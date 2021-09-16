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В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции
В городе Лиски Воронежской области вооруженный мужчина в военной форме открыл стрельбу рядом с отделом полиции и привел в действие взрывное устройство внутри здания. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В ведомстве уточнили, что в половине шестого утра неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, ранил полицейского и скрылся на автомобиле.
По данным Baza, нападавший, одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к зданию ОВД на автомобиле "Нива" и открыл огонь из автоматического оружия. Затем нападавший сумел проникнуть внутрь, где и взорвал бомбу. По некоторым данным, пострадавший – дежурный постовой.
Для поиска нападавшего ввели "план перехват".
По данным телеграм-канала Mash, подозреваемый в нападении на отдел полиции мужчина может быть причастен к трём убийствам.
Другие новости дня
США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс
Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области обороны и безопасности – AUUKUS. Об этом сообщает Би-би-си.
"Эта инициатива направлена на обеспечение того, чтобы каждый из нас обладал самыми современными возможностями, которые нам необходимы, для маневрирования и защиты от быстро развивающихся угроз", - сказал президент США Джо Байден.
Австралия Великобритания и США обеспокоены ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Новое партнёрство должно противостоять региональному влиянию Пекина, особенно в спорном Южно-Китайском море, а также противодействовать усилению Китая в военной и технологической сферах, пишет Politico со ссылкой на американские источники.
Первым проектом AUUKUS станет оснащение Австралии атомными подводными лодками без ядерного оружия. Австралия получит от союзников технологии строительства, отказавшись от соглашения с Францией на 66 миллиардов долларов. Париж возмущён. "Это действительно удар в спину. Союзники так не поступают",— заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info.
В 2017 году Австралия объявила о контракте с французской судостроительной компанией Naval Group на строительство 12 подлодок стоимостью более 60 миллиардов долларов. Это крупнейший оборонный контракт в истории страны.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что его страна купит американские крылатые ракеты большой дальности "Томагавк". Их установят на эсминцах королевского военно-морского флота Австралии для нанесения ударов на большие расстояния , заявил австралийский премьер журналистам.
В рамках партнерства AUUKUS Австралия, Великобритания и США намерены также тесно сотрудничать в сфере кибертехнологий , искусственного интеллекта и квантовых технологий, говорится в заявлении о создании альянса.
Владимир Путин заявил о десятках заболевших в его окружении
Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусной инфекцией заболели "не один, не два", а "несколько десятков" человек.
Выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в четверг, Путин сказал, что из-за этой вспышки заболеваемости в последний момент отменил свою поездку в Душанбе на этот саммит.
"Теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал Путин, посетовав, что не может лично обнять участников саммита. Фамилий и должностей тех, кто заболел, он не назвал. Он также не сказал, были ли они привиты.
О том, что ему придётся уйти на карантин, Путин сообщил в понедельник. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда фактически дезавуировал его слова, сказав, что президент выражался образно. Однако на следующий день Путин сказал, что ушёл на самоизоляцию. Песков это подтвердил, сказав, что сам Путин здоров и будет продолжать работать удалённо.
Неясно, каким образом Путин будет голосовать - если будет - на предстоящих 17-19 сентября в выборах в Госдуму. Ранее сообщалось, что на электронное голосование он не зарегистрировался. Теоретически, избирательную урну могут принести к нему в то место, где он находится на самоизоляции. Кремль пока не комментировал этот вопрос.
В столице Таджикистана проходит саммит ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Главная его тема - события в Афганистане. Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин тоже не приедет на саммит.
Скончался раненный в центре Тбилиси молодой мужчина
В Университетской клинике им. Хечинашвили сегодня утром скончался молодой мужчина, раненный накануне на улице Анджапаридзе в центре Тбилиси. Об этом пишут грузинские СМИ.
Ранее в клинике сообщили, что парень получил множественные огнестрельные ранения. Его доставили в больницу в критическом состоянии.
Уголовное дело было возбуждено по двум статьям – «попытка умышленного убийства» и «незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». После смерти мужчины дело могут переквалифицировать.
