В Украине ПЦУ впервые отмечает Рождество 25 декабря – а не 7 января

Христиане-католики и протестанты, а также ряд православных церквей, включая Константинопольский патриархат, отмечают 25 декабря Рождество - один из важнейших христианских праздников.

Папа Римский Франциск накануне, в Сочельник, призвал вспомнить о жертвах военных конфликтов, упомянув о Палестине, Израиле и Украине. 87-летний понтифик отслужил торжественную мессу в ватиканском соборе святого Петра.

Автокефальная Православная церковь Украины - одна из двух крупнейших православных церквей в Украине - в этом году впервые отмечает Рождество по григорианскому (или новоюлианскому) календарю, 25 декабря. Решение перейти на так называемый новый стиль было объяснено как богословскими причинами, так и стремлением отмечать праздник вместе с большинством христиан мира - а не 7 января, когда его отмечает Русская православная церковь. Она пользуется юлианским календарём, в котором 7 января соответствует 25 декабря.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний возглавил литургию в кафедральном Свято-Михайловском соборе в Киеве. Он пожелал украинцам «благословенного и победного нового года».

Украинская православная церковь (ранее Московского патриархата, власти Украины считают, что она по-прежнему связана с Москвой) по-прежнему отмечает Рождество 7 января. Однако на государственном уровне Украина с этого года отмечает Рождество только 25 декабря. Поздравления с праздником опубликовали президент Владимир Зеленский и его жена Елена. Зеленский в своём обращении, записанном в Киево-Печерской лавре, отметил важность перехода на празднование Рождества 25 декабря: «Сегодня все украинцы – вместе. Все мы встречаем Рождество вместе. В одну дату, как одна большая семья, как одна нация, как одна, единая страна. И сегодня как никогда сильной будет наша общая молитва... И будет звучать сегодня, без временной разницы в две недели. И будет звучать вместе с Европой и миром».