В туннелях в секторе Газа найдены тела пяти заложников

Армия обороны Израиля заявила, что в секторе Газа в туннелях группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) были найдены тела пяти заложников, трое из которых – военные.

«Солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, похищенных 7 октября, и доставили их для захоронения в Израиль», – говорится в сообщении.

Израильские военные обнаружили тела заложников во время проведения операции по установлению контроля над городом Джабалия на севере сектора Газа. В рамках этой операции ЦАХАЛ обнаружила также «стратегическую сеть туннелей», которая, как утверждается, использовалась ХАМАС в качестве штаба. Она включала в себя два уровня: первый – глубиной около 10 метров, второй – глубиной в «десятки метров». Там также нашли оружие, инфраструктуру для его производства и аварийные укрытия.

В плену у джихадистов по-прежнему остаются около 130 человек, захваченных 7 октября, в ходе нападения ХАМАС на Израиль. Ещё 110 человек удалось освободить. Как минимум 30 заложников погибли в плену.

Вместе с тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на воскресном заседании правительства заявил, что страна пойдёт до конца, пока не достигнет своей цели – уничтожения группировки ХАМАС. Премьер при этом признал, что Израилю приходится платить за это высокую цену.

Египет тем временем вынес на обсуждение новое предложение о прекращении боевых действий для обмена заложников. Об этом пишет The Times of Israel. Как отмечает издание, некоторые источники сообщили, что власти Израиля не отвергают этот план категорически и переговоры по нему возможны.

План включает двухнедельное прекращение огня и освобождение 40 заложников, удерживаемых ХАМАС (женщин, детей и пожилых мужчин) в обмен на 120 палестинских заключенных из израильских тюрем. Далее, по планам Каира, должно быть создано палестинское переходное правительство, которое будет контролировать как Западный берег, так и сектор Газа, и подготовит почву для проведения парламентских и президентских выборов. Третий пункт плана включает полное прекращение огня, освобождение всех израильских заложников, включая военных в обмен на некоторое количество палестинских заключенных, связанных с ХАМАС и «Исламским джихадом». Предполагается, что на этом этапе Израиль выведет из сектора Газа войска и позволит перемещенным жителям региона вернуться.