживший в парижском аэропорту 18 лет
В парижском аэропорту Шарль-де-Голль умер Махран Карими Нассери. Он прожил в терминале 2F 18 лет с конца 1980-х годов и вернулся туда за несколько недель до смерти.
Нассери родился в Иране в 1945 году. В 1974 году он полетел в Лондон в поисках уехавшей ранее матери. Родственники сообщили Нассери, что она уехала в Великобританию.
С 1977 по 1981 год иранец пытался получить убежище в шести странах и в итоге получил его в Бельгии, где устроился работать в библиотеку. В 1988 году Нассери решил переехать в Великобританию - с пересадкой в Париже. Там, по одной из версий, он потерял документы. В Лондон он прилетел без документов и его отослали обратно во Францию. Права на въезд в страну у иранца не было, и он поселился в аэропорту.
Нассери поселился в терминале 2F. Там он занял несколько кресел. При себе у него были тележки с вещами. Он проводил дни, описывая свою жизнь в блокноте, читая газеты и журналы.
В 1999 году Нассери получил статус беженца во Франции, но остался жить в терминале аэропорта до 2006 года.
Иранец привлек внимание СМИ и голливудского режиссера Стивена Спилберга, который в 2004 году по истории Нассери снял трагикомедию «Терминал». Главные роли в картине сыграли Том Хэнкс и Кэтрин Зета-Джонс.
После премьеры фильма у Нассери стали брать интервью, он начал называть себя «сэр Альфред» и встречался с прессой несколько в день.
В 2006 году иранец заболел и увезли в больницу. После этого он жил в хостеле на деньги, полученные от фильма Спилберга.
Несколько недель назад Нассери вернулся в терминал 2F, где и умер 12 ноября. Представитель аэропорта сообщил, что смерть наступила по естественным причинам. При себе у Нассери нашли несколько тысяч евро наличными.
Сотрудник аэропорта уточнил, что Нассери всегда находился в общественной зоне аэропорта и мог в любой момент пойти, куда хочет. Об иранце заботились сотрудники аэропорта.
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за «фейки»
Президент России Владимир Путин внес серию поправок в законопроект о российском гражданстве. Он предлагает дать государственным органам возможность лишать россиян гражданства за нежелательную для государства деятельность, включая фейки об армии - в том случае, если гражданство было приобретено, а не получено по рождению.
Законопроект сейчас рассматривает Госдума, она уже приняла его в первом чтении 5 апреля. По предложениям Путина, приобретенное гражданство сможет быть прекращено, если его обладатель совершал «действия, создающие угрозу безопасности страны» - в том числе распространял фейки о действиях российских вооруженных сил.
Также поводом для лишения приобретенного гражданства предлагается сделать участие в деятельности международной организации, признанной нежелательной в России, дискредитацию армии, призывы к нарушению территориальной целостности России, осквернение государственной символики и экстремизм.
Кроме того, приобретенного гражданства смогут лишиться лица, совершившие ряд уголовных преступлений, не относящихся к государству и его деятельности: похищение человека, разбой, грабеж, вымогательство, хулиганство, вандализм и проч.
Законопроект «О гражданстве России» был внесен президентом в Госдуму в конце прошлого года. Гражданство России, как и ранее, смогут получить лица, владеющие русским языком и знающие историю страны (для этого претенденты сдают специальный экзамен), не представляющие угрозы для правопорядка. Они обязуются соблюдать Конституцию России.
- Статья 6 Конституции России гласит: «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». В Конституции не указано правовых различий между случаями, когда гражданство было получено по рождению или приобретено позже.
- 4 марта после военного вторжения в Украину Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. В них может быть обвинен любой, кто публично высказывается о войне в Украине, если его высказывания отличаются от официальных сводок. За почти 9 месяцев российского военного вторжения в Украину по статьям о фейках и дискредитации были заведены, по данным «ОВД-инфо», более 4 тыс. административных и около 250 уголовных дел.
В Тбилиси после проверки демонтировали более тысячи опасных газовых обогревателей
Специалисты столичной газораспределительной компании Tbilisi Energy за последний месяц демонтировали в квартирах Тбилиси 1390 обогревательных газовых устройств, установленных или изготовленных кустарно или с нарушением правил безопасности и представляющих угрозу для жизни.
