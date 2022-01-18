В школах Абхазии опасаются «Омикрона» и надеются на потепление

Вчера, в понедельник 17 января, в общеобразовательных школах Абхазии после зимних каникул возобновился учебный процесс. Хотя зимние каникулы нынче и так растянулись на три недели, некоторые рассуждали, что, поскольку пандемийная обстановка в республике остается сложной, было бы разумно продлить их до конца января. Именно на это надеялась знакомая преподавательница в одной из сухумских школ.

Но никаких споров в соцсетях по этому вопросу между родителями школьников не было, хотя в позапрошлом и прошлом годах они разгорались неоднократно. В последний раз это было в конце октября 2021-го, когда у некоторых возникло предложение сделать осенние каникулы не недельными, а двухнедельными. И неслучайно, потому что осенью число инфицированных COVID-19, по сводкам оперативного республиканского штаба, то и дело зашкаливало за двести случаев в сутки (в частности, это было 12, 19 и 25 октября). Но победила та точка зрения, что не стоит слишком перестраховываться, как весной 2020 года, когда при нулевой заболеваемости среди детского населения и почти нулевой среди взрослого школы республики на несколько месяцев были закрыты на карантин и дети очень отстали в освоении учебной программы. В итоге занятия прошлой осенью возобновились с 1 ноября, с тем расчетом, что, если ситуация осложнится до критического уровня, вновь можно будет объявить в республике школьный карантин. Данное решение оправдало себя. Отдельные классы и даже отдельные сельские школы отправлялись на карантин после того, как в них выявлялись заболевшие, но это не мешало остальным продолжать учебный процесс.

Сейчас ситуация менее тревожная – как правило, менее ста случаев в сутки, но вчера эта цифра «скакнула» до 145. В то же время середина зимы – это обычно время распространения острой респираторной вирусной инфекции и острого респираторного заболевания. Плюс к этому возобновление учебного процесса в школах совпало с периодом резкого похолодания в Абхазии, где даже на морском побережье температура воздуха по ночам опускается ниже нуля, а днем поднимается чуть выше нуля.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил главному санврачу республики Людмиле Скорик мониторить ситуацию с заболеваниями детей и подростков ОРВИ и ОРЗ, а также до конца недели представить актуальную информацию для выработки необходимых мер. Об этом сообщается сегодня на сайте кабмина Абхазии. Людмила Скорик на встрече с главой правительства отметила, что по состоянию на 17 января по республике зарегистрировано 949 случаев таких заболеваний. Что касается эпидемситуации, то, по данным СЭС, по состоянию на 17 января с начала года проведено 4 552 исследования на COVID-19, у 975 человек подтверждено наличие коронавирусной инфекции. С 1 января зарегистрировано 17 летальных случаев, то есть по одному случаю в среднем в сутки.

Сегодня «Эхо Кавказа», как и в конце прошлого октября, связалось с главврачом детской поликлиники г. Сухума Адой Абухба, и вот что она сказала:

«Поликлиника работала все эти выходные, с третьего января, и все эти праздники дежурила. Количество простудных заболеваний растет, но не катастрофически: видимо, это было связано все-таки с разобщенностью детей во время каникул. Но рост все-таки есть, он совпадает с нашим сезонным ростом заболеваемости. Как ситуация повернется сейчас, сложно сказать, потому что с невероятной быстротой на нас надвигается «Омикрон», который имеет очень высокую заразность, контагиозность. И мы, конечно же, не минуем этой участи заражения. А дети очень подвержены этому штамму, и протекает он у них чуть посложнее по сравнению с прежним ковидом. Так что ситуация такая. В школах занятия разрешили, но хотят, видимо, посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше».

В октябре Ада Фератовна рассказывала нам, что в городской детской поликлинике Сухума работает ковид-кабинет, ПЦР-положительных детей выявляется 20-22 за неделю. А как сейчас? Она ответила:

«Всего в январе, на 17 января, было около ста обращений детей в связи с различными простудными заболеваниями. Из них мы взяли ПЦР-тесты на ковид у 72-х, и у 25-ти он оказался положительным. Знаете, тут какая опасность еще есть – когда на ковид наслаивается еще другая вирусная инфекция, тот же грипп. Единичные случаи гриппа, лабораторно подтвержденные, тоже были у нас. И когда такое наслоение идет, это особо вызывает тревогу».

Сейчас, как видим, ковид-заболеваемость среди детей снизилась примерно вдвое, до десятка в среднем в неделю. И у Астанды Таркил, начальника управления образования администрации Сухума, настрой оптимистичный. Как она сообщила сегодня «Эху Кавказа», «все нормально, все классы работают, все учителя на своих рабочих местах».

Конечно, надо учесть, что некоторые родители сами устраивают карантин своим детям-школьникам, оставляя их дома. И как в данной ситуации их упрекнешь? Из опроса соседей по дому выяснил, что в классах их детей сейчас отсутствует на занятиях около трети младшеклассников. Многие родители при этом говорят, что хотят дождаться потепления температуры воздуха. Ведь не секрет, что здания школ в Абхазии, как правило, мало приспособлены для отопления. Чаще всего в городах школьные классы отапливаются электропечками. И, разумеется, на ночь их выключают, поскольку в последние годы не одно служебное помещение сгорело, когда сотрудники оставляли электроприборы включенными, дабы не мерзнуть зимой по утрам придя на работу… Словом, элекронагревательные приборы в классах в эти дни очень мало спасают от холода.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия