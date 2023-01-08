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В Вирджинии 6-летний первоклассник стрелял в учительницу и ранил ее
В начальной школе города Ньюпорт-Ньюс в американском штате Вирджиния учительница получила тяжёлое огнестрельное ранение. По данным властей, стрелял шестилетний ученик первого класса.
Стрельба произошла в пятницу. В воскресенье мэр города сообщил Би-би-си, что состояние раненой учительницы Эбби Цвернер несколько улучшилось, однако она всё ещё в тяжёлом состоянии.
Полиция, расследующая нападение, пока не знает, откуда у 6-летнего ученика появилось оружие и как он смог пронести его в школу. Сообщается, что школа оборудована металлодетекторами на входе, однако они работают не всегда.
Один из родителей, бывших в классе в момент нападения, подтвердил, что ему предшествовала некая ссора, то есть стрельба, возможно, не была случайной.
Стрелявший ученик был задержан полицией. Законы Вирджинии не предусматривают уголовного преследования 6-летних, школьник также вряд ли может быть помещён в спецшколу для малолетних правонарушителей. Однако его родителей могут ограничить в родительских правах, а опеку над мальчиком передать властям штата. О личностях родителей стрелявшего первоклассника пока нет информации.
В заявлении мэра города Филлипа Джонса, опубликованном в субботу, говорится: «Почти невозможно осознать тот факт, что шестилетний ученик 1-го класса принес в школу заряженное оружие и выстрелил в учителя; однако именно с этим сегодня сталкивается наша община». Мэр заявил, что расследование должно ответить на вопрос, как такое могло случиться, а также пообещал, что соответствующие службы проявят необходимую заботу о стрелявшем школьнике.
Другие новости дня
Депутат Госдумы потребовал возбудить дело против актера Смольянинова
Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, - сообщает РИА «Новости». Уехавший из России после вторжения в Украину актер в интервью «Новой газете.Европа» сказал, помимо прочего, что в случае, если бы ему пришлось участвовать в нынешней войне, он воевал бы на стороне Украины.
Смольянинов и раньше выступал против войны и в поддержку Украины. В интервью «Новой газете» актер сказал, что не испытывает «ничего кроме ненависти» к тем, кто воюет против Украины с оружием в руках.
Хамзаев назвал Смольянинова «предателем» и заявил, что обратится в Следственный комитет. По какой статье он будет просить возбудить дело, депутат не сообщил.
Ранее в телеграм-каналах сторонников войны появились оскорбления в адрес Смольянинова, а также призывы писать на него доносы в правоохранительные органы. Еще один депутат Госдумы, журналист Евгений Попов, предложил разработать «правовые механизмы», призванные «лишить признанных судом преступниками граждан преференций, предоставляемых российским паспортом». Он пояснил, что имеет в виду не лишение гражданства (это недопустимо по конституции), а какие-то другие меры, например аннулирование паспортов для таких лиц. Чем это отличается от лишения гражданства, он не пояснил. практику аннулирования паспортов.
- Артур Смольянинов известен по ролям в фильмах «Елки», «9 рота», «Утомленные солнцем – 2», «Духless». После начала войны он выступил с критикой российского вторжения. В октябре Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал Смольянинова на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, Полиция не уточняла, что именно стало причиной возбуждения административного делопроизводства. К моменту вынесения судом решения Смольянинов уже уехал из России.
- На вопрос издания «Медуза» о том, как он относится к протоколу, Смольянинов ответил, что для него «не существует законов этого государства: они, как и само государство, преступны по своей сути».
- Актер заявлял, что на него оказывалось давление из-за его антивоенных высказываний: ему перестали давать роли, вычеркивали из проектов с государственным участием. Он согласился на предложения работы за рубежом, в частности, в Латвии. Недавно стало известно о его участии в возобновленном проекте «Гражданин поэт» - актер читает стихи поэта Дмитрия Быкова на злободневные темы.
РФ заявила о гибели 600 военных ВСУ в Краматорске. Подтверждений этому нет
В ночь на воскресенье, 8 января, российские войска обстреляли город Мерефа Харьковской области. Погиб 50-летний местный житель. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона рассказал об обстреле в регионе миссии ООН, которая привезла гуманитарную помощь в город Орехов.
В свою очередь секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил об ударах по окрестностям города. Подробностей о пострадавших он не привел.
По словам руководства Донецкой области, российские военные нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. Поражены объекты инфраструктуры. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
По данным журналистов, несколько взрывов произошли в Херсоне.
Вооруженные силы Украины утверждают, что российская армия, несмотря на объявленный Москвой режим прекращения огня, за прошедшие сутки 40 раз нанесли удары из реактивных систем залпового огня, а также нанесли три авиаудара и девять ракетных.
Российское Минобороны заявило, что армия нанесла удары по общежитиям украинских военных в Краматорске – в ответ на недавний обстрел пункта временной дислокации российских военных в Макеевке Донецкой области. Ведомство утверждает, что в результате сегодняшней атаки погибли более 600 украинских солдат. При ударе по Макеевке, как признало ранее Минобороны России, погибли более 90 военных. Украинская сторона говорит о сотнях убитых.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что в городе пострадали несколько зданий, включая восемь многоквартирных домов, но жертв нет. В телеграм-канале Краматорского городского совета опубликовано видео с пострадавшими, как утверждается, домами и зданиями образовательных учреждений; при этом ни одно из зданий не разрушено полностью. Один из краматорских телеграм-каналов публикует фото, на котором, как утверждается, изображено здание общежития, в котором, по данным Минобороны России, погибли сотни украинских военных. Видно, что здание практически цело. Фотографии из Краматорска, снабженные скептическими оценками в адрес информации Минобороны, публикует также провоенный российский телеграм-канал. «Как можно видеть по результатам с места, прямых попаданий по зданиям добиться так и не удалось – ракеты попали либо в землю рядом, либо в соседние гаражи, выбив стекла и повредив облицовку училищ. Нам не ясно кто и по какой причине решил, что внутри погибло сразу 600 украинских солдат, если здание на самом деле так и не было поражено (даже остался гореть свет)», – пишет канал «Военный осведомитель».
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый вечером в воскресенье заявил, что заявление Минобороны РФ не соответствует действительности.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного с Украиной Шебекинского городского округа. Снаряды попали в село Новая Таволжанка. Повреждена крыша ангара для выращивания птицы. Пострадавших, по словам губернатора, нет.
В условиях войны оперативно проверить достоверность информации, поступающей от конфликтующих сторон, затруднительно.
- Президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнесся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин «пытается получить передышку».
- Минобороны России заявляло, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения с Украиной, но отвечает на обстрелы противника. Срок объявленного прекращения огня истек в полночь 8 января.
Правительство РФ одобрило запрет карт, «оспаривающих целостность России»
Правительство России дало положительный отзыв на законопроект, который приравняет к экстремистским материалам карты, «оспаривающие территориальную целостность России», то есть те, где аннексированные украинские территории не указаны как российские. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ (сам он пока не опубликован).
Законопроект, внесенный в Госдуму после объявленной российскими властями аннексии четырех областей Украины осенью, уже прошел первое чтение. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «в последнее время активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий России». Законопроект предлагает фактически запретить распространение таких карт и ввести за него административное наказание - для граждан до 15 суток ареста или штраф, для юрлиц - приостановка работы или штраф от 100 тысяч до миллиона рублей.
В правительстве предложили внести в законопроект ряд изменений, указав, например, на то, будут ли подпадать под него карты, выпущенные еще до решения об аннексии территорий. Также в отзыве говорится, что картографические изображения, как правило, выполняют исключительно информативную функцию, а понятие «экстремистские материалы» предполагает «наличие у конкретного субъекта умысла на совершение действий по оспариванию территориальной целостности Российской Федерации». В правительстве опасаются, что в результате демонстрация «запрещенных карт» будет трактоваться правоохранительными органами в разных случаях по-разному - когда-то как правонарушение, а когда-то - нет.
- Российскую принадлежность четырех южных Курильских островов оспаривает Япония; спор не урегулирован с момента окончания Второй мировой войны. Хотя СССР выражал готовность вернуть Японии по меньшей мере два острова, власти России заявляют, что не готовы ни к каким компромиссам.
- В 2014 году Россия аннексировала украинскую Автономную республику Крым и город Севастополь. Аннексия не была признана подавляющим большинством стран мира.
- В 2022 году, после вооруженного захвата ряда украинских территорий, Россия объявила об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Эта аннексия также не признана почти всеми странами мира. При этом ни одна из этих областей, в отличие от Крыма, полностью не находится под контролем российской армии. До конца не ясны и границы, которые Россия сейчас считает своими (и которые должны быть отражены на картах, чтобы их не признали экстремистскими). Из большинства высказываний официальных лиц следует, что речь идет о границах областей до аннексии. При этом, например, в недавнем официальном распоряжении президента Владимира Путина упоминается линия боевого соприкосновения «на Украине» - в то время как, если следовать отвергаемой международным сообществом логике российских властей, эта линия сейчас проходит по территории России.
Премьер Швеции: выполнить все условия Турции невозможно
Швеция не готова выполнить все условия, которые выдвинула Турция для того, чтобы одобрить заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. При этом он добавил, что убежден в том, что Турция в конце концов даст согласие на вступление Швеции в Североатлантический союз.