«Это означает, что сотни семей пережили интоксикацию и, в самых тяжелых случаях, закончилось смертью», - говорится в заявлении Tbilisi Energy, пишет агентство «Новости-Грузия».
Компания опубликовала статистику по Тбилиси - рекорд по использованию ненадежного газового оборудования в районах Исани-Самгори-Вазисубани. Самая благополучная ситуация - в Ваке, где выше уровень жизни населения и в квартирах чаще устанавливаются современные отопительные системы.
Tbilisi Energy просит всех быть предельно осторожными и соблюдать правила установки и использования газового оборудования. С инструкциями можно ознакомиться на сайте компании.
Демократы в США лидируют на выборах в Сенат
В США демократы в Сенате по итогам выборов, судя по всему, получат 50 мест и контроль над верхней палатой Конгресса после подсчета голосов в штате Невада. Там побеждает член Демократической партии Кэтрин Кортес-Масто, передает CNN.
В Неваде обработано более 95% бюллетеней. Кортес-Масто получает 48,7% голосов. Оно опережает бывшего генпрокурора Невады республиканца Адама Лаксалта на половину процентного пункта.
Если Кортес-Масто объявят победителем, то даже в случае победы республиканцев в Джорджии, где в декабре пройдет второй тур выборов, Республиканская партия не получит в Сенате большинства. При равном числе мест решающий голос будет у вице-президента демократа Камалы Харрис.
Республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей.
Президент США Джо Байден заявил, что доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в стране, и ждет второго тура в штате Джорджия. По словам американского лидера, он невероятно доволен явкой и с нетерпением ждет следующих двух лет.
Давид Арахамия: О переговорах с Россией можно будет говорить во второй половине 2023 года
По словам лидера правящей фракции Украины «Слуга народа» Давида Арахамия, возможность переговоров с Россией может возникнуть во второй половине 2023 года. Об этом Арахамия пишет на своей странице в Telegram.
«Честно, я считаю, что это будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будут стартовать и президентские гонки в США. А к тому же, в 2024-м будут выборы у Путина. И всем нужно будет политически что-то демонстрировать. Я не думаю, что Путин способен продемонстрировать какие-то военные успехи, поэтому они, возможно, будут пытаться на дипломатическом фронте каким-то образом демонстрировать что-то своему народу», - цитирует Арахамия Общественный вещатель Грузии.
По его мнению, сейчас России снова поднимает вопрос о переговорах, поскольку нуждается в передышке для перегруппировки и восстановления сил, чего украинцы не допустят.
Как пишет Арахамия, президент Украины уже назвал условия переговоров с Москвой и они неизменны. «Восстановление территориальной целостности, возмещение ущерба, наказание военных преступников, действенные гарантии того, что это не повторится», - написал Арахамия.
Грузинский саблист Сандро Базадзе – обладатель Кубка мира
Накануне, 12 ноября, в Алжире прошел Кубок мира по фехтованию, победителем которого стал грузинский саблист Сандро Базадзе, пишет Общественный вещатель Грузии.
В полуфинале Базадзе встретился с египтянином Зиадом Эльсисом и в напряженной борьбе победил его со счетом 15:13, а в финале одолел итальянца Луиджи Самеле со счетом 15:13.
Госсекретарь США и глава МИД Украины встретились в Пномпене
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился 12 ноября в Пномпене с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Встреча прошла на полях саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Госсекретарь обсудил с украинским коллегой приверженность Соединенных Штатов оказанию помощи Киеву на фоне продолжающихся атак России на объекты гражданской инфраструктуры Украины - в том числе представления гуманитарной помощи и оказания поддержки в подготовке к зиме.
Собеседники подтвердили важность продления зерновой сделки до истечения срока ее действия 19 ноября.
Блинкен и Кулеба также обсудили ход боевых действий на территории Украины. Госсекретарь повторил, что сроки, содержание и формат любых переговоров с противником - остаются полностью прерогативой Украины.
Кулеба в свою очередь рассказал Блинкену об освобождении Херсона и поблагодарил США за поддержку. Глава украинского МИД выразил надежду, что Вашингтон и далее будет поставлять Киеву передовую военную технику.
На фоне стратегических успехов вооруженных сил Украины последние недели политические деятели разных стран стали чаще говорить о возможности переговоров.
11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией, но по-прежнему считает бесперспективными переговоры с действующим российским руководством.
Президент России Владимир Путин говорил, что мирные переговоры с Украиной могут начаться по «сигналу» из Вашингтона.
