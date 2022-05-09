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В Варшаве российского посла облили красной краской
В Варшаве совершено нападение на российского посла. Сергея Андреева облили красной краской во время церемонии возложения венка на кладбище, где похоронены солдаты Красной армии.
Опубликовано видео, на котором посла и сопровождающих его лиц окружают люди с украинскими флагами, скандирующие "Фашисты". Российское агентство РИА Новости опубликовало видео с послом без звука.
Польша занимает жёсткую позицию в отношении российского вторжения в Украину. В страну после начала войны прибыли более 3 миллионов украинских беженцев.
Сам посол после инцидента заявил, что серьёзно не пострадал. По его словам, посольство заявит протест. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо", а "на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма".
Другие новости дня
Гонконг возглавил ставленник Пекина Джон Ли
В воскресенье главой администрации Гонконга — особого района КНР, автономия которого в последние годы во многом была свёрнута — стал начальник службы безопасности города Джон Ли. Он был единственным кандидатом и получил более 99% голосов коллегии выборщиков.
"Это свидетельствует о том, что власти усиливают деспотичный подход к Гонконгу. Теперь политикой управления городом станет национальная безопасность", — прокомментировал результаты голосования правозащитник и бывший депутат Гонконга Натан Лоу телеканалу CNN.
В Гонконге Ли руководил подавлением антиправительственных протестов и поддержал пекинский закон о национальной безопасности, серьёзно ограничивший автономию Гонконга.
Джон Ли более тридцати лет служил в полиции. В 2019 году, уже будучи министром безопасности Гонконга, он активно продвигал законопроект об экстрадиции. Законопроект позволил бы отправлять задержанных гонконгцев на материковый Китай. Местные жители решили, что таким образом Пекин посягает на автономию Гонконга. В городе прошли массовые протесты, подавлением которых командовал Джон Ли. Полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе протестов были задержаны более десяти тысяч человек, 40 процентов из них — студенты и школьники. Несмотря на действия полиции, Ли хвалил своих “смелых офицеров” и осуждал протестующих как “радикалов, сеющих террор”, — передаёт CNN.
В июне 2020 года Пекин ввёл в Гонконге закон о национальной безопасности, главным исполнителем которого стал Джон Ли. Закон, запрещающий сепаратизм, терроризм и сговор с иностранными силами, используется властями для преследования оппозиционных политиков, активистов и журналистов. Многие из них были арестованы или вынуждены бежать за границу.
В том же году США ввели против Джона Ли и других пропекинских политиков санкции за подрыв автономии города и демократических процессов, а также за участие в массовых арестах. Ли назвал санкции “неразумными” и “актом запугивания”.
Гонконг — специальный административный район Китая, глобальный финансовый центр. На острове проживает около 7,5 миллионов человек. В 1997 году Великобритания передала остров Китаю с условием, что Гонконгу будет предоставлена широкая автономия до 2047 года. Закон о национальной безопасности серьёзно подорвал либеральные свободы, обещанные Гонконгу, включая свободу слова. По итогам 2021 года Гонконг опустился с 80 на 148 место во Всемирном индексе свободы прессы.
Министр обороны Британии: Путин и генералы могут закончить как нацисты
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что российское командование, как и президент России Владимир Путин, несёт ответственность за военные преступления в ходе войны в Украине, которые могут быть сопоставлены с действиями нацистского режима в годы Второй мировой войны.
Уоллес выступает сегодня в Национальном музее армии в Лондоне, но отрывки из его речи уже стали достоянием гласности. "Совершив вторжение в Украину, Путин, его окружение и генералы копируют фашизм, тиранию более чем 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века", – считает британский министр. "Их судьба в конечном счёте окажется такой же".
