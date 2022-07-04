В Украине арестовали 315 вагонов с удобрениями из России и Беларуси

Генеральная прокуратура Украины сообщила об аресте 315 вагонов и железнодорожных контейнеров с минеральными удобрениями, принадлежащих белорусским и российским компаниям. По мнению Генпрокуратуры, грузы были ввезены на территорию Украины с нарушениями таможенного и налогового законодательства. Общая стоимость арестованного товара - 12,2 миллионов долларов. Сейчас бюро экономической безопасности Украины проводит досудебное расследование об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Это не первый случай ареста российских и белорусских грузов в Украине после начала войны. В конце июня правоохранительные органы Украины арестовали 94 универсальных контейнера, принадлежавших подконтрольным РФ компаниям. Имущество передали в коммерческое управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Владельцы этих контейнеров передавали полученный доход на офшорные и российские счета, поэтому украинские власти считают, что в дальнейшем средства могли использоваться для финансирования российской армии.

В конце мая в Николаевской области Украины были арестованы 188 вагонов с минеральными удобрениями из Беларуси. Как сообщало украинское Государственное бюро расследований, 77 тысяч тонн груза нашли на территории порта, они принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость удобрений вместе с вагонами составила около 20 миллионов долларов.

В минувшее воскресенье таможенные власти Турции арестовали российский сухогруз, который, как подозревают в Украине, мог перевозить зерно, украденное с оккупированных территорий Украины. Если подозрения подтвердятся, груз будет конфискован.

Всего с начала военного вторжения России в Украину по конец мая (более свежих цифр пока нет) Украина арестовала российские и белорусские активы на сумму около 1 миллиарда долларов, включая 17 800 вагонов и около 20 автомобилей и спецтехники.