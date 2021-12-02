В Вильнюсе проходит Форум свободной России – впервые за 2 года очно

В столице Литвы Вильнюсе 2 и 3 декабря проходит очередной, 11-й по счёту Форум свободной России. Форум был основан в 2016 году Гарри Каспаровым и другими деятелями российской оппозиции.

Впервые за 2 года мероприятие проходит в очном формате - предыдущие два форума прошли в режиме онлайн из-за пандемии. В нынешнем году, несмотря на коронавирусные ограничения, на Форум приехали участники из России, однако их меньше, чем в предыдущие годы. Главным образом представлена российская политэмиграция, также в Форуме традиционно участвуют общественные деятели и журналисты из Украины, Литвы и других стран.

На сайте Форума свободной России он называется "самым представительным мероприятием крупнейшей платформы российской оппозиции" и отмечается, что в нём "примет участие целый ряд международных экспертов и журналистов, представителей западных институтов, международных фондов, депутаты Европарламента".

Ответственный секретарь и сооснователь Форума Иван Тютрин в беседе с "Голосом Америки" отметил, что в связи с репрессиями против оппозиции в России российская политэмиграция за последнее время заметно выросла в численности. Он отметил, что некоторые видные оппоненты режима Владимира Путина примут участие в Форуме впервые - среди них Михаил Ходорковский, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович (все они примут участие по видеосвязи).

Тютрин отметил, что Форум посылал приглашения сторонникам Алексея Навального, многие из которых были вынуждены эмигрировать из России, однако "ответной реакции не последовало". В то же время, в мероприятии примут участие поддерживающие Навального Сергей Гуриев и Евгений Чичваркин.

По мнению ещё одного живущего за рубежом оппозиционера Геннадия Гудкова, Форум мог бы "стать посредником между политическим истеблишментом Запада и гражданским обществом России".