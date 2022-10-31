В Украине убит замкомандира батальона «Осетия» – он мог быть наемником «ЧВК Вагнера»

В Украине убит заместителя командира батальона «Осетия» Виктор Жидаев с позывным «Витос». Обстоятельства его смерти не раскрываются, пишет Кавказ.Реалии.

О смерти Жидаева сообщил телеграм-канал «Алания» и «Осетия». Добровольческие батальоны «РСО-Алания». В некрологе также говорится, что Жидаев был награжден двумя орденами Мужества, а две недели назад глава Северной Осетии Сергей Меняйло вручил ему медаль «Во славу Осетии».

Международный волонтерский расследовательский проект InformNapalm в 2018 году указывал человека с таким же именем и фамилией, также родившегося в Северной Осетии, среди наемников «ЧВК Вагнера». По данным расследователей, он имел должность старшего стрелка-зенитчика.

В 2012 году человек с именем и фамилией Виктор Жидаев, родившийся в североосетинском Мизуре, был осужден за хранение наркотиков в крупном размере. Свою вину в суде он признал.

Убитый в Украине Виктор Жидаев на одном из снятых в батальоне видео рассказывает, как его дед «был здесь [в Украине] в 1943 году, с гор мизурских, с Тамиска он спустился». Кроме того, в некрологе упоминается, что погибший замкомандира «имел за плечами огромный боевой опыт».