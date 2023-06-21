Воевавший на стороне России этнический грузин, попавший в украинский плен, говорит, что хочет попросить политическое убежище у Грузии или «какой-либо другой демократической страны».

С Нодаром Бахтуридзе пообщался украинский телеканал FREEДOM. Мужчина на видео говорит, что дает добровольное согласие на беседу. Однако нам неизвестно, при каких обстоятельствах было записано интервью.

Бахтуридзе утверждает, что незаконно отбывал срок в российской колонии. Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и попал в ЧВК «Ветераны». Он рассказывает, что сдался в украинский плен на второй день после прибытия в зону боевых действий.

«У меня изначально была такая идея: сдаться и попросить убежище у своей родины – Грузии», – отметил Бахтуридзе.

Мужчина говорит, что давно следил за событиями в Украине, болел за её независимость и территориальную целостность, ведь его родина – «Грузия – в такой же беде». При этом он жил в России 30 лет.

Ранее «Эхо Кавказа» уже писало о Нодаре Бахтуридзе. На видео, снятом вскоре после пленения, мужчина говорил, что он из города Тында Амурской области.

Ряд блогеров пишет, что Бахтуридзе принимал участие в грузино-абхазской войне. Он родился и вырос в регионе Кахети. У него, предположительно, нет грузинского гражданства.