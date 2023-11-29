В Украине погиб российский генерал Владимир Завадский

В Украине погиб российский генерал-майор Владимир Завадский. Об этом сообщают украинские и российские СМИ. Сообщения о гибели генерала появились в телеграм-каналах накануне. Их подтвердили в Межрегиональной общественной организации выпускников Московского высшего военного командного училища имени Верховного Совета РСФСР «Кремль». В сообщении говорится, что Завадский погиб 28 ноября.

Как отмечают «Важные истории», это седьмой военный такого ранга, гибель которого на войне в Украине подтверждена российскими источниками. Минобороны России не подтверждает и не опровергает такие сообщения.

Завадский, как утверждается, был заместителем командира 14-го армейского корпуса. Ранее он командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией.

Украинское агентство «Униан«, а также телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» и ряд российских провоенных сайтов утверждают, что Завадский подорвался на мине.

По данным «Важных историй», всего сообщалось о гибели на войне 12 российских генералов. Подтверждена гибель семерых из них. До Завадского последним погибшим генералом был Олег Цоков, он был убит предположительно при ударе по командному пункту 58-й армии в подконтрольном России Бердянске.