По словам Уоллеса, как сама неспровоцированная агрессия против Украины, так и зверства, совершённые в её ходе - включая насилие против женшин и детей - наносит ущерб памяти о жертвах, которые Россия принесла в прошлом, и её репутации в мире, которой она когда-то могла гордиться. Британский министр считает, что Путин "украл" историю борьбы российского народа с нацизмом для своих политических целей. "Все профессиональные военные должны быть возмущены поведением российской армии" - считает британский министр. По словам Уоллеса, командование российской армии должно быть поставлено под трибунал.
Многие лидеры стран запада в своих выступлениях, посвящённых победе над нацизмом, в этом году упоминают о войне в Украине, проводя прямые и непрямые параллели между действиями гитлеровской Германии во Второй мировой войне и России - сейчас.
9 мая президент США Джо Байден, как сообщил Белый дом, подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины. Оружие и другие товары по ленд-лизу будут поставляться Соединёнными Штатами впервые со времён Второй мировой войны, когда такие поставки помогли в том числе Советскому Союзу.
Улицу в Грозном назовут в честь погибшего главы «ДНР» Захарченко
В столице Чеченской республики городе Грозном одну из улиц назовут в честь погибшего в 2018 году главы самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Руководитель Чечни заявил, что Захарченко "посвятил свою жизнь борьбе за свободу и справедливость" и воевал против "бандеровских прихвостней".
Губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко в понедельник, 9 мая сообщил о том, что улица в новом микрорайоне Южно-Сахалинска также будет названа в честь Захарченко. По словам главы региона, решение принято "после многочисленных обращений общественных и ветеранских организаций". Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что улица имени Захарченко появится в Комсомольске-на-Амуре.
Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что в микрорайоне Спутник в Кызыле появится улица имени полковника армии "ДНР" Владимира Жоги, погибшего в 2022 году. В другом микрорайоне города одна из строящихся улиц будет названа в честь Захарченко. Кроме того, в селах Тувы появятся улицы, названные в честь российских военных погибших в ходе войны в Украине.
Глава Омской области Александр Бурков предложил мэру Омска Сергею Шелесту назвать две улицы в строящемся микрорайоне "Зелёная Река" в честь Захарченко и Жоги. Об этом Бурков сообщил в своём телеграм-канале. Глава Камчатки Владимир Солодов предложил называть улицы "городов и поселков" в честь погибших участников "специальной операции" на Донбассе.
- Первый глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". Россия обвинила в убийстве украинские спецслужбы, однако Киев эти обвинения отвергает и подозревает, что к инциденту причастна российская сторона.
Прага лишит маршала Конева почётного гражданства
Городской совет столицы Чехии - Праги принял решение посмертно лишить советского маршала Ивана Конева почётного гражданства города.
Решение должен ещё подтвердить городской парламент, ожидается, что это произойдёт в ближайшее время.
Конев получил почётное гражданство Праги в июне 1945 года. Он командовал частями Красной армии, которые 9 мая 1945 года вошли в Прагу. С инициативой лишить его почётного гражданства - на фоне российского вторжения в Украину, которое большинство чешских политических сил резко осуждает - выступил мэр Праги Зденек Гржиб. В обосновании решения говорится, что события 1945 года следует рассматривать в историческом контексте, и долгое время власти Чехословакии, ставшей после войны частью "советского блока", допускали лишь одну трактовку исторических событий, в рамках которой маршала Конева называли освободителем Праги.
Как отмечается в документе, Красная армия достигла Праги уже после капитуляции как Германии, так и немецкого гарнизона города, заключившего соглашение с руководителями Пражского восстания о выходе из Праги. Также, как утверждается, Конев отдал 9 мая приказ о бомбардировке города Млада-Болеслав, чтобы не допустить отхода немцев на запад. При бомбардировке погибли множество мирных жителей. Отмечена и роль Конева при подавлении восстания в Будапеште в 1956 году.
Почётными гражданами Праги являются несколько десятков человек, в их числе семеро советских диссидентов, вышедших в 1968 году на Красную площадь в Москве в знак протеста против вторжения в Чехословакию, а также музыкант Мстислав Ростропович. Лишены гражданства были на данный момент трое, это лидеры компартии Чехословакии Клемент Готтвальд и Густав Гусак и советский диктатор Иосиф Сталин.
