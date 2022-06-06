В Великобритании начался эксперимент по сокращению рабочей недели

Более 70 компаний различного профиля присоединились к эксперименту по введению четырёхдневной рабочей недели в Великобритании. В течение шести месяцев исследователи будут анализировать, как дополнительный выходной влияет на продуктивность, здоровье и счастье сотрудников, а также на доходы компаний, окружающую среду и гендерное равенство. Об этом рассказывает The Guardian.

Эксперимент основан на модели 100:80:100 — 100% оплаты за 80% времени в обмен на обязательство поддерживать 100% производительности. В исследовании примут участие более 3300 сотрудников различных компаний Великобритании, эксперимент станет крупнейшим в мире.

Джулиет Шор, профессор социологии Бостонского колледжа и ведущий исследователь пилотного проекта, назвала эксперимент "историческим опытом". "Мы проанализируем, как дополнительный выходной влияет на стресс и выгорание, на удовлетворённость работой и жизнью, на здоровье, сон и энергию сотрудников, а также на многие другие аспекты их жизни", – рассказала Шор.

"Моральный дух нашей команды уже улучшился, и мы надеемся, что наша производительность на работе станет выше", – сказал 25-летний Уайят Уоттс, руководитель компании Platten's Fish and Chips, которая присоединилась к эксперименту.

Эксперимент организован некоммерческой организацией 4 Day Week Global в партнёрстве с аналитическим центром Autonomy, кампанией 4 Day Week и исследователями из Бостонского колледжа, Кембриджского и Оксфордского университетов. Опыт по сокращению рабочей недели продлится шесть месяцев. В конце 2022 года аналогичные эксперименты должны пройти в Испании и Шотландии при поддержке их правительств.