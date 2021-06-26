В Турции заложен канал между Черным и Мраморным морями

В Турции в субботу заложен судоходный канал между Черным и Мраморным морями. Это крупнейший инфраструктурный проект в истории страны. В торжественной церемонии принял участие президент страны Реджеп Эрдоган, передает агентство «Анадолу».

Завершение строительства канала, который получил название «Стамбул» и станет дублером пролива Босфор, намечено на 2028 год. Стоимость проекта - приблизительно 15 миллиардов долларов.

Реджеп Эрдоган - давний сторонник строительства канала. Выступая на церемонии, ознаменовавшей начало строительства, он сказал, что новый канал облегчит жизнь жителей крупнейшего турецкого города - Стамбула, разгрузив канал Босфор, судоходство по которому с каждым годом растет.

При этом, по опросам, большая часть жителей Стамбула возражает против строительства канала. Опасения в связи с его сооружением также высказывают экологи.

Длина нового канала составит 45 километров, минимальная ширина - более 240 метров. Через канал будет проложено шесть автомобильных мостов. Именно строительство одного из них началось в субботу. Сам канал начнут сооружать примерно через полтора года.

Отдельный вопрос в связи с сооружением канала связан с международным правом - на канал «Стамбул», как указывают многие юристы, не будет распространяться конвенция Монтре, которая регулирует проход через Босфор в Черное море кораблей нечерноморских стран, ограничивая их тоннаж и время пребывания в Черном море.