В 2020 году власти городского района Прага-6 демонтировали памятник Коневу, установленный в 1980 году. Тогда подчёркивалось, что решение не ставит под сомнение роль Красной армии в освобождении Чехословакии. Однако российский МИД заявил резкий протест, и отношения между Москвой и Прагой серьёзно ухудшились. Дальнейшее их ухудшение произошло в связи с войной в Украине.
Гаглоев лидирует с 54,2% голосов после подсчета 97% протоколов
Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на выборах с 54,2% голосов после обработки 97% протоколов, у действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова 43,3% голосов. Об этом сообщила глава ЦИК Эмилия Гагиева.
«Это данные на 12:00 дня 9 мая. Обработано более 97% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич – 11 434, что составляет 43,30% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; Гаглоев Алан Эдуардович – 15 867, что составляет 54,2% от числа избирателей, принявших участие в голосовании», – сказала Гагиева.
По данным главы ЦИК, против всех проголосовали 779 избирателей, что составляет 2,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Всего в выборах приняло участие 25 395 человек. Явка избирателей составила 64,75%.
Как сообщалось ранее, Анатолий Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Алану Гаглоеву успешной работы.
- Грузия и международное сообщество не признают выборы в Южной Осетии. В Тбилиси голосование назвали «незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности страны».
В МИД Грузии осудили второй тур выборов югоосетинского президента
В МИД Грузии осудили второй тур президентских выборов в самопровозглашенной республике Южной Осетии.
«Подобные незаконные действия нарушают основополагающие принципы и нормы международного права и грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», – подчеркнули в ведомстве.
«В условиях российской оккупации и эффективного контроля никакие выборы не могут иметь юридической силы, пока сотни тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц, изгнанных из Абхазии и Цхинвали в результате этнической чистки грузин, до сих пор лишены возможности безопасного и достойного возвращения в свои дома, а права и свободы живущих на местах людей грубо нарушаются», – сказано в заявлении.
Как пишет СОВА, в МИД Грузии подчеркнули, что «эффективный контроль России над оккупированными регионами и ее ответственность за нарушения прав человека четко обозначены решением Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года».
Министерство иностранных дел Грузии призывает международное сообщество должным образом оценить и эффективно отреагировать на очередное незаконное действие против суверенитета и территориальной целостности Грузии.
- Во втором туре президентских выборов в Южной Осетии лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует с 54,2% голосов, у действующего президента Анатолия Бибилова 43,30%. По информации главы ЦИК Эмилии Гагиевой, обработаны более 97% протоколов.
Сотрудники «Ленты.ру» разместили на сайте антивоенные статьи
На сайте "Лента.ру" – одном из самых посещаемых новостных сайтов в России – утром 9 мая были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей.
Сейчас статьи с такими заголовками, как "Российская армия оказалась армией воров и мародеров" или "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика". Несколько статей и скриншот главной страницы сайта сохранились в веб-архиве. Они подписаны именами сотрудников "Ленты.ру". В частности, ответственность за размещение статьи "Войной нельзя прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти" взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор отделов Александра Мирошникова. "Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!" – говорится в завершении статьи.
Все статьи начинались с дисклеймера о том, что "этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей".
Источник "Медиазоны" в издании "Лента.ру" подтвердил, что это сделали их сотрудники, заменив текст в других уже опубликованных ранее новостях.
Комментариев "Ленты.ру" пока нет.
Хакеры взломали программу передач платного российского ТВ
Хакеры взломали программу передач некоторых операторов платного российского телевидения. Вместо названий программ в ночь на 9 мая там появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне".
Сообщается, что были взломаны сервисы МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелекома" и Wink. Надпись также появилась у владельцев телевизоров Smart TV и в описании программ сервиса "Яндекс. Телепрограмма".