«Турция подтверждает, что мы уже выполнили те условия, на которые мы согласились, но при этом она говорит, что хочет еще и других вещей, тех, которые мы не можем или не хотим сделать», - приводит агентство Reuters слова Кристерссона. О каких требованиях идет речь, он не сказал.
Швеция и соседняя Финляндия, десятилетиями придерживавшиеся нейтралитета, подали официальные заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Членами НАТО они смогут стать только после того, как протокол о вступлении ратифицируют все 30 стран-членов союза. На данный момент это сделали 28 стран, Венгрия, как ожидается, ратифицирует протокол в ближайшее время.
Турция, однако, еще весной прошлого года выдвинула ряд условий для одобрения членства Финляндии и Швеции. Среди этих условий - объявление террористическими ряда курдских организаций, отмена запрета на поставки оружия Анкаре, выдача Турции ряда курдских и оппозиционных деятелей, получивших в Швеции и Финляндии убежище и обвиняемых в Турции в терроризме. В конце июня на саммите НАТО в Мадриде три страны подписали совместный меморандум, в котором Швеция и Финляндия взяли на себя ряд обязательств, а Турция пообещала не препятствовать их вступлению в союз.
В конце прошлого года Верховный суд Швеции отказался удовлетворить запрос на экстрадицию турецкого журналиста, которого Анкара подозревает в причастности к организации попытки переворота. Турция тогда высказала недовольство этим решением. Слова шведского премьера Турция пока не комментировала.
В Карабахе сменили секретаря Совета безопасности
Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян накануне подписал указы, согласно которым Виталий Баласанян освобожден от должности секретаря Совета безопасности, на эту должность назначен Арарат Мелкумян.
Другим указом Арутюняна генерал-майор Арарат Мелкумян освобожден от должности первого заместителя директора Службы национальной безопасности в связи с переходом на другую работу.
По информации Радио Азатутюн, смена секретаря Совбеза в Нагорном Карабахе происходит на фоне продолжающейся блокады региона со стороны властей Баку. Азербайджан отрицает факт блокады, заявляя, что участвующие в акции протеста в Лачинском коридоре экологические активисты не препятствуют движению гуманитарных грузов.
В Армении на акции протеста у российской базы задержаны 100 человек
Более 100 человек задержаны на митинге в российской военной базы в армянском городе Гюмри. Об этом сообщает политическое движение «Национальный демократический полюс», выступившее организатором акции.
Демонстранты заблокировали дорогу к российской военной базе, выступив под девизом «Блокада во имя разблокирования». Они требуют, чтобы российский миротворческий контингент восстановил движение по Лачинскому коридору в самопровозглашенном Нагорном Карабахе (армянское название - Арцах).
В случае, если российские миротворцы не будут предпринимать активных действий, демонстранты готовы объявить их «оккупантами». «Мы покажем всему миру, что Армения, включая Арцах, была оккупирована российскими войсками в лице 102-й базы», - заявил член совета «Национального демократического полюса» Ваге Гаспарян.
Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией. По условиям договора, подписанного после окончания войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор перешел под наблюдение российских миротворцев.
В середине декабря дорогу заблокировали азербайджанские активисты. По данным азербайджанской стороны, это экологи, которые выступают против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями природных ресурсов территории Нагорного Карабаха.
Ереван утверждает, что после перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров, регион близок к гуманитарному кризису. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором обвинил российских миротворцев в бездействии.
МИД Азербайджана ранее заявлял, что Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана.
- Международное сообщество признает Нагорный Карабах суверенной территорией Азербайджана, однако с начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе размещены российские миротворческие силы.
- По условиям договора, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор перешел под наблюдение российских миротворцев.
В Германии предотвратили теракт с применением отравляющих веществ
Полиция Германии в воскресенье сообщила о задержании жителя земли Северный Рейн-Вестфалия, который обвиняется в подготовке масштабного теракта. По мнению правоохранительных органов, он планировал массовое отравление с применением ядов - цианида и рицина.
Личность подозреваемого не раскрывается; известно, что это 32-летний гражданин Ирана, живший в маленьком городе Кастроп-Рауксель на западе Германии. Заявляется, что он принадлежал к радикальным течениям ислама. Полиция задержала его и еще одного человека, находившегося вместе с ним в квартире. Химическое вещество рицин входит в разряд оружия массового поражения.
По сведениям газеты Bild, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) держало подозреваемого в поле зрения на протяжении нескольких дней. Информация о подготовке теракта поступила к немецким силовикам от «дружественной спецслужбы».
- Как сообщает Deutsche Welle, четыре года назад полиция Германии задержала в Кельне гражданина Туниса и его немецкую супругу, которые самостоятельно изготовили рицин в своей квартире и произвели тестовый взрыв. Пара попала в поле зрения спецслужбы из-за вызвавшей подозрение покупки в интернете крупной партии семян клещевины. Супруги были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Эксперты выяснили, что произведенный ими рицин мог убить 13,5 тысяч человек.
