В Вирджинии 6-летний первоклассник стрелял в учительницу и ранил ее

В начальной школе города Ньюпорт-Ньюс в американском штате Вирджиния учительница получила тяжёлое огнестрельное ранение. По данным властей, стрелял шестилетний ученик первого класса.

Стрельба произошла в пятницу. В воскресенье мэр города сообщил Би-би-си, что состояние раненой учительницы Эбби Цвернер несколько улучшилось, однако она всё ещё в тяжёлом состоянии.

Полиция, расследующая нападение, пока не знает, откуда у 6-летнего ученика появилось оружие и как он смог пронести его в школу. Сообщается, что школа оборудована металлодетекторами на входе, однако они работают не всегда.

Один из родителей, бывших в классе в момент нападения, подтвердил, что ему предшествовала некая ссора, то есть стрельба, возможно, не была случайной.

Стрелявший ученик был задержан полицией. Законы Вирджинии не предусматривают уголовного преследования 6-летних, школьник также вряд ли может быть помещён в спецшколу для малолетних правонарушителей. Однако его родителей могут ограничить в родительских правах, а опеку над мальчиком передать властям штата. О личностях родителей стрелявшего первоклассника пока нет информации.

В заявлении мэра города Филлипа Джонса, опубликованном в субботу, говорится: «Почти невозможно осознать тот факт, что шестилетний ученик 1-го класса принес в школу заряженное оружие и выстрелил в учителя; однако именно с этим сегодня сталкивается наша община». Мэр заявил, что расследование должно ответить на вопрос, как такое могло случиться, а также пообещал, что соответствующие службы проявят необходимую заботу о стрелявшем школьнике.