Также утром 9 мая была совершена кибератака на видехостинг Rutube. Сервис перестал работать. Позднее представители Rutube заявили, что "локализовали инцидент".
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. С начала войны хакеры неоднократно утраивали атаки на сайты российских СМИ и государственных органов.
Грузия отмечает День Победы над фашизмом
День Победы над фашизмом отмечается в Грузии 9 мая, в стране это праздничный и выходной день.
В течение дня возложение венков проходит в Тбилиси в парке Киквидзе – традиционное место чествования ветеранов, парк Ваке, закрыт на ремонт. Несмотря на это, часть людей все-таки прошли через ограждения и собрались у могилы неизвестного солдата, пишет агентство «Новости-Грузия».
В парке Киквидзе с утра побывали премьер-министр Ираклий Гарибашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили. Они возложили цветы к мемориалу и встретились с ветеранами.
Вторая мировая война оставила тяжелый след в Грузии —на фронт ушли около 700 тысяч, из которых погибли до 300 тысяч человек.
К дню победы над фашизмом, согласно распоряжению правительства, ветераны в Грузии получили по 1000 лари (330 долларов), а семьям жертв войны передали по 500 лари (115 долларов).
На сегодняшний день в Грузии в живых остаются всего 172 ветерана, 131 из них проживает в Тбилиси.
Грузинская оппозиция настаивала на переносе праздничной даты на восьмое мая, чтобы отмечать ее со всей Европой, однако инициатива была в очередной раз отвергнута властями.
Путин о войне в Украине: «Россия нанесла упреждающий удар»
Россия нанесла "упреждающий удар", начав военное вторжение в Украину 24 февраля, и это было "единственно правильное решение". Об этом заявил президент России Владимир Путин на параде в честь 9 Мая на Красной площади в Москве.
В России и ряде других стран бывшего СССР 9 мая отмечается 77-летие победы над нацистской Германией. В этом году праздник отмечается на фоне военного вторжения российских войск в Украину. Причиной начала "спецоперации" Путин назвал действия США и стран НАТО, которые, по его словам, отказали России в гарантиях безопасности и готовили Украину к наступлению на российские "исторические земли", включая Крым.
Традиционную минуту молчания Путин объявил не только о погибших в Великой Отечественной войне, но и о погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, от "обстрелов неонацистов", а также о российских солдатах, погибших в Украине. Президент также сказал, что подписал указ о помощи семьям погибших и раненым.
Перед Днем Победы ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Путин 9 мая может объявить Украине войну или заявить о мобилизации. Таких заявлений он не сделал.
Парад принимает министр обороны Сергей Шойгу. Сообщается, что воздушная часть парада из-за погоды отменена – самолеты, включая так называемый самолет Судного дня, над Красной площадью не полетят.
Сегодня же во многих городах России проходит акция "Бессмертный полк". Люди несут плакаты с портретами воевавших родственников. Организаторы разрешили приносить и портреты участников войны в Украине.
Сообщается о задержаниях на акции "Бессмертный полк" в ряде городов – из-за того, что жители принесли с собой плакаты антивоенного содержания. К такой форме протеста призывало, в частности, движение "Весна". Несколько его активистов в Петербурге и других городах незадолго до Дня победы были задержаны, в том числе по уголовным обвинениям.
В Украине сегодня также отмечается День Победы. Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне провел параллели между гитлеровской Германией и современной Россией, в новом видеообращении заявил, что вскоре в Украине будут отмечаться два Дня Победы, а "где-то" – ни одного.
Мероприятия в честь Дня Победы проходят в ряде городов Украины, оккупированных Россией, в частности в Херсоне. В так называемой "ДНР" парады, напротив, отменили, заявив об угрозе обстрелов.
Зеленский: скоро в Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил, что в этот день Украина борется за новую победу и одержит ее.
«Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас! И Крещатик увидит парад победы – победы Украины», – сказал глава государства 9 мая.
По его словам, 24 февраля Россия начала «наступление на те же грабли», передает сайт Крым.Реалии.
