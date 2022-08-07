В Украину впервые с начала войны прибыло судно под загрузку

В субботу в украинский порт впервые с начала полномасштабного российского вторжения прибыло судно под загрузку – сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса. Об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Мы уже можем констатировать факт, что благодаря усилиям президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров – ООН и Турции – «зерновой коридор» заработал в двух направлениях – на выход и на вход в порты Украины», – отметил Кубраков.

По его словам, Украина рассчитывает через две недели принимать по меньшей мере 3-5 судов в сутки. Ежемесячно из портов Большой Одессы планируется отправлять по 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в условиях продолжающегося российского вторжения. Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договоренностей.

Согласно подписанным документам, в Черном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Обе стороны гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов.