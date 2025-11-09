В Украине продолжают устранять последствия ударов РФ по энергетике

В Украине после массированного российского удара по объектам энергетики в ночь на 8 ноября вторые сутки подряд не работает метрополитен в Харькове. Попытка возобновить движение поездов утром 9 ноября завершилась неудачей из-за падения напряжения в сети. Станции метро открыты, но работают только в режиме укрытия.

В течение всего дня 9 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики отключения электричества.

Из-за ударов были значительно нарушены графики движения поездов. В Полтавской области задержки составили от 7 до 9 часов, пассажиры одного из поездов были вынуждены покинуть состав и дойти пешком до ближайшей станции.

Компания «Центрэнерго» сообщила о наиболее массированном ударе по её ТЭС с начала войны. В результате генерация электроэнергии на объектах компании упала до нуля. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в свою очередь сообщил об очередных ударах по подстанциям, которые обеспечивают электроэнергией Хмельницкую и Ровненскую АЭС. Он назвал действия России ядерным шантажом и призвал Совет управляющих МАГАТЭ срочно обсудить ситуацию. Он также призвал Китай и Индию оказать давление на Россию.

Согласно данным российских провоенных блогеров, российская армия в ночь на 8 ноября атаковала Трипольскую ТЭС в Киевской области, Змиёвскую ТЭС в Харьковской области, Приднепровскую ТЭЦ в городе Днепре и Кременчугскую ГЭС.

В ночь на воскресенье Россия атаковала Украину 69 беспилотниками. По данным Воздушных сил Украины, около половины из них сбить не удалось - зафиксированы попадания 32 БПЛА на 9 местах. О пострадавших в результате этих ударов не сообщается.

В результате российских обстрелов прифронтовых районов Донецкой и Херсонской области за 8 ноября погибли 3 местных жителя, 13 были ранены.