Издание BMG сообщило, что погибший – Николоз Кварацхелия, входивший в список грузинского Forbes как молодой перспективный предприниматель. Кварацхелия вместе с несколькими однокурсниками создал в Грузии онлайн-платформу Feedc, которая объединяла социальную сеть, телевизионные и образовательные каналы и так далее. У платформы было уже 250 тысяч пользователей. По данным Alexa.com, по показаниям трафика платформа находилась на 20-м месте в Грузии в списке с такими гигантами, как Facebook и Google, пишет агентство «Новости-Грузия».
COVID-19 в Грузии: 2176 новых случаев, 43 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 43 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8390.
За сутки в стране выявили 2176 новых случаев коронавируса. Накануне провели 35 400 тестов: PCR-тестов – 16 849, экспресс–тестов на антиген – 18 551.
Выздоровели еще 2838 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 589 727, выздоровевших – 554 618.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,15%, за последние 14 дней составляет 7,46%, за неделю – 7,21%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 25 150 человек, всего в Грузии использовано 1 589 024 вакцин.
В Великобритании сменился министр иностранных дел
В Великобритании в результате перестановок в консервативном кабинете Бориса Джонсона сменился министр иностранных дел. Внешнеполитическое ведомство возглавила Элизабет (Лиз) Трасс. Ранее она была министром торговли. Трасс также возглавляет министерство по делам женщин и равных возможностей.
Лиз Трасс станет первой женщиной - представительницей Консервативной партии, возглавляющей министерство иностранных дел Британии.
Пост главы МИД покинул Доминик Рааб. Он возглавлял ведомство с 2019 года и фактически был заместителем Джонсона. Он руководил правительством весной 2020 года, в дни, когда Джонсон был госпитализирован в связи с COVID-19. В последние недели Рааб подвергался резкой критике - в связи с его поведением в дни захвата талибами (движение "Талибан" включено в России в список террористических и запрещено) Кабула. В этот момент он находился на отдыхе на Крите и не отреагировал на динамично менявшуюся обстановку в Афганистане.
Рааб остался в правительстве, получив менее престижную должность министра юстиции. Джонсон произвёл и другие перестановки в правительстве - на фоне недовольства действиями кабинета, который обвиняют в неспособности справиться с проблемами в экономике, вызванными последствиями пандемии.
Четыре непрофессионала впервые полетели в космос
В среду на орбиту с мыса Канавералл был запущен космический корабль Dragon компании SpaceX, в экипаже которого впервые в истории космических полетов нет профессионального астронавта. Все четыре человека на борту - космические туристы, которые проведут на орбите Земли три дня.
Идея полета принадлежит американскому миллиардеру Джареду Айзекману. Вместе с ним на орбиту отправилась медсестра из детского онкологического госпиталя St. Jude, победитель лотереи и преподаватель городского колледжа. Формальная цель полета - сбор пожертвований в пользу детского госпиталя. Полет оплачивает Айзекман, но о стоимости этой экспедиции не сообщается.
Этот автоматический космический корабль Dragon уже побывал в космосе. Он доставил астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Возращаемая ракета-носитель Falcon уже триджы использововались для запусков космических кораблей.По просьбе Айзекмана, полет будет проходит на необычно высокой орбите в 575 километрах от поверхности Земли, на 160 километров выше орбиты вращения МКС. Несмотря на полную автоматизацию процессов управления полетом, его участники прошли шестимесячную подготовку на случай аварийных ситуаций, которая включала тренировки в центрифуге, полеты на самолетах-истребителях и симулирование процесса запуска и посадки на космических тренажерах.
Этот полет, как надеются его участники и организаторы, станет важным шагом на пути к сравнительно массовому космическому туризму. "Полет на околоземной орбите становится более доступным для большего числа людей, которые смогут испытать чудеса космоса", - написал в Твитере глава Американского космического агентства Билл Нельсон.
Следующий туристический полет компания SpaceX планирует на начало следующего года. Тогда на МКС должны отправиться три предпринимателя в сопровождении бывшего астронавта.
«Билайн» обвинил Саакашвили во лжи и дистанцировался от грузинской политики
В компании «Вион Грузия» (бренд «Билайн») опровергают заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что сотовый оператор передал данные абонентов партии экс-премьера Георгия Гахария.
Как сказано в распространенном заявлении, компания «Билайн», как член международной группы (VEON), дистанцируется от всякой политической активности, а данные абонентов хранятся в соответствии со строгими стандартами.
