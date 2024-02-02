В Турции арестованы семеро подозреваемых в связях с «Моссадом»

В Турции арестованы семь человек, которых подозревают в передаче информации израильской разведке «Моссад». Об этом пишет турецкое государственное информагентство «Анадолу», ссылаясь на неназванных чиновников.

Собеседники агентства утверждают, что «Моссад» использует частных детективов для наблюдения, фотографирования и отслеживания целей в Турции. Главная прокуратура Стамбула заявила, что подозреваемые продавали через частных детективов информацию «Моссаду».

В ходе операции Национальной разведывательной организации и Главного управления безопасности были задержаны семь из девяти подозреваемых в двух городах – Стамбуле и Измире.

Турция ранее предупредила Израиль о «серьезных последствиях», если он попытается выследить членов радикальной палестинской группировки ХАМАС, которые живут за пределами палестинских территорий, в том числе в Турции. Группировка признана в США и ЕС террористической.

В декабре прошлого года глава Службы общей безопасности Израиля «Шин-Бет» Ронен Бар заявил, что Израиль готов убивать лидеров ХАМАС где угодно, в том числе в Ливане, Турции и Катаре.