Губернатор Курской области прошел обучение в лагере «ЧВК Вагнера»
Губернатор Курской области сообщил в телеграме, что первую неделю нового года проходил подготовку в лагере «ЧВК Вагнера». По словам Романа Старовойта, вместе с ним занимались его коллеги из обладминистрации и добровольцы из народной дружины.
Глава региона опубликовал видео, в котором, в частности, запечатлены стрельбы, прохождение полосы препятствий, проведение инструктажа. В титрах к ролику говорится, что условия приближены к реальному бою.
Заканчивается сюжет кадрами, на который запечатлен сам Старовойт в камуфляжной форме, сидящий с автоматом в руках на броне танка.
Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин подтвердил участие Старовойта в обучении. Пресс-служба Пригожина отметила, что участники программы подготовки не знали о том, что с ними тренируется губернатор. Старовойту также предложили подписать контракт с «ЧВК Вагнера», но выяснилось, что у него есть обязательства по работе, говорится в сообщении пресс-службы.
- О том, что в приграничной с Украиной Белгородской и Курской областях создаются центры ополчения «ЧВК Вагнера», стало известно в ноябре.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- Весной, после нескольких военных поражений российской армии в войне с Украиной, «ЧВК Вагнера» начала вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Вербовкой, как сообщали СМИ, занимается лично бизнесмен Евгений Пригожин, он посетил десятки колоний в разных областях страны.
Саакашвили Браудеру: Меня убивают в тюрьме точно так же, как Магнитского
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо директору Heritage Foundtion Уильяму Браудеру, пишет SOVA. Саакашвили призвал не дожидаться его смерти и помочь грузинским активистам составить новый список Магнитского.
«Уважаемый Билл, спасибо за ваш очень известный твит. Меня убивают в тюрьме точно так же, как и Магнитского, но гораздо более откровенно и публично. Моя просьба - помочь местным грузинским группам составить новый список Магнитского заранее, не дожидаясь летального исхода. Все имена достаточно публичны, и что их выделяет, так это их чувство безнаказанности, связанное с верой в непобедимость Путина. Но мы с вами знаем, что дни Путина сочтены, и моя самая большая надежда - дожить до его конца. Тем временем мое здоровье с каждым днем ухудшается, а местные олигархические подонки просто издеваются над ухудшением моего состояния. Пожалуйста, помогите нам всем своим интеллектуальным потенциалом, боевым духом и широкими контактами», - написал экс-президент.
Ранее американский финансист Уильям (Билл) Браудер прокомментировал процесс над третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, назвав его «политзаключенным». В своем Twitter автор «Закона Магнитского» призвал перевести политика на лечение за границу, иначе он может погибнуть.
Уильям Браудер является основателем и генеральным директором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, на который работал российский аудитор Сергей Магнитский. Тот раскрыл схему масштабного хищения бюджетных средств, но сам оказался под следствием – аудитора обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» после 11 месяцев ареста.
Браудер выступил инициатором принятия в США «Закона Магнитского». Он предусматривает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
Украина заявила о российских обстрелах после Рождества
В ночь на воскресенье, 8 января, российские войска обстреляли город Мерефа Харьковской области. Погиб 50-летний местный житель. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона рассказал об обстреле в регионе миссии ООН, которая привезла гуманитарную помощь в город Орехов.
В свою очередь секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил об ударах по окрестностям города. Подробностей о пострадавших он не привел.
По словам руководства Донецкой области, российские военные нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. Порождены объекты инфраструктуры. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
По данным журналистов, несколько взрывов произошли в Херсоне.
Вооруженные силы Украины утверждают, что российская армия, несмотря на объявленный Москвой режим прекращения огня, за прошедшие сутки 40 раз нанесли удары из реактивных систем залпового огня, а также нанесли три авиаудара и девять ракетных.
Минобороны России обстрелы пока не комментировало.
В условиях войны оперативно проверить достоверность информации, поступающей от конфликтующих сторон, затруднительно.
- Президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнесся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин «пытается получить передышку».
- Минобороны России заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения с Украиной, но отвечает на обстрелы противника.
На рейсе, летевшем из Кутаиси в Париж, скончался пассажир
На авиарейсе Кутаиси-Париж мужчина в возрасте около 60 почувствовал недомогание, после чего скончался в полете.
Как сообщила компания Wizz Air Общественному вещателю Грузии, пассажиру стало плохо через 10 минут после взлета.
«Самолет летел над Кутаиси, чтобы израсходовать топливо, потому что сажать самолет с полным баком рискованно. Пассажира спасти не удалось. Это был мужчина, гражданин Грузии в возрасте около 60 лет», - рассказали в Wizz Air.