«Безопасное хранение связанной с абонентами информации, кроме существующих в компании норм, также обеспечивает внедренная в «Билайн» ведущая технология, которая полностью соответствует как местному законодательству, так и существующим международным требованиям защиты данных», – говорится в заявлении.
В этой связи в компании назвали «полной ложью» заявление о том, что «Билайн» якобы передает данные абонентов какой-либо политической партии или любому другому субъекту, пишет «Интерфакс».
Накануне Саакашвили заявил, что «российская компания «Билайн» передала из своего грузинского филиала партии Гахария целый список абонентов». «Сегодня эта компания полностью контролируется российской ФСБ», – отметил он.
Саакашвили, который обещает вернуться в Грузию к выборам 2 октября, назвал интересным «прямое участие Москвы в грузинской предвыборной кампании».
Коронавирус в Абхазии: 102 новых случая, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 425 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 102 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 26 пациентов. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 70 и 62 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 16 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 64 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 477 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21 820 человек.
Мелия обещает упразднить СГБ в случае победы своей партии
Председатель «Единого национального движения» и кандидат в мэры на выборах в органы местного самоуправления Ника Мелия обещает упразднить любую «жандармерию», независимо от того, носит она название КГБ, СГБ или Департамента конституционной безопасности, сообщает SOVA.
«Я обещаю, что жандармерия под названием Служба государственной безопасности будет упразднена. В стране не будет ведомства, финансируемого за счет ваших налогов, которое вы бы вас прослушивало и шантажировало! Не будет механизма, попирающего свободы», – заявил Мелия.
При этом он добавил, что страна сегодня находится в тяжелом положении, к которому ее подвел «режим Иванишвили».
«Я хочу сделать заявление о тяжелом положении, в котором оказалась страна благодаря преступному режиму Иванишвили. Они окончательно ее развратили и развратили многих порядочных людей. Они уничтожили все государственные институты. С тех пор, как Иванишвили пришел к власти, его единственной задачей было установить полный контроль над страной и по совместительству уничтожить все органы власти, которые конкурируют с его режимом», – заявил Мелия.
Экстрадицию Мегиса Кардава из Украины в Грузию остановила ООН
Бывший начальник военной полиции Грузии времен президента Михаила Саакашвили Мегис Кардава, обвиняемый по 11 уголовным делам, получил международную протекцию, сообщает «Новости-Грузия».
Экстрадиция Мегиса Кардава из Украины в Грузию, которая еще накануне казалась решенным вопросом, на три месяца приостановлена по решению Организации Объединенных Наций. Международная протекция, под которую взят Кардава, свидетельствует о том, что против него ведется политическое преследование, и в ООН знают об этом, заявил журналистам адвокат Кардава Малхаз Велиджанашвили.
По его словам, после рассмотрения дела Кардава в течение трех месяцев ООН даст украинской стороне рекомендации – экстрадировать его в Грузию или нет. Адвокат также подчеркнул, что Украина еще не решила вопрос о предоставлении Кардава политического убежища, поэтому параллельно вести дело о его экстрадиции – изначально ошибочно.
«Политическое преследование против Кардава настолько очевидно, что подлинно демократическое государство не может его выдать. Если, конечно же, Украина хочет быть в ряду демократических стран. Наверное, это то, что видела ООН, и поэтому прекратила эту процедуру, которая проходила совершенно незаконно. ООН изучит это дело в течение трех месяцев, и, возможно, представит какие-то рекомендации», – сказал Велиджанашвили.
О задержании Кардава украинскими властями стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию, а сам Мегис Кардава находился под домашним арестом. 11 сентября появилась информация о том, что украинские власти готовы его экстрадировать.
В тот же день стало известно о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции Кардава. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы Киевской области - в доме, куда он приехал в гости. Точная причина смерти в настоящее время неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи. Следствие ведется по статье «умышленное убийство».
В «Грузинской мечте» считают, что оператор сам оступился на балконе их штаба
Один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе подтвердил, что между съемочной группой телекомпании «Мтавари» и представителями правящей партии в Карели произошла ссора. Однако в отличие от оппозиционной телекомпании, Мдинарадзе утверждает, что оператор сам оступился во время съемки и поэтому упал с балкона.
По словам Мдинарадзе, журналист и оператор «Мтавари» пытались устроить в штабе провокацию. Журналист Бека Коршия оскорблял представителей штаба, в том числе кандидата в мэры Карели от правящей партии. Их выгнали с территории, после чего произошла ссора.
«Между представителями нашего штаба и журналистом «Мтавари» действительно имела место ссора. Оператор пятился назад, покидая территорию, это происходило на террасе, там на лестнице низкие поручни, он зацепился за перила и упал. Это не было падением с большой высоты, хотя это не имеет значения, надеюсь, все будет хорошо», - сказал Мдинарадзе.
Представитель «Мечты» обвинил во лжи гендиректора «Мтавари» Нику Гварамия, который утверждает, что оператора столкнули с балкона. По словам Мдинарадзе, никто из представителей партии не трогал оператора.
«Это очередная аморальная ложь в исполнении одного из лидеров «Национального движения» Ники Гварамия. Не было никакого физического соприкосновения между оператором и представителями штаба. Ника Гварамия солгал – они не то что не сбрасывали его со второго этажа, они до него не дотрагивались, и он не был сброшен со второго этажа», - сказал Мдинарадзе.
По его словам, полиция уже изучает этот вопрос, есть два видео, на которых зафиксирован инцидент.
Еще один участник инцидента – журналист Бека Коршия, так рассказал о случившемся: «Мы пришли в штаб-квартиру «Грузинской мечты» в Карели. Нас с самого начала встретили агрессивно, было физическое противостояние, все заснято. Его действительно сбросили. Полиция прибыла слишком поздно. На меня также оказывалось физическое давление».
Согласно первоначальному осмотру медиков, у пострадавшего оператора сломана нога и в нескольких местах повреждено плечо. Молодой человек находится в сознании и доставлен на скорой помощи в местную клинику «Эвекс». Место происшествия оцеплено полицией. Находящиеся на месте представители властей заявляют, что следственные мероприятия проводятся, но не уточняют, по какой статье. Пока никто не задержан, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Би-би-си: Медведев хотел возглавить Думу, но ему не дал Кириенко
Бывший президент и глава правительства России Дмитрий Медведев рассчитывал на то, что возглавит на выборах в Госдуму список «Единой России» и станет спикером новой Думы, но против этого выступила Администрация президента и лично заместитель ее главы Сергей Кириенко. Об этом со ссылкой на источники в российской власти пишет Русская служба Би-би-си.
В большом материале, посвященном деятельности Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности, рассказано о его попытках вернуться в большую политику после ухода с поста главы правительства в начале прошлого года. Утверждается, что эти попытки пока не достигли успеха.
«Медведев не хочет уходить на политическую пенсию, каковой для него очевидно и является Совбез. И после своей отставки он больше года боролся, в том числе с куратором внутренней политики в администрации президента Сергеем Кириенко, за право попасть в Думу и стать ее спикером, чтобы вновь обрести формальный статус влиятельной политической фигуры», – пишет Би-би-си.
Как утверждается, Кириенко выступил против того, чтобы Медведев возглавил список «Единой России», из-за его высокого антирейтинга. В результате, несмотря на все усилия Медведева, он не вошел в список партии, которую формально возглавляет.
В статье также говорится, что отставка с поста главы правительства 15 января 2020 года стала для Медведева неприятным сюрпризом – Владимир Путин сообщил ему о своем решении за несколько дней или даже часов до выступления о поправках к Конституции, реакцией на которое стала отставка.
В тексте также говорится, что Медведев не смог «найти себя» в Совбезе и постепенно теряет влияние. У него, в частности, как утверждается, не сложились отношения с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным. При этом он остается лояльным Владимиру Путину.
Утверждается также, что некие силы в Кремле склоняли Медведева к тому, чтобы он стал пожизненным сенатором, однако бывший президент отказался, надеясь на то, что ему удастся попасть в Госдуму.
Представитель Медведева заявил Би-би-си: «Все эти вопросы базируются на ложных домыслах. Все это неправда».