Депардье закрывает из-за простоя свой продюсерский центр в России
Французский актер Жерар Депардье закрывает из-за простоя свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России. Об этом ТАСС рассказал друг артиста и продюсер Арно Фрилли.
«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя», - сказал Фрилли. Он допустил открытие нового центра в будущем.
Фрилли подчеркнул, что решение не связано с кризисом из-за войны России с Украиной.
Кроме того, продюсер сообщил о приостановке работы над фильмом об эскадрилье «Нормандия - Неман». Депардье намеревался снимать его в Калининградской области как российско-французский проект. После российского нападения на Украину французская сторона вышла из проекта. «Мы все еще надеемся, что сможем реализовать его тем или иным образом», - сказал Фрилли.
В 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство. В марте французский актер осудил российскую вооруженную агрессию в отношении Украины. Депардье назвал действия российского президента безумными и неприемлемыми.
В Херсон вернулись органы власти, в городе введен комендантский час
Глава военной администрации Херсонской области Ярослав Янушевич прибыл в освобожденный Херсон. Об этом в телеграме сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Тимошенко опубликовал видео, снятое у здания администрации Херсона. В ролике Янушевич объявляет, что в городе начинают работать местные органы власти, региональные отделения Службы безопасности Украины и полиции.
В свою очередь Янушевич в своем телеграм-канале опубликовал видеообращение, в котором объявил о введении в Херсоне комендантского часа. Он будет длиться с 17 часов до 8 часов утра. Кроме того, по словам чиновника, въезд и выезд из города будут ограничены.
Российские войска оккупировали Херсон в первые дни вооруженного вторжения. 9 ноября Москва объявила о выводе войск на левый берег Днепра. 11 ноября ведомство отчиталось об окончании отвода войск. В этот же день в Херсон вошли украинские военные.
Жителям Каховского района Херсонской области обещают квартиры в Туапсе
Российская администрация оккупированного Каховского района Херсонской области предложила местным жителям эвакуироваться в Туапсе Краснодарского края. Им обещают размещение, бесплатное трехразовое питание, 100 тысяч российских рублей единовременно и жилищные сертификаты, пишет Кавказ.Реалии.
«Условия жизни с каждым днём для мирных, гражданских лиц становятся все менее комфортными. Закрываются объекты сферы услуг, объекты жизненной необходимости - аптеки, магазины. Из базового в режим аварийного обеспечения переводится работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения», - заявил глава администрации Павел Филипчук в официальном телеграм-канале, отметив, что «взывает к благоразумности» жителей.
По словам Филипчука, так как администрация является «объектом номер один для террористических атак ВСУ», ее сотрудники покидают Каховку и «переезжают на более безопасную территорию», откуда и собираются руководить районом дальше.
Каховка находится на левом берегу Днепра выше по течению Каховской ГЭС. 31 октября назначенные Россией власти Херсонской области объявили о «принудительной эвакуации» населенных пунктов в 15-километровой зоне на левой стороне Днепра, в том числе из Каховского района.
Филипчук подчеркнул, что сейчас 15-километровая зона становится «территорией возможных боевых действий», где «с каждым днем все больше присутствуют военные».
На сайте администрации Туапсе информации о размещении эвакуированных и о выплатах, по состоянию на 20.00 МСК, нет
- 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Херсон был взят российскими войсками в начале марта.
- В мае секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал, что Россия останется в Херсоне «навсегда». В конце сентября - уже после начала украинского наступления - в регионе провели так называемый референдум о его вхождении в состав России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Россия по-прежнему считает Херсонскую область своей территорией.
- Отступление из правобережной части Херсонской области - уже третье после 24 февраля. В конце марта российские войска оставили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, тогда это назвали жестом доброй воли. В сентябре после успешного наступления украинской армии российские войска в течение нескольких дней покинули ряд районов Харьковской области, а впоследствии сдали и город Лиман в Донецкой области. Это объяснили «передислокацией».
- Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором назвал Украину российской территорией и пригрозил не брать противника в плен, а сжигать.
- Отступление из Херсона Кадыров назвал занятием более выгодной стратегической позиции. В этом он солидарен с создателем «ЧВК Вагнера» Евгением Пригожиным, с которым они вместе критиковали генерал-полковника Александра Лапина - он командовал группировкой российских войск «Центр» на войне в Украине. Через несколько недель Лапина сняли с должности, но официально это не подтверждено.