Под Луганском произошёл взрыв на магистральном газопроводе
Вечером 7 января в городе Лутугино в 25 километрах от Луганска произошел взрыв на магистральном газопроводе. Пожарные потушили возгорание. Сейчас подача газа по газопроводу отключена. По сообщению назначенных Россией властей так называемой «ЛНР», без газа остались около 13 тысяч человек.
Причина аварии пока неизвестна. Как заявила генеральный директор компании «Луганскгаз» Татьяна Богородько, первоочередной задачей является восстановление подачи газа центральной больнице Лутугинского района и социальным объектам.
В Иране власти казнили еще двух участников осенних протестов
В субботу в Иране казнили еще двух участников антиправительственных протестов, которые начались осенью этого года. На данный момент известно о казни четырех участников протестов, сообщает телеканал CNN.
22-летний Мохаммад Мехди Карами и 39-летний Мохаммад Хоссейни были осуждены за убийство сотрудника «Басидж» (добровольческое полувоенное ополчение, входит в состав Корпуса стражей исламской революции). По этому делу к смертной казни были приговорены еще три человека, а 11 получили тюремные сроки.
Amnesty International утверждает, что обвинительные приговоры основывались на признаниях, полученных под давлением. Адвокат Хоссейни заявлял в декабре, что тот подвергся жестоким пыткам и что признания, полученные под пытками, не имеют законных оснований. Иран отрицает, что признания были получены под пытками. Адвокат Карами сообщил, что его подзащитному не предоставили право поговорить с семьей перед казнью.
По данным Amnesty International, всем обвиняемым участникам протестов было отказано в праве на адекватную защиту и в доступе к адвокату по своему выбору.
- В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Власти Ирана жестоко подавляют протесты с применением силы. Правозащитники сообщали о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны.
Украина ввела санкции против Симоньян, Киселева и еще 117 человек
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении 119 российских публичных лиц. Указ опубликован на сайте президента.
В список попали режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, политолог Александр Дугин, руководители государственного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, телеведущая Жанна Бадоева, актеры Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, Михаил Галустян, певица Лолита Милявская и футболист Анатолий Тимощук.
Также под санкциями оказались музыканты Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Стас Пьеха, Михаил Шуфутинский, Анита Цой, Сергей Бобунец, Василий Вакуленко (Баста) и другие.
Санкции предусматривают блокировку активов в Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории Украины, лишение государственных наград страны, запрет на получение виз и другие меры.
7 января также стало известно, что Зеленский подписал указ о приостановке гражданства 13 священников Украинской православной церкви (Московского патриархата). Издание LB.ua со ссылкой на свои источники пишет, что указ был издан 28 декабря и не опубликован, поскольку в нем содержится персональная информация.
По данным LB.ua, речь идет, в частности, о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которому СБУ вручило подозрение в госизмене. Также утверждается, что сообщение о приостановке гражданства священников получила Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы, отмечает издание.
- В последние месяцы СБУ провела обыски на объектах УПЦ (МП) по всей Украине. В результате правоохранители выявляли «большое количество антиукраинских материалов», а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, сообщала Украинская служба Радио Свобода.
Генпрокуратура Украины сообщила о погибших результате обстрела Бахмута
В результате вчерашнего обстрела Бахмута российскими военными погибли два человека – 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Об этом сообщили в офисе Генпрокурора Украины.
Еще 13 человек пострадали, у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также были разрушены и повреждены частные и многоквартирные дома и другие объекты.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.
- Ранее президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнесся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин «пытается получить передышку».
- Минобороны России в субботу, 7 января, заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения в Украине.
В КНР соцсеть закрыла сотни аккаунтов с критикой властей за меры по COVID-19
В Китае временно приостановлены или закрыты учетные записи более тысячи интернет-пользователей - за критику в адрес центрального правительства относительно его действий в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Власти КНР продолжают снимать ограничения, действовавшие в стране с начала эпидемии в рамках так называемой политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. Так, с 8 января Пекин откажется от серьезных ограничительных мер в отношении как своих граждан, которые захотят выехать из страны или совершать поездки между регионами, так и в отношении иностранцев.
Популярная в Китае социальная сеть Sina Weibo сообщила, что отреагировала на сообщения о примерно 13 тысячах нарушений правил пользования платформой. Как отмечается, нарушения включали нападки на экспертов, ученых и медицинских работников. Примерно 1200 аккаунтов подверглись санкциям.
За время эпидемии COVID-19 в Китае, как отмечает Associated Press, правящая в стране Коммунистическая партия во многом опиралась на поддержку медицинского сообщества, чтобы оправдать строгие локадуны, карантинные меры, массовые тестирования. Большинство из этих жестких мер были отменены властями в начале прошлого месяца, после чего начали поступать сообщения о значительном всплеске заболеваемости.