Телекомпания «Мтавари»: оператора сбросили со второго этажа штаба «Грузинской мечты»
Оператора оппозиционной телекомпании «Мтавари» сбросили со второго этажа избирательного штаба «Грузинской мечты» в Карели (небольшой город в регионе Шида Картли, в 102 км от Тбилиси).
О происшествии сообщил генеральный директор телекомпании Ника Гварамия на своей странице в Facebook, передает агентство «Новости-Грузия» .
«Я еду в Карели. Наша группа была на съемках в Карели - Бека Коршия и Леван Аблотия. Нашего оператора сбросили со второго этажа штаба «Грузинской мечты», сейчас его на скорой помощи перевозят в местную больницу. Молитесь о том, чтобы с ним ничего не случилось», - пишет Гварамия.
Судя по кадрам, которые распространяет телекомпания, оператор Леван Аблотия находится в сознании, но получил травмы. Находящаяся на месте съемочная группа сообщает, что территория штаба оцеплена полицейской лентой, проводятся следственные мероприятия и им не разрешают записывать комментарии представителей «Грузинской мечты».
Гварамия также обратился к председателю «Грузинской мечты», напомнив о сегодняшнем заявлении Ираклия Кобахидзе, в котором тот обвинил оппозицию в подготовке провокации.
«Ираклий Кобахидзе, ты говорил, что оппозиция считает, что нужен «Лексо Лашкарава в квадрате», или какой еще подобный яд распространял ты, подонок?!! Разве это была оппозиция, когда из офиса твоей партии в Карели, члены твоей же партии сбросили человека? Или может быть, вы обвините Беку Коршия в том, что он сбросил собственного оператора? Или, может, он спрыгнул сам? А может, он был «в кайфе» и упал из-за этого?», - пишет Гварамия.
Против сотрудников Гагрской милиции возбудили уголовное дело
Прокуратура Гагрского района самопровозглашенной республики Абхазия сегодня возбудила уголовное дело в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району.
Начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска, капитана милиции Багателия Х.В., оперуполномоченного отдела уголовного розыска, младшего лейтенанта милиции Аншба Т.Р., а также участкового уполномоченного милиции, младшего лейтенанта Джалагония Д.Ю. обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств. По версии прокуратуры, закон нарушили и другие, пока неустановленные сотрудники УВД.
В следственном ведомстве заявляют, что 7 апреля текущего года сотрудники милиции задержали гражданина России Артема Русских по подозрению в сбыте наркотических средств путем производства тайных закладок и применили в отношении него насилие.
«В одном из служебных кабинетов Багателия, Аншба, Джалагония и неустановленные сотрудники Гагрского УВД умышленно совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий, применив физическое насилие в отношении Русских А.А.
Артему Русских были нанесены многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела, с целью устрашения ему демонстрировали огнестрельное оружие – пистолет неустановленного образца, сопровождая все это угрозами расправы.
Затем сотрудники милиции вывезли Русских в неустановленное следствием место – пустырь на территории Гагрского района, где с применением специального средства, а именно резиновой дубинки, нанесли удары в различные части тела, причинив телесные повреждения Русских А.А. в виде кровоподтеков и ссадин», – сказано в заявлении прокуратуры.
По информации ведомства, «приказом министра внутренних дел сотрудники УВД по Гагрскому району Багателия Х.В. и Джалагония Д.Ю. отстранены от выполнения служебных обязанностей».
О возбуждении дела в прокуратуре сообщили спустя день после того, как стало известно о смерти 24-летнего жителя Гагрского района Анри Атейба. По имеющейся информации, мужчину могли избить сотрудники Гагрского районного отдела внутренних дел, после чего он совершил попытку суицида. Анри Атейба был перевезен в клинику на территорию, контролируемую властями Грузии, где скончался 14 сентября, не приходя в сознание. Мать Анри говорит, что его «довели до суицида в КПЗ».
Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл призвала органы прокуратуры «провести незамедлительное тщательное расследование по факту смерти Атейба» в соответствии с абхазским законодательством. Она заявила, что офис Уполномоченного по правам человека не раз указывал на факты применения насилия в местах лишения свободы.
«Я сожгу тебя в синем пламени» – Кадыров пригрозил Закаеву расправой
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил бывшему полевому командиру и "вице-премьеру сепаратистской Ичкерии" Ахмеду Закаеву, что "сожжет его в синем пламени". Эта угроза прозвучала в совместном эфире Кадырова со спикером парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым, который они провели в инстаграме.
"Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем (имеется в виду "какими бы ни были последствия"), я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца", – передает слова главы Чечни "Кавказ.Реалии".
Кадыров утверждает, что Закаев не выполнил свое обещание, согласно которому он должен был окончательно вернуться в Чечню – с 2002 года лидер чеченских сепаратистов живет в Великобритании. Сразу после высказанных угроз глава Чечни заявил, что его критики именно этого и добиваются – на основе его заявлений в Сети они "получают политические убежища в разных странах".
Ахмед Закаев не в первый раз получает угрозы от Кадырова. Ранее глава Чечни пригрозил Закаеву физической расправой из-за его слов о спецоперации в Чечне, в которой был убит амир Аслан Бютукаев и еще пять членов подполья. Тогда "вице-премьер Ичкерии" выразил соболезнования родным убитых, а также назвал их "национальными героями".
В том же совместном эфире в инстаграме глава Чечни предложил живущему в Норвегии Анзору Масхадову – сыну убитого президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова – приехать на родину и "подорвать себя в центре Грозного". По видению Кадырова, таким образом Масхадов должен "доказать свое мужество".
В августе 2020 года Анзор Масхадов заявил о давлении на его родственников в Чечне. Он заявлял, что после очередного визита и прессинга со стороны "кадыровцев" умер его пожилой дядя. Масхадов связал давление на родственников с собственными критическими заявлениями в адрес нынешнего чеченского руководства и записал видеообращение к властям Чечни, в котором потребовал оставить его родных в покое.
В цхинвальской школе №5 на карантин закрыли четыре класса
В цхинвальской школе №5 на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом закрыли четыре класса. Об этом агентству «Рес» сообщила директор школы Мадина Туаева.
«Накануне в нашей школе закрыли два класса – 5А и 7Б. С сегодняшнего дня на карантине еще два класса – 10А и 11А. Также у трех педагогов после сдачи тестов на COVID-19 был выявлен положительный результат. На данный момент еще трех педагогов есть подозрения на заражение коронавирусом, они уже сдали тесты и завтра будут известны результаты. Возможно, придется закрыть 10А, поскольку среди учеников были выявлены случаи заражения COVID-19», – рассказала Туаева.
По её словам, если у трех педагогов, которые сдали тесты, будет положительный результат, то, возможно, будет принято решение о полном закрытии школы на карантин.
Отметим, что за минувшие сутки в Южной Осетии выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Ираклий Кобахидзе рассказал о слухе: «Национальное движение» намерено «нанять киллера»
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» попросили активистов гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор») «проверить идею» о найме киллера.
Сегодня на брифинге Кобахидзе заявил, что в самой крупной оппозиционной партии хотят устроить провокацию и обвинить в ней правительство, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Заслуживают особого внимания разговоры о тяжелой провокации, которые все активней ведутся среди радикальной оппозиции. «Нужна жертва, нам нужен «Лексо Лашкарава в квадрате» — эти фразы из разговоров и чатов представителей «Национального движения» и их молодежного крыла – «Сирцвилиа». Эта информация ежедневно просачивается из офисов «Национального движения», – сказал сегодня на брифинге Кобахидзе.
«У нас есть данные, что среди представителей «Национального движения» был разговор о том, что содержание партии и партийного телевидения обходится в десятки миллионов лари каждый год, когда «десятая часть этой суммы может быть использована для того, чтобы нанять убийцу и убрать кого-то из своих». Это цитата. Также лидеры «Национального движения» попросили одного из представителей «Сирцхвилиа» протестировать эту идею в нескольких чатах», – утверждает Кобахидзе.
Председатель правящей партии пояснил, откуда у него такая информация – по его словам, к ее получению не имеет отношение какое-либо госучреждение.
«Команда разваливается, и из их офисов легко просачивается информация», – сказал Кобахидзе.
Wizz Air возобновляет еще один рейс из аэропорта Кутаиси
Авиакомпания Wizz Air с 28 сентября возобновляет регулярное авиасообщение между Кутаиси и Краковом.
