В Украине погиб корреспондент российского РИА «Новости»

В Украине погиб военный корреспондент российского государственного агентства РИА «Новости» Ростислав Журавлев. Об этом сообщило в субботу само агентство. Согласно сообщению, Журавлев погиб «при украинском обстреле в зоне СВО» (специальной военной операции - так российские власти называют войну в Украине).

Как пишет РИА «Новости», обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. С начала июня за это село ведутся упорные бои, сообщалось о его взятии украинскими силами.

Также, по сообщению агентства, ранения получил его фотокорреспондент Константин Михальчевский.

Союз журналистов России сообщает, что ранения получили также корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков, а среди попавших под обстрел были корреспонденты ТАСС и телеканала «Россия». Минобороны России сообщило, что обстрел произошел в субботу около полудня. Утверждается, что использовались кассетные боеприпасы. Украинские военные пока никак не комментировали утверждения российской стороны.

Журавлев вел телеграм-канал «Нежурка», в котором писал о войне в Украине. Ранее он был активистом запрещенной Национал-большевистской партии и незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова», возглавлял ее Свердловское отделение. В 2014 году активно участвовал в аннексии Крыма и в войне в Донбассе на стороне сепаратистов, которых поддерживала Россия.