Лидеры Евросоюза и по отдельности многие ведущие страны мира, включая США, Великобританию, Францию, Канаду, Испанию и Японию, выражают сейчас глубокую озабоченность в связи с риском очередной волны пандемии, начавшейся в свое время именно с Китая.
В ряде СМИ появлялись сведения, что ежедневно коронавирусом в Китае после отмены большинства ограничений якобы начали заражаться миллионы граждан, а крематории перестали справляться с количеством умерших от болезни. Но официально власти в Пекине эти данные не подтверждали.
Шалва Папуашвили не ожидает, что президент помилует Михаила Саакашвили
По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, он не видит причин, почему президент Грузии могла бы изменить свою позицию в отношении помилования президента Михаила Саакашвили, пишет Общественный вещатель. На вопрос журналиста, помилует ли Саломе Зурабишвили Михаила Саакашвили, спикер парламента ответил, что не ожидает этого.
«Ни в коем случае не ожидаю, потому что знаю ее позицию, которую она неоднократно озвучивала. Не вижу причин для изменения этой позиции. Как она отмечала, она сам была участником протеста, связанного с делом Гиргвлиани, а сегодня отправление правосудия идет по делу Гиргвлиани. Все, кто сейчас пытается освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы, пытаются помешать правосудию по этому делу», - сказал Папуашвили.
По его словам, каждый, кто пытается изменить решения, принятые в соответствии с грузинским законодательством, вмешиваются в правосудие, что противоречит всему европейскому.
«Завершившиеся или текущие судебные процессы, либо вынесенные приговоры - это решения, вынесенные в соответствии с законодательством Грузии. Все, кто пытается изменить эти решения, вмешиваются в правосудие, что противоречит всему европейскому», - сказал Папуашвили.
Власти Украины сообщили о российских атаках – несмотря на «перемирие»
В руководстве Украины сообщают о новых атаках российских военных в субботу, несмотря на объявленное президентом Владимиром Путиным одностороннее прекращение огня в связи с православным Рождеством.
Глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, в частности, привел сведения, что российские войска в течение суток обстреляли в регионе ряд населенных пунктов. Один человек, по данным Кириленко, был ранен при обстреле города Курахово, где повреждены две жилые многоэтажки и здание больницы. Двое гражданских были убиты в Бахмуте и Красной Горе. Там ранены пять человек, повреждены пять частных домов, добавил Кириленко. Его слова приводит в сообщении Украинская служба Радио Свобода.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также утверждает, что российские войска не прекращали атаки. «Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции – так они и остаются», – сказал Гайдай в эфире Донбасс.Реалии.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнесся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин «пытается получить передышку».
Генштаб вооруженных сил Украины сообщил в ежедневной сводке об отбитых российских атаках на Соледар – город к северо-востоку от Бахмута, в районе которого уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои. Накануне российские провоенные блогеры сообщали о продвижении «ЧВК Вагнера» в городе. Аналитики из американского «Института изучения войны» в сегодняшней сводке отмечают, впрочем, что не видели визуальных свидетельств, подкрепляющих утверждения российских источников.
Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал свою фотографию на фоне вывески «ГП Артемсоль» - государственного предприятия в Соледаре: «Доброе утро из Соледара, пишу сейчас именно отсюда, на Донбассе мороз, солнечный день, по карте посмотрите, это центр города. Воины 46-й десантно-штурмовой бригады уверенно защищают украинский Соледар».
Минобороны России в субботу, 7 января, заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения в Украине. Одновременно в Москве утверждают, что это Киев ведет обстрелы. В этой связи утверждается, что российские военнослужащие за сутки отразили атаки ВСУ на четырех направлениях.
СБУ утверждает, что нашла склады российских военных в храме УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась в пятницу о результатах обысков в зданиях Украинской православной церкви (Московского патриархата) в четырех регионах – в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.
Утверждается, в частности, что на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Херсонской области обнаружили бывшие склады с имуществом «оккупационных группировок России» и что эти склады были обустроены при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Священник наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ, заявили в СБУ. Про Корнева одновременно сказано, что он скрылся на левом берегу Днепра во время освобождения Херсона.
Спецслужба также информирует, что в ходе обысков ее сотрудники нашли «прокремлевскую литературу, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и российскую символику». Отдельно упомянуты найденные в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области «пропагандистские материалы объединения, возглавляемого подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком».
Все обнаруженные доказательства, как отметили в СБУ, направлены на экспертизу. Кроме того, сообщается о подозрении секретарю Кировоградской епархии по уголовной статье «о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений».
Осенью украинские правоохранительные структуры начали проводить по всей стране обыски на объектах УПЦ, заявившей о независимости, но формально остающейся в структуре Русской православной церкви. Сообщалось, что в ходе следственных мероприятий, в том числе в храмах Киево-Печерской лавры, было найдено среди прочего «большое количество антиукраинских материалов», а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.