Полеты по маршруту Краков-Кутаиси-Краков будут выполняться два раза в неделю. Частота полетов увеличится в случае улучшения эпидположения в Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
По данным пресс-службы Объединения аэропортов Грузии, решение было принято недавно во время рабочего визита представителей Wizz Air.
На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Грузии в девять европейских стран (14 направлений).
Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров в кутаисском аэропорту.
Краков – это пятое направление Польши, куда с 28 сентября можно попасть из кутаисского аэропорта. До последнего времени из Кутаиси было четыре прямых рейса в Польшу – Варшава, Гданьск, Вроцлав и Катовице.
Команда Навального опубликовала рекомендации «Умного голосования»
Сторонники оппозиционера Алексея Навального опубликовали свои рекомендации по голосованию на выборах в Госдуму и в другие органы власти, которые пройдут 17–19 сентября.
Сторонники Навального называют свою стратегию "Умным голосованием" – они предлагают голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы выиграть у представителей "Единой России". Партийная принадлежность при этом не важна.
На выборах в Госдуму в Москве большинство поддержанных "Умным голосованием" кандидатов – представители КПРФ, но есть и представители других партий.
По Ленинградскому округу Москвы сторонники Навального советуют голосовать за самовыдвиженку Анастасию Брюханову, по Центральному – за Сергея Митрохина из "Яблока". Среди кандидатов, поддержанных в Санкт-Петербурге, – Борис Вишневский из "Яблока" и Оксана Дмитриева (Партия Роста), но есть, например, и представители "Справедливой России – за правду".
Сторонники Навального предложили кандидатов по всем 225 одномандатным округам, в том числе и в аннексированных Россией Крыму и Севастополе. Там они советуют голосовать за четырёх кандидатов от партий "Новые люди", ЛДПР и "Справедливая Россия – за правду".
На момент написания новости в списке "Умного голосования" было 137 кандидатов от КПРФ, 48 кандидатов от "Справедливой России - за правду", 20 от ЛДПР, 10 представителей партии "Яблоко", 5 кандидатов от партии "Новые люди", двое представителей партии "Зелёные", по одному от "Партии Роста" и "Коммунистов России" и один самовыдвиженец.
Сегодня же свои рекомендации по голосованию в Москве опубликовал мэр Сергей Собянин. В его списке – не только кандидаты от "Единой России", но и, например, Галина Хованская (СРЗП) по Ленинградскому округу и самовыдвиженец Олег Леонов – по Центральному.
- Российские власти блокируют информационные ресурсы, связанные с командой Навального, в том числе сайт "Умного голосования". Роскомнадзор связывает его с Фондом борьбы с коррупцией, который признан российскими властями "иноагентом", а также экстремистской организацией. Её деятельность запрещена.
- Роскомнадзор обращался к зарубежным IT-компаниям, среди которых Google, Cloudflare, Аpple и Cisco, с требованием не предоставлять "Умному голосованию" средства для обхода блокировки. 14 сентября Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приходила в московский офис Google. Ведомство намерено добиться исключения сайта "Умное голосование" из поисковой выдачи. Ранее арбитражный суд Москвы запретил Google, а также "Яндексу" отображать словосочетание "Умное голосование" в поисковиках. Позднее стало известно, что "Яндекс" ссылку на проект Навального удалил.
В правительстве талибов в Афганистане возник конфликт
В движении "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), захватившем власть в Афганистане, возник конфликт. Замглавы правительства талибов и сооснователь движения Абдул Гани Барадар исчез. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источники среди высокопоставленных талибов. Они утверждают, что Барадар разругался с Халилом Рахманом Хаккани, отвечающим за политику в отношении беженцев.
Спор, как утверждают собеседники Би-би-си, возник на одном из заседаний талибов и перерос в перепалку. Источники рассказали, что причиной конфликта стало недовольство Барадара структурой правительства талибов.
Настоящий источник разногласий – спор о том, кого считать главным в победе "Талибана", пишет Би-би-си. Барадар, который подписывал соглашение в Дохе о выводе войск США, считает, что победила дипломатия. Хаккани, представитель группировки "Сети Хаккани" (признана в России террористической и запрещена), полагает, что успех талибам обеспечили вооружённые формирования.
