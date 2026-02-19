В Цхинвали после ДТП задержали депутата парламента

37-летний депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия от президентской партии «Ныхас» Аркадий Качмазов стал участником аварии с участием нескольких автомобилей в Цхинвали.

По данным «Сапы», мужчина пытался скрыться с места происшествия, а сотрудники милиции устроили погоню за беглецом, стреляя в воздух.

«Правоохранителям удалось его задержать. Предварительно, 37-летний Качмазов был за рулем в нетрезвом состоянии», — пишет издание.

Госагентство «Рес» сообщило об инциденте со ссылкой на МВД, не указывая имя фигуранта. По информации ведомства, в результате аварии пострадавших нет.