В самой УПЦ призвали «не разжигать внутреннюю войну», а обвинения в коллаборационизме в адрес ряда священников назвали «недоказанными и безосновательными», пишет Украинская служба Радио Свобода.
Лондон организует конференцию по военным преступлениям в Украине
Великобритания организует в марте этого года широкое международное обсуждение сведений о военных преступлениях, совершенных в ходе широкомасштабного российского вторжения на территорию Украины.
На конференции в Лондоне с участием министров юстиции разных стран, как ожидается, будет председательствовать руководитель британского профильного ведомства, заместитель главы правительства Доминик Рааб совместно со своим коллегой из Нидерландов, отмечает в субботу агентство DPA.
Планируется, что участники встречи заслушают отчет прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о результатах работы этой структуры и о роли мирового сообщества в поддержке расследования.
О подготовке конференции объявлено на фоне все новых сообщений об ударах российской армии по объектам критической инфраструктуры в Украине. Вследствие атак жители украинских городов и других населенных пунктов столкнулись с длительными отключениями электроэнергии и перебоями с водо- и теплоснабжением в период осенних и зимних холодов.
Прокурор (МУС) Карим Хан в настоящий момент расследует обвинения Киева в адрес российских военных. Украинские власти утверждают, что в ходе боевых действий, которые продолжаются уже 11 месяцев, солдаты вторгшейся в страну российской армии совершали внесудебные расправы над мирным населением, прибегали к пыткам, были случаи изнасилований. Бомбежки гражданской инфраструктуры Киев также расценивает как военные преступления.
«Российским военным следует знать, что они не могут действовать безнаказанно, и мы будем поддерживать Украину, пока не восторжествует правосудие», – подчеркивает Доминик Рааб.
В прошлом году британское правительство предложило Международному уголовному суду пакет помощи, который включал дополнительное финансирование на сумму в 1,2 миллиона долларов и полицейское содействие.
- Российские власти отрицают обвинения в намеренных атаках против гражданского населения, а удары российского Минобороны по энергообъектам называют ответом на действия украинских военных. Москва также отрицает, что ее военные убивали в Украине мирных жителей. Распространение информации об убийствах может грозить уголовным преследованием по статье о так называемых фейках об армии. В частности, за рассуждения в стриме о массовых убийствах жителей Бучи прокуратура запросила 9 лет лишения свободы для оппозиционера Ильи Яшина. 9 декабря суд в Москве приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии.
В Соединенных Штатах убит гражданин Грузии
В Соединенных Штатах Америки был убит гражданин Грузии. По данным местных СМИ, 42-летнего мужчину предположительно на почве ревности лишил жизни бывший муж подруги.
Убийство произошло на парковке в Бруклине, где между женщиной и ее 47-летним экс-супругом произошла словесная перепалка. По данным полиции, гражданин Грузии был ранен из огнестрельного и холодного оружия, пишет SOVA.
По данным американских СМИ, нападавший уже задержан. Орудие преступления было обнаружено в машине мужчины.
Православное Рождество в Грузии: традиции и современность
В Грузии сегодня празднуют Рождество Христово – это государственный праздник и официальный выходной. Торжественное рождественское шествие началось на площади Республики после 12.00. Шествие пройдет по проспекту Руставели, подъему Бараташвили и завершится у храма Самеба. В 16:00 здесь состоится рождественская служба, пишет агентство «Новости-Грузия».
Праздничная литургия накануне вечером прошла во всех действующих храмах Грузии. Глава Грузинской православной церкви - Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй - отслужил рождественскую службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы – Самеба.
В Грузии есть традиция, возрожденная Илией Вторым – в рождественскую ночь верующие ставят в окнах домов зажженную свечу, чтобы осветить Пресвятой Богородице и младенцу Иисусу Христу путь в дома и сердца христиан. Этот обычай напоминает о библейских событиях, когда Иосиф и Мария, скитаясь, искали приют для рождения своего сына.
Шествие «Алило» - это еще одна древняя грузинская рождественская традиция, возрожденная после восстановления независимости. Грузинское слово «алило» происходит от слова «Аллилуйя». История шествия насчитывает уже 15 столетий.
Обычно к «Алило» присоединяются тысячи человек - духовные лица и паства. На улицах собираются люди, которые передают участникам шествия подарки и сладости для нуждающихся. Костюмы участников шествия напоминают о рождественской истории: это ангелы с венками на головах – «махаробели», то есть «вестники радости», волхвы с подарками, а также пастухи. Традиционные пожертвования в виде подарков, одежды, игрушек и сладостей будут рассортированы и переданы нуждающимся семьям и сиротам.