Еврокомиссия поможет ФРГ поддержать бывшую «дочку» «Газпрома»
Еврокомиссия утвердила финансовую помощь в размере 225,6 миллиона евро ФРГ для поддержки бывшей германской дочерней компании «Газпрома» SEFE (прежнее название Gazprom Germania).
Эта мера позволит Германии получить 100% акций SEFE для обеспечения безопасности поставок газа, утверждает европейское ведомство.
Бывшая «дочка» российского концерна находится на попечении Германии. На SEFE приходится около 15% поставок газа в ФРГ. Она также направляет газ другим странам Евросоюза.
Согласно плану, имеющийся уставный капитал компании в объеме 225,6 миллиона евро будет обнулен и положит конец праву собственности «Газпрома», говорится в сообщении Еврокомиссии. SEFE выпустит новые обыкновенные акции с прежней номинальной стоимостью. Новым владельцем компании станет Германия.
С момента своего основания в 1990 году Gazprom Germania на 100% принадлежала российскому «Газпрому». После нападения России на Украину и последующих санкций со стороны Евросоюза «Газпром» отказался от дочерней компании. В начале апреля компанию передали под управление Федерального сетевого агентства ФРГ. Позднее Россия ввела против бывшей «дочки» концерна санкции.
После начала войны Германия также объявила о планах постепенно отказаться от российских энергоносителей. Ранее из России импортировалось 40% всего используемого в Германии природного газа.
Подконтрольная РФ администрация Херсона уезжает вглубь левого берега
Оккупационная администрация Каховского района Херсонской области эвакуируется из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра.
«По распоряжению правительства Херсонской области мы перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом», - сообщил в телеграме глава назначенной Россией администрации Павел Филипчук.
По словам чиновника, осознанно оставшиеся «в небезопасной зоне, где возможны боевые действия», несут полную ответственность за свою жизнь.
Оккупационные власти Херсонской области начали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра 18 октября.
11 ноября Минобороны России заявило об окончании отвода российских войск из Херсона на левый берег Днепра. После ухода они подорвали за собой мосты через Днепр. В этот же день в Херсон вошли украинские военные.
Административной столицей аннексированной Херсонской области после вывода российских войск из Херсона оккупационные власти сделали город Геническ.
Мобилизованные с Алтая сообщили об угрозах со стороны командиров
Мобилизованные из Алтайского края, которые отказались возвращаться на передовую в зоне боевых действий России с Украиной, сообщили об угрозах со стороны командиров и потребовали встречи с военным прокурором. Об этом сообщает телеграм-канал «Астра» со ссылкой на одного из мобилизованных.
По словам источника, 35-ю бригаду из города Алейска в конце сентября отправили на передовую через две недели после призыва. 25 октября бригаде было дано задание наступать на село Невское в Кременском районе Луганской области. У мобилизованных было семь боевых машин пехоты, только две из которых заводились, другие приходилось толкать, утверждает собеседник «Астры».
Солдаты, как утверждает мобилизованный, в один из дней попали в засаду и понесли потери. Какие именно – не уточняется. На следующий день они «наткнулись на более подготовленную засаду».
Командир приказал отступать. Из 91 человека из роты 60 отступили в город Сватово в Луганской области. По словам мобилизованного, в течение следующих восьми дней, к отступившим приезжали представители командования. Они настаивали на возвращении на передовую и запугивали прокуратурой, говорит собеседник «Астры».
Мобилизованные сейчас находятся в тылу. Они требуют встречи с военным прокурором, но командование ее не организует, - говорит собеседник «Астры». По его словам, мобилизованные пытались записать видеообращение, но приехала военная полиция, надела наручники на выступавших и увезла их.
Оставшиеся на передовой мобилизованные из роты попали под обстрел, их командир погиб. В живых осталось 4 человека.
- Мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента России Владимира Путина. 4 ноября он заявил, что на войну с Украиной мобилизованы 318 тысяч человек.
- Формально мобилизация может быть завершена после выхода специального указа президента России. 31 октября Владимир Путин заявил, что еще не подписывал соответствующий указ и что не знает, нужен ли он вообще.
CNN: после отступления войск РФ из Херсона разрушены семь мостов
Как минимум семь мостов, четыре из которых пересекают Днепр, были разрушены в течение суток после заявления Минобороны России об отступлении войск из Херсона. Об это сообщает телеканал CNN, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar.
