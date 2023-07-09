В Узбекистане проходят досрочные выборы президента

В Узбекистане в воскресенье проходят досрочные президентские выборы. На пост главы государства претендуют действующий президент Шавкат Мирзиеев и три кандидата от формально оппозиционных партий. Политологи считают переизбрание нынешнего президента фактически предрешенным.

Досрочные выборы были назначены после того, как на референдуме 30 апреля были одобрены поправки в Конституцию Узбекистана. Согласно им, президентский срок теперь будет составлять не пять, а семь лет. В связи с этим президентские сроки нынешнего президента Мирзиеева, который находится у власти с 2016 года, «обнуляются», что дает ему возможность еще дважды избираться на пост главы государства до 2037 года. Полномочия президента также будут расширены.

Политолог Рафаэль Саттаров в интервью Deutsche Welle отметил, что ожидать сюрпризов не стоит. «Это самые серые выборы в истории. Люди даже не знают о других кандидатах на пост президента, кроме Мирзиеева. Их имена неизвестны и сразу будут забыты, поэтому говорить о оппозиции не имеет и смысла», - сказал он.

Избирательные участки открылись в Узбекистане в 8 утра по местному времени. Кроме того, узбекские граждане за границей могут проголосовать в 39 зарубежных странах.