В этом году «Алило» впервые за последние два года пройдет в полном формате - из-за пандемии коронавируса дважды отменялось пешее шествие. Вместо этого священнослужители ездили по центральным улицам грузинской столицы на автомобилях.
Еще одна рождественская традиция родом из Гурии – региона на западе Грузии. В Сочельник там пекут рождественский пирожок - почти такой же, как хачапури, только в форме полумесяца, на дрожжевом тесте, а в начинку вместе с сыром добавляют вареное яйцо. Пирожок пекут для каждого члена семьи, обозначая имена буквами из теста. В рождественское утро каждый должен съесть свой пирожок-полумесяц.
День Рождества Христова причисляется церковью к великим двунадесятым праздникам, согласно Евангелию, в котором это событие изображается величайшим, радостным и чудесным.
Оппозиция Беларуси не исключает скорого начала в стране мобилизации
Власти Беларуси уже в ближайшее время могут начать мобилизацию для оказания военной помощи России в войне против Украины. Такое опасение высказал один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко.
В субботу публикуются цитаты из интервью Латушко медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland. По словам политика, для проведения мобилизации в Беларуси уже практически все готово.
Латушко, ссылаясь на источники в Минске, утверждает, что большую часть сотрудников органов внутренних дел заставили сдать паспорта, и подобная информация поступает из разных городов. «Это означает, что они в случае мобилизации не смогут покинуть страну», - пояснил оппозиционер. Кроме того, как отметил Павел Латушко, в Беларуси увеличивается численность российских военных и боевой техники, приводит слова политика «Немецкая волна».
В пятницу сообщалось о поездке белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко на полигон в Бресткой области, граничащей с Украиной. Он встретился с базирующимися там российскими военными. Сообщалось, что Лукашенко представили доклад о «завершении слаживания частей и соединений совместной группировки». В тот же день появилась информация о прибытии в Беларусь очередного эшелона с военной техникой для совместных с Россией армейских сил.
Британская газета The Guardian накануне со ссылкой на замруководителя Главного управления военной разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого привела оценку Киева, что в январе российские власти могут отдать приказ о мобилизации на войну еще 500 тысяч человек. Скибицкий в интервью отметил, что эти силы станут частью российских наступательных операций весной и летом на востоке и юге Украины.
- За несколько дней до Нового года в украинском руководстве заявляли, что новый этап мобилизации в России может начаться в днр новогодних и рождественских праздников. В частности, об этом в видеообращении к россиянам говорил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отмечал, что, предположительно, спустя неделю после Нового года Россия и Беларусь закроют границы, а в России начнется новая волна мобилизации на войну с Украиной, которая на этот раз затронет жителей крупных городов.
- Ранее российские руководители, включая президента Владимира Путина, заявляли, что новая волна мобилизации не нужна. При этом указ о так называемой частичной мобилизации, выпущенный в сентябре, не отменен, и теоретически призыв может возобновиться в любой момент.
- В связи с наращиванием совместной российско-белорусской группировки военные эксперты не исключают, что Москва может готовить второй этап вторжения в Украину - на этот раз при непосредственном участии белорусских соединений. Белорусское руководство во главе с Лукашенко считается одним из главных союзников России, армия которой вторглась в Украину в феврале прошлого года.
Путин на Рождество в одиночестве посетил службу в соборе Кремля
Православные верующие в ночь на 7 января начали отмечать Рождество - по Юлианскому календарю.
СМИ и пользователи интернета обратили внимание, что российский президент Владимир Путин в одиночестве посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Кроме Путина в храме были лишь священнослужители. Это следует из кадров, показанных каналом «Россия 1».
Это третий раз, когда Путин встречает Рождество в Москве - предыдущие два были в начале 2000-х. В 2022 году Путин находился в домовой церкви своей резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. В 2021 году российский президент встретил Рождество в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области, отмечает «Коммерсантъ».
Поздравляя с Рождеством, Владимир Путин сказал, в частности, что российские церковные организации выступают за сохранение межнационального мира и поддерживают участников военной операции в Украине (так российские власти называют полномасштабное вторжение своей армии в соседнюю страну).
Ранее на этой неделе Путин поручил главе российского Минобороны Сергею Шойгу ввести с полудня 6 января до конца следующего дня, на 36 часов, режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине. Президент обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии.
Российские власти призвали Киев пойти на аналогичный шаг. Украина, не бравшая на себя никаких обязательств, предложение отвергла. В руководстве Украины считают, что действия Москвы - это лицемерие и уловка. Украинский президент Владимир Зеленский называл призыв к прекращению огня попыткой использовать религиозный праздник в качестве прикрытия.
В Киеве говорят, что обстрелы с российской стороны после начала «режима прекращения огня» не прекращались, отмечает Русская служба Би-би-си.
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