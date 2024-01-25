В Туапсе потушен пожар на заводе «Роснефти»

В Туапсе (Краснодарский край) к утру четверга ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти». Об этом сообщили местные власти. По предварительной информации, никто не пострадал.

Пожар произошел в ночь на 25 января. Его тушили 99 человек и более 30 единиц техники. Причины пожара уточняются, заявили в оперативном штабе.

Телеграм-канал «112» сообщил, что причиной пожара могла стать атака беспилотника. Shot утверждает, что перед возгоранием в городе были слышны взрывы, предположительно, от работы сил ПВО. Об атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод сообщает и украинское агентство УНИАН.

Телеграм-канал «База» пишет, что в полночь беспилотный аппарат попал в вакуумную установку на объекте. В других пабликах пишут, что огонь виден из разных районов города.

Местные власти и Минобороны России об атаке беспилотника не сообщали. Глава Туапсинского района Сергей Бойко подтвердил, что на территории нефтеперерабатывающего завода горит вакуумная установка.

О причине пожара или версиях его возникновения власти РФ не сообщают.

Из-за пожара на нефтебазе в Туапсе был временно закрыт Сочинский аэропорт.