После конфликта Барадар покинул Кабул и уехал в Кандагар, утверждают источники. Официальный представитель талибов сказал, что Барадар встречается с верховным лидером, но позднее сообщил Би-би-си, что тот устал и ему нужен отдых.
Ранее в соцсетях и индийских СМИ появилась информация о том, что Барадар получил тяжёлое ранение и погиб в результате конфликта между группировками талибов. 13 сентября "Талибан" распространил аудиозапись, в которой якобы Барадар отверг сообщения о своей гибели.
Официального подтверждения всех этих сообщений нет. Многие афганцы не верят заявлениям талибов. Например, в 2015 году исламисты признали, что более двух лет скрывали гибель основателя и руководителя "Талибана" Муллы Омара. При этом в течение всего этого времени от его имени распространялись официальные заявления.
- 15 августа талибы захватили Кабул и приступили к формированию своего правительства. В него, вопреки обещаниям, вошли только мужчины. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек.
- Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. В свою очередь афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны исламистов. Они уже запретили женщинам заниматься спортом и ввели раздельное обучение в университетах.
Саакашвили предполагает, что Гахария имеет тесные связи с Москвой
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подозревает, что экс-премьер, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария имеет тесные связи с Москвой. Об этом Саакашвили написал в своем Facebook-аккаунте.
«Российская компания «Билайн» передала из своего грузинского филиала партии Гахария целый список абонентов. Сегодня эта компания полностью контролируется российской ФСБ. Раньше там была грузинская доля, но, по указанию ФСБ, при Иванишвили эта грузинская доля была полностью выкуплена подконтрольными России бизнесменами из Москвы», – написал экс-президент в соцсети, не уточняя, о каком списке идет речь и как его использует партия «За Грузию».
Саакашвили, который обещает вернуться в Грузию к выборам 2 октября, назвал интересным «прямое участие Москвы в грузинской предвыборной кампании».
Три человека погибли в результате ДТП в Самтредиа
В городе Самтредиа (регион Имерети) сегодня произошла авария, в которой погибли три человека.
По данным МВД Грузии, в первой половине дня столкнулись легковой автомобиль и такси.
На месте происшествия работает полиция. МВД ведет расследование по выяснению причин ДТП, пишет агентство «Новости-Грузия».
Депутаты югоосетинского парламента ушли на каникулы
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия приняли решение уйти на парламентские каникулы с 15 сентября по 25 октября.
Как пишет агентство «Рес», заседание сессии прошло под председательством первого вице-спикера парламента Петра Гассиева.
Перед каникулами депутаты одобрили ряд поправок в бюджет 2021 года по выплатам госслужащим. Также были внесены изменения в две статьи Налогового кодекса.
Последним в повестке сессии значился вопрос ухода депутатов на парламентские каникулы. Ранее вопрос поднимался в середине августа. Тогда отдельные депутаты отказались уйти в отпуск до получения ответов на их запросы от министерств по разным вопросам.
Петр Гассиев отметил, что депутаты по необходимости будут продолжать исполнять свои обязанности и встречаться с избирателями, «если понадобится, то соберутся и на заседание».
Франция призывает Мали не сотрудничать с ЧВК «Вагнер»
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, выступая в парламенте, что Париж выведет военных из Мали, если в этой африканской стране появятся российские наёмники из частной военной компании "Вагнер".
По словам главы МИД Франции, это совершенно несовместимо с присутствием французских военных в Мали.
По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около одной тысячи сотрудников ЧВК "Вагнер" для обучения малийской армии. В свою очередь, власти в Бамако признали, что вели подобные переговоры с российской стороной, но никаких договоренностей не было достигнуто.
В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли призвала Мали не заключать соглашения с частной военной компанией "Вагнер". По словам министра, это может подорвать усилия Франции по борьбе с исламскими экстремистами в регионе.
В июле президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французское военное командование до конца года закроет часть своих баз в Мали, где французы помогали освобождать захваченные джихадистами районы. По словам Макрона, в Мали останется несколько сот французских солдат вместо 5 тысяч, находящихся там в настоящее время.
Частная военная компания "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и Ливии и в войне на востоке Украины. Они также действуют в нескольких африканских странах. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.
Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
- В августе в Мали произошёл военный переворот, президент страны был арестован, парламент и правительство - распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.
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