Отметим, что в Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 8 мая – День памяти и примирения.
«На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал… Нет оков, которые смогут сковать наш свободный дух. Нет оккупанта, который сможет прижиться на нашей свободной земле. Нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом. Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, каковой является нынешний враг, – мы побеждаем, потому что это наша земля», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что украинцы воюют не против кого-то, а за себя, за свою свободу и независимость.
«Мы бьемся за свою свободу, за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем, что сделали наши предки во Второй мировой войне. В которой погибли более восьми миллионов украинцев. И домой не вернулся каждый пятый украинец. В целом же война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней. Мы не говорим «можем повторить». Ибо хотеть повторить 2194 дня войны может только безумный. Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они. Он обречен», – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что нынешняя война – это война не двух армий, это война двух мировоззрений.
«Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракеты могут уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она заключается в том, что мы свободные люди, которые идут своим путем. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить», – добавил глава государства.
«Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 Мая и победу над нацизмом. Чтобы слово «денацификация» получило шанс. Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов со всей Украины, но названные мною города сегодня особенно вдохновляют нас. Верю, что мы точно прогоним оккупантов из собственной земли», – подчеркнул Зеленский.
Недавно в Верховную Раду Украины был внесен законопроект, предлагающий отказаться от государственного праздника в День победы 9 мая, а ежегодно отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
На Красной площади в Москве проходит военный парад
В России и ряде других стран бывшего СССР сегодня отмечается день Победы. 77 лет назад в СССР было объявлено о капитуляции нацистской Германии.
В этом году праздник отмечается на фоне так называемой специальной военной операции - так власти РФ называют российскую агрессию в Украине.
На Красной площади в Москве проходит военный парад. Ожидается, что на нём выступит президент России Владимир Путин. Перед днём Победы ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Путин - в связи с относительными неудачами, которые терпит российская армия - может объявить Украине войну или заявить о мобилизации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этого не будет.
Путин уже прибыл на парад. На трибуне также другие руководители - в том числе глава правительства Михаил Мишустин, заместитель Путина в Совбезе Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл.
Парад принимает министр обороны Сергей Шойгу. Сообщается, что воздушная часть парада из-за погоды отменена - самолёты, включая так называемый самолёт Судного дня, над Красной площадью не полетят.
Сегодня же во многих городах России проходят шествия так называемого Бессмертного полка. Они проходят в очном формате впервые за три года. Люди несут плакаты с портретами воевавших родственников. Организаторы разрешили приносить и портреты участников войны в Украине.
Сообщается о задержаниях в ряде городов, где люди принесли на "Бессмертный полк" плакаты антивоенного содержания. К такой форме протеста призывало в частности движение "Весна". Несколько его активистов в Петербурге и других городах незадолго до дня Победы были задержаны, в том числе по уголовным обвинениям.
В Украине сегодня тоже отмечается день Победы - хотя и без массовых мероприятий.
Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне провёл параллели между гитлеровской Германией и современной Россией, в новом видеообращении заявил, что вскоре в Украине будут отмечаться два дня Победы, а "где-то" - ни одного.
Признавший поражение на выборах Бибилов говорит, что референдум о присоединении к России состоится
Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится, заявил РИА Новости действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, после того как признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов.
«Референдум будет», – сказал он.
Бибилов отметил, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком.
«Они должны все это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату», – добавил он.
Отметим, что лидирующий на выборах Алан Гаглоев еще в апреле пояснил свою позицию относительно проведения референдума о вступлении Южной Осетии в состав России.
«Воссоединение разделенного народа в составе России — слишком важная тема, чтобы делать её предметом предвыборных манипуляций сознанием людей. Я говорил и в ходе дебатов первого тура и повторяю сейчас, что референдум будет проведен тогда, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но этот шаг будет своевременен и для Российской Федерации, и не поставит руководство нашего стратегического партнера в двусмысленное положение», – сказал тогда Гаглоев.