На снимках видно, что повреждена дамба Каховской ГЭС и вода вытекает из трех шлюзовых ворот. Местные украинские телеграм-каналы сообщали, что звуки взрывов были слышны около Каховской ГЭС в ночь на 11 ноября.
Кроме того, были разрушены автомобильно-пешеходный и железнодорожный Антоновские мосты, автомобильная и железная дорога над плотиной Каховской ГЭС, уточняет CNN.
- О выводе российских войск из оккупированного Херсона на левый берег Днепра было объявлено 9 ноября. 11 ноября ведомство отчиталось об окончании отвода войск. В этот же день в Херсон вошли украинские военные. Сотни жителей города вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью был поднят флаг Украины.
В ЕНД создали рабочую группу для разработки регламента выборов председателя партии
В главной оппозиционной партии Грузии – «Едином Национальном движении» создана рабочая группа для разработки регламента выборов председателя партии. Об этом заявил на брифинге представитель ЕНД Георгий Барамидзе. После 22 ноября порядок проведения выборов должен быть утвержден политсоветом.
На данный момент на пост председателя партии претендуют три кандидата: действующий лидер Ника Мелия, Георгий Мумладзе и Георгий Чаладзе. СМИ не исключают, что в ближайшее время свою кандидатуру заявит Леван Хабеишвили.
Кризис в ЕНД продолжается уже несколько месяцев. Часть актива партии на этой неделе потребовали проведения внутрипартийных выборов, избрания нового председателя партии, политсовета и секретариата. Один из лидеров Ираклий Надирадзе заявил, что партия сегодня беспомощна и ей необходимо усиление, чтобы противостоять «Грузинской мечте» и добиться освобождения Михаила Саакашвили.
Ника Мелия заявил, что выборов не боится и готов повторно баллотироваться на этот же пост «в любое время», пишет агентство «Новости-Грузия».
В правящей партии «Грузинская мечта» заранее заявляют, что их главный оппонент - на грани распада. Спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что «проблема ЕНД не в лидерах, а в отсутствии ценностей, и у этой партии нет будущего». В «Нацдвижении» в ответ заявили, что «власти зря надеются», и партия выйдет из кризиса обновленной и усиленной.
Часть лидеров последнее время открыто высказывают недовольство политикой председателя партии Ники Мелия. Однопартийцы расходятся во мнениях по ключевым вопросам, которые касаются роли Михаила Саакашвили, партийных отношений с экс-министром обороны, бизнесменом Давидом Кезерашвили, сотрудничества с другими политическими объединениями и реакции на те или иные события.
С конца сентября ЕНД покинули несколько лидеров, в том числе член политсовета Бадри Басишвили.
Россия запретила некоторым судам проход через Керченский пролив
Россия запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
«Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», – цитирует ТАСС ведомство.
Российские власти пока не комментировали эту информацию.
- 8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль, в результате частично обрушилось дорожное полотно и загорелся поезд, перевозивший горючие материалы. Погибли четыре человека – водитель взорвавшегося грузовика и пассажиры легкового автомобиля, проезжавшего рядом.
Предполагаемый участник «банды Гагиева» (Джако) приговорен к 19 годам лишения свободы
Московский областной суд признал виновным в ряде тяжких преступлений предполагаемого участника «банды Гагиева» из Северной Осетии Артура Джиоева. По данным следствия, он был «правой рукой» и воспитанником криминального авторитета Аслана Гагиева по прозвищу Джако.
Уголовное дело в отношении Джиоева рассматривалось с конца июня. Его обвиняли в нескольких убийствах, бандитизме и похищении человека. Джиоеву грозило пожизненное лишение свободы, суд назначил ему 19 лет колонии, сообщает Кавказ.Реалии.
Артур Джиоев, известный в криминальных кругах как «Сыночек» и «Фигура», с 2004 года был активным членом «банды Гагиева» и участвовал в похищениях и убийствах на территории Московской области и Северной Осетии. По поручению Гагиева в 2010 году он возглавил банду, ставшую структурным подразделением уже существующей, утверждал Следственный комитет России.
Кроме того, Джиоев участвовал в убийствах не менее десяти человек, а также в нескольких покушениях на убийства.
