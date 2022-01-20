В ВОЗ предложили разрешить международные поездки непривитым

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, созванный в связи с пандемией коронавируса, порекомендовал разрешить международные поездки или ослабить ограничения на путешествия между странами. Об этом говорится на сайте организации.

Ограничения международные путешествия не помогают бороться с распространением коронавируса, отмечают в ВОЗ. В качестве примера организация приводит распространение штамма омикрон. При этом ограничения "способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства".

Комитет по чрезвычайным ситуациям также порекомендовал не считать вакцинацию от коронавируса обязательным условием для въезда в страну. Такая рекомендация связана с тем, что в разных странах разный уровень доступности прививок для населения.

Вместо обязательной вакцинации в ВОЗ предлагают расширять другие коронавирусные меры: тестирование на ковид и обязательный карантин. Члены комитета также уточняют, что такие меры не должны создавать финансовой нагрузки на людей, совершающих международные поездки.

За последние сутки в мире выявили 4,2 миллиона заражений коронавирусом. Это на 400 тысяч больше заболевших, чем днем ранее. Всего за время пандемии в мире зарегистрировано 339,5 миллиона случаев заболевания.