- Лидер оппозиционной политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на выборах с 53,67% голосов после обработки более 85% протоколов, у действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова 41,3% голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией.
Советник главы МВД Украины: «Крымский мост будет разрушен»
"Крымский мост обязательно будет разрушен, это вопрос времени", - такое заявление сделал советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. По его словам, для выполнения задачи у украинской армии уже есть необходимое оружие, но военным нужно "гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря".
Издание "Вот так" отмечает, что несколько дней назад в интернете появился сайт с обратным отсчётом времени до уничтожения Крымского моста. Якобы это должно произойти 9 мая.
Ранее представитель вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш также предположил, что украинские военные могут нанести удар по Крымского мосту именно в эту дату. Он назвал переправу "очень важным стратегическим объектом, повреждение которого станет серьёзным ударом для России, поскольку по мосту поставляют оружие для всего южного направления" боевых действий.
Мост, соединяющий Россию с аннексированным Крымом, был введён в эксплуатацию в 2019 году. Его протяжённость - почти 19 километров, приблизительная стоимость строительства - около 250 миллиардов рублей.
С начала вооружённого вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года, российская армия полностью заняла побережье Азовского моря, что позволяет РФ контролировать на данный момент как сухопутные, так и морские пути до полуострова Крым.
Бибилов признал поражение и пожелал Гаглоеву успешной работы
Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов. Он пожелал лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву успешной работы.
«Очень надеюсь, что у него все получится», – сказал Бибилов на пресс-конференции.
Лидирующий на выборах Алан Гаглоев заявил, что чувствует гордость за выбор народа, а также за то, что его соперник по второму туру Анатолий Бибилов признал результаты выборов.
Отметим, что сторонники Гаглоева в эти минуты отмечают победу на центральной площади Цхинвали.
Ранее председатель ЦИК заявила, что после обработки 18% протоколов во втором туре Анатолий Бибилов набирает 2274 голосов (37%), Алан Гаглоев – 3686 голосов (59,22%), против всех – 236 (3,79%).
- Грузия не признаёт выборы в Южной Осетии, сообщил МИД страны в апреле. Тбилиси назвало голосование «незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности страны».
По предварительным результатам, на выборах в Южной Осетии побеждает Алан Гаглоев
На выборах в Южной Осетии, по предварительным результатам, побеждает Алан Гаглоев, - заявила глава ЦИК самопровозглашенной республики Эмилия Гагиева.
Как сообщает агентство «Рес», после обработки 18% протоколов, Анатолий Бибилов набирает 2 274 голосов, Алан Гаглоев - 3 686 голосов. Против всех - 236 голосов.
- 8 мая в Южной Осетии состоялся второй тур выборов президента. За высший пост республики во втором туре борются нынешний глава Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Победитель определится простым большинством голосов. Глава республики избирается сроком на пять лет.
«Талибан» обязал женщин в Афганистане скрывать лицо на публике
Контролирующее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» обязало женщин не выходить на улицу без необходимости и скрывать лицо на публике за паранджой. Неподчинение указу будет наказываться арестом сопровождающих нарушительниц мужчин. Об этом сообщила Афганская служба Радио Свобода.
Указ распространен 7 мая. Согласно новому закону, за нарушение будет наказываться не женщина, а мужские члены ее семьи. В провинции Герат талибы, как сообщается, запретили обучать женщин управлять автомобилем: официально об указе не сообщалось, пока неизвестно, распространяется ли он на всю территорию страны.
Обязательное ношение паранджи было введено талибами еще при предыдущем управлении ими Афганистаном, закончившимся после военного вторжения стран Запада в 2001 году. В ходе войны за власть над республикой «Талибан» вводил ограничения для женщин на контролируемых ими территориях, но представители движения обещали соблюдать права женщин после получения власти.
Однако эти обещания нарушаются после захвата власти в 2021 году. Движение вновь запретило женщинам получать образование, чиновницы работают из дома, сообщается об увольнениях женщин с работы, где они могут встречаться с мужчинами. Государственный департамент США выразил обеспокоенность по этому вопросу, заявив, что Вашингтон с тревогой воспринимает тот факт, что прогресс, достигнутый афганскими женщинами за последние 20 лет, уходит в прошлое.