В 2018 году Артур Джиоев был экстрадирован в Россию из Греции и вскоре приговорен во Владикавказе к 17 годам колонии строгого режима. Его судили за участие в преступном сообществе, незаконный оборот оружия и другие убийства. Он мог получить пожизненный срок еще тогда, но добился смягчения приговора благодаря досудебному соглашению о сотрудничестве.
Кроме того, именно Джиоев дал показания против экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой. Он утверждал, что она «заказала» убийство бывшего мужа ее сестры. Швецову приговорили к 12 годам лишения свободы.
- Аслана Гагиева обвиняют в организации крупнейшего в стране преступного сообщества, в которое входили несколько группировок. Их участники совершали заказные убийства высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, крупных бизнесменов и криминальных авторитетов.
- Гагиев, как считает следствие, создал на территории Северной Осетии три вооруженные банды, которые возглавили ранее осужденные Олег Дзарахохов, Бахром Секинаев, а также находящийся сейчас в международном розыске Денис Кокоев. Аслан Гагиев в июне 2018 года был экстрадирован из Австрии в Россию и арестован.
Именем Алана Чочиева назовут улицу в Цхинвали
Комиссия по переименованию улиц при администрации столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия намерена назвать одну из улиц Цхинвали в честь выдающегося политического деятеля, ученого Алана Чочиева.
«Комиссия уже провела совещание и определила улицу Интернациональная, которую планируется переименовать в улицу Алана Чочиева, в целях увековечивания его памяти и в знак признания выдающихся заслуг в деле становления государственности Южной Осетии. Мы намерены обсудить этот вопрос также с общественностью, чтобы узнать их мнение», - сообщил информагентству «Рес» мэр города Гено Каджаев.
Решение назвать одну из цхинвальских улиц в честь видного политического деятеля Алана Чочиева ранее приняла комиссия по увековечиванию памяти политика.
СГБ Грузии отреагировала на активность российских военных в районе села Атоци
Служба госбезопасности Грузии заявила, что российские военные установили незаконный объект в районе села Атоци Карельского муниципалитета, расположенного у линии де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Задействована горячая линия, информация передана миссии наблюдателей ЕС, проинформированы сопредседатели Женевских переговоров.
Ранее СМИ сообщали, что российские военные собираются строить новый блокпост в районе Атоци, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Незаконная деятельность вдоль линии оккупации, в том числе сооружения, возводимые для так называемого «бордеринга», усложняют повседневную жизнь местного населения и наносят ущерб обстановке безопасности в регионе. За это полностью отвечает оккупационная власть. Вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), а также на очередном раунде международных дискуссий в Женеве», - говорится в сообщении Совбеза.
Сообщения о ситуации в селе Атоци последние годы остаются в центре внимания СМИ. По сообщению грузинской службы Радио Свобода, впервые представители югоосетинских властей в селе Атоци появились в феврале 2014 года. Тогда они возвели двухкилометровый забор, в результате чего сельчане потеряли около 30 километров участков земли, пастбищ и лесной массив.
В 2018 году российские пограничники начали устанавливать там же новые металлические ограждения и местные жители потеряли возможность пользоваться еще частью земельных участков. На какое-то время в 2019 году процесс «бордеризации» был приостановлен, но затем снова возобновился.
Неправительственная организация «Институт исследования демократии» (DRI) в начале этого года сообщала, что Атоци находится на грани запустения - местные жители вынуждены уезжать из-за проблем с безопасностью, тяжелых социальных, экономических и инфраструктурных проблем.
Временной столицей аннексированной Херсонской области объявили Геническ
Административной столицей аннексированной Херсонской области после вывода российских войск из Херсона временно станет Геническ. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь зампредседателя назначенного Россией правительства Александр Фомин.
«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», – заявил Фомин.
Курортный и портовый город Геническ расположен на юге Херсонской области на берегу Азовского моря. Город был оккупирован российскими войсками 24 февраля – в первый день вторжения в Украину.
- 11 ноября Минобороны России заявило об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. После ухода они подорвали за собой мосты через Днепр. В этот же день в Херсон вошли украинские военные. Сотни жителей города вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью был поднят флаг Украины.
- 8 ноября российская администрация Херсонской области заявила, что из Херсона в Геническ вывезли находящиеся на складах школьные учебники. Из города также вывезли российские и советские памятники и даже останки князя Григория Потемкина-Таврического, которые там покоились.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Форум