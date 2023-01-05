В Украине назвали имена военных РФ, управляющих иранскими дронами

Первая группа российских заключённых, завербованных «ЧВК Вагнера» для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на основателя ЧВК Евгения Пригожина. По его словам, с заключённых сняли все судимости.

Как отмечает агентство со ссылкой на «ЧВК Вагнера», в первой группе бывших заключённых около 20 человек. Их имена не называются, за что их осудили, не сообщается. О снятии судимостей известно лишь со слов Пригожина, как оно могло быть оформлено юридически – неясно.

РИА «Новости» также опубликовало видео, на котором Пригожин жмёт руки людям в камуфляжной форме и поздравляет их с «отработкой контракта».

На вопрос о том, чем завершившие контракт с «ЧВК Вагнера» заключённые теперь будут заниматься, они ответили, что собираются «вернуться обратно, доделать то, что начали», потому что это уже «не работа, это жизнь».

На видео Пригожин призывает бывших заключённых, часть из которых сидят перед ним с костылями и в инвалидных колясках, «много не бухать», «наркотики не употреблять», «баб не насиловать» и «не бедокурить».

В декабре в Новошахтинске в Ростовской области был задержан завербованный в «ЧВК Вагнера» заключённый, перешедший российскую границу и открывший огонь по полицейским. Он заявил, что заблудился и принял российских полицейских за украинских военных.

В ноябре стало известно, что бойцы «ЧВК Вагнера», предположительно, убили ранее завербованного Пригожиным заключённого Евгения Нужина, который попал в украинский плен.

Известно о нескольких случаях гибели в Украине заключённых, осуждённых ранее в России к длительным срокам заключения, в том числе за убийства.

«ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе – во внесудебных казнях. Создатель и спонсор ЧВК Евгений Пригожин не отрицает их, хотя прямыми словами и не признаёт.

Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, «ЧВК Вагнера» и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны, по словам Пригожина, полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключённых. «ЧВК Вагнера» участвует в боях на самом напряжённом участке фронта – в районе Бахмута в Донецкой области.