В воскресенье запрет на публичную демонстрацию лица выразила миссия ООН по содействию Афганистану: заявив, что закон «противоречит многочисленным заверениям об уважении и защиты прав всех афганцев». В организации добавили, что будут добиваться встреч с властями Талибана, чтобы получить разъяснения относительно статуса нового ограничения.
ЦИК: В Южной Осетии явка на выборах президента составила 68,2%
Явка на повторных выборах президента Южной Осетии составила 68,2 процента, сообщила на брифинге в международном пресс-центре ЦИК самопровозглашенной республики член Центризбиркома Фатима Джиоева.
«Явка избирателей на участки для голосования на выборах президента по данным на 20.00 составила 68,2 % от числа граждан, включенных в списки избирателей. В Цхинвале проголосовало 66,6 % избирателей, в Цхинвальском районе Республики – 61,5 %, Дзауском районе - 73,1 % избирателей, в Квайса – 76,1 %, в Знаурском районе – 79,2% избирателей, в Ленингорском районе – 73,2 % избирателей», - сообщила Джиоева, передает информагентство «Рес».
За высший пост в республике борются действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
США расширили санкционный список против России
Соединенные Штаты расширили санкционный список против России. В него, в частности, включены топ-менеджеры Газпромбанка и Сбербанка, три центральных телеканала, производитель снайперских винтовок Orsis. Кроме того, американским гражданам и компаниям запретили с 7 июня оказывать российским гражданам консалтинговые и бухгалтерские услуги.
Санкции введены против Первого канала, канала «Россия» и НТВ. Запрет вводится на экспорт товаров промышленного назначения, в том числе, бульдозеров, промышленных двигателей, оборудования для вентиляции. В России прекратится экспорт радиоактивных материалов. Ограничения будут введены против Московского индустриального банка, находящегося в процессе поглощения государственным Промсвязьбанком, говорится на сайте Министерства финансов США.
Кроме того, как сообщил Белый дом, страны G7, куда входит США и еще 6 крупнейших западных экономик мира, договорились о прекращении импорта нефти из России. О конкретных соглашениях в этой сфере не сообщается - ранее входящая в «Семерку» Япония давала понять, что не готова к немедленному прекращению закупок российской нефти.
В Южной Осетии завершилось голосование на повторных президентских выборах
Голосование на выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия во втором туре завершилось в 20:00, на избирательных участках приступили к подсчету голосов. На ряде участков были выявлены нарушения, по которым правоохранительные органы ведут разбирательство.
Всего для голосования на выборах президента сегодня, 8 мая, с 8 утра были открыты 76 избирательных участков на территории Южной Осетии и за ее пределами, из них 72 – в столице и районах республики, два участка - в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуми.
За высший пост республики борются нынешний президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Победитель будет определен простым большинством голосов.
На избирательных участках вне Южной Осетии проголосовали 5 291 житель республики
На втором туре выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия на четырех избирательных участках в Москве, Владикавказе (два) и Сухуми по состоянию на 18.30 проголосовали более пяти тысяч жителей республики.
Как рассказал информагентству «Рес» руководитель югоосетинского консульства в РСО-Алания Морис Санакоев, на 18.30 на двух участках Владикавказа проголосовали 4 876 жителей Южной Осетии. Для участия в голосовании во втором туре президентских выборов из Цхинвали во Владикавказ отправили 5 тысяч бюллетеней.
По словам консула, «на одном из избирательных участков бюллетени уже закончились».
Как сообщила информагентству «Рес» представитель посольства республики в РФ Зара Валиева на 18.30 проголосовало 375 избирателей. Всего в Москву отправили 800 бюллетеней.
По информации югоосетинского посла в самопровозглашенной республике Абхазия Олега Боциева, на 18.30 в Сухуми проголосовало 40 жителей Южной Осетии. Всего в Абхазию отправили 100 бюллетеней.
- Сегодня, 8 мая, в Южной Осетии проходит второй тур выборов президента. За высший пост республики во втором туре борются нынешний глава Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Победитель определится простым большинством голосов. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов. Поскольку в голосовании уже приняли участие более 30% избирателей, выборы признаны состоявшимися.
YouTube удалил ролики с Рогозиным из канала Роскосмоса и заблокировал депутатов Госдумы
Видеосервис YouTube удалил ролики с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным из канала госкорпорации и заблокировал аккаунты и каналы депутатов Государственной думы. Вероятнее всего, это сделано в рамках исполнения санкций против них.
Об удалении видео с Рогозиным сообщил в телеграме руководитель пресс-службы корпорации Дмитрий Струговец. О блокировке аккаунтов депутатов - российское государственное агентство РИА «Новости». Агентство приводит скриншот уведомления, полученного депутатом госдумы от КПРФ Ниной Останиной.
«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», - указывается в оповещении компании. О подобных ограничениях также сообщали в соцсетях и другие депутаты - Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров.
Члены российского парламента были включены в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза за призыв признать независимость сепаратистов из Донбасса. После признания Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину.
На участках во Владикавказе проголосовали порядка 4 тысяч человек
Порядка 4 тысяч человек проголосовали во втором туре выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия на двух участках во Владикавказе. Всего в Северную Осетию было направлено 5 тысяч бюллетеней.
«На первом участке во Владикавказе на данный момент проголосовали 1 805 человек и 1 990 - на втором», - сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК республики.
Всего, по данным Центризбиркома, в Северную Осетию было отправлено 5 тысяч бюллетеней по 2,5 тысячи на каждый участок.
Глава югоосетинского консульского отдела во Владикавказе Морис Санакоев сообщал, что высокая активность населения и очереди на входе наблюдаются с утра на обоих избирательных участках во Владикавказе.
- Сегодня, 8 мая, в Южной Осетии проходит второй тур выборов президента. В республике открыты 72 избирательных участка, еще четыре участка работают в Москве (один участок), Владикавказе (два участка) и Сухуми (один участок). Более 34 тысяч человек находятся в списках избирателей.
- За высший пост республики во втором туре борются нынешний глава Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Победитель определится простым большинством голосов. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов. Поскольку в голосовании уже приняли участие более 30% избирателей, выборы признаны состоявшимися.
Странам ЕС не удалось договориться о новом пакете санкций против России
Странам ЕС на встрече послов 8 мая не удалось договориться о новом пакете санкций против России. Ограничения на импорт и транспортировку российской нефти блокируются Венгрией, Грецией и Кипром. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщило агентство Bloomberg.
Шестой пакет санкций предусматривает, в числе прочего, запрет на покупку и перевозку российской нефти. Исключение для импорта до 2024 года предлагается сделать для Венгрии, Чехии и Словакии, чьи экономики сильно зависят от российского топлива. Венгерские власти считают, что этого смягчения для них недостаточно, и требуют компенсировать им расхода на переориентацию на поставки из других стран.
Кипр и Греция, контролирующие значительный танкерный флот, просят отложить запрет на транспортировку нефти до тех пор, пока аналогичное ограничение не будет введено странами G7, передает Bloomberg. Заседание представителей стран «Семерки» назначено на вечер 8 мая.
В рамках нового пакета санкций Евросоюз планирует ввести нефтяное эмбарго против России, запретить переваозку и страховые услуги для перевозки российской нефти, запретить вещание трех государственных телеканалов. Сбербанк и еще два крупных банка отключат от системы межбанковской коммуникации SWIFT, кроме того, планируется запретить покупать недвижимость в ЕС гражданам России, не являющимися резидентами союза.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что будут блокировать предложения об ограничения на поставки российского топлива. Санкционный пакет должен приниматься единогласным голосованием.
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