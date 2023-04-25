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В ЮАР вновь решили выйти из МУС, который выдал ордер на арест Путина
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил во вторник, что правящая в стране партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе ЮАР из Международного уголовного суда.
«Да, правящая партия пришла к выводу, что выход Южной Африки из МУС станет благоразумным шагом», - сказал Рамафоса на совместной пресс-конференции с приехавшим в страну с визитом президентом Финляндии.
В прошлом месяце МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Это означало, что Претория, которая в этом году принимает саммит БРИКС, должна была задержать Путина по прибытии на встречу в августе.
По информации российского государственного агентства ТАСС, о решении «Африканского национального конгресса» по МУС Рамафоса рассказал в контексте ситуации с Путиным, отметив, что власти страны продолжают изучать вопрос. Представитель президента ЮАР заметил в разговоре с ТАСС, что для выхода из МУС необходимо соответствующее решение национального парламента, а у АНК в нижней палате парламента большинство.
Претория имеет тесные, насчитывающие десятилетия, связи с Москвой. Кремль в свое время поддерживал борьбу АНК против режима апартеида.
После начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года ЮАР публично не осудила действия Москвы, заявив, что хотела бы сохранить нейтралитет и предпочитает диалог с целью завершения вооруженного конфликта. По словам Рамафосы, ЮАР заняла позицию неприсоединения, чтобы гарантировать свою роль посредника, и он несколько раз разговаривал с Путиным и настаивал на необходимости переговоров.
Ордер на арест Владимира Путина Международный уголовный суд выдал после обвинений в адрес Кремля о незаконной депортации украинских детей. Генсек правящей в ЮАР АНК Фикиле Мбалула заявлял, что «Путин может приехать в страну в любое время». «МУС служит интереса не всех, а лишь немногих», - подчеркивал Мбалула.
Одновременно СМИ отмечает, что Южно-Африканская Республика уже не в первый раз пытается выйти из МУС. В 2016-м году попытка была предпринята после спора годом ранее, когда ЮАР для участия в саммите Африканского Союза посетил тогдашний президент Судана Омар аль-Башир. Претория отказалась арестовывать аль-Башира, ордер на арест которого выдал МУС по обвинениям в военных преступлениях. Спорное решение о выходе было отменено после постановления местного суда, постановившего, что такой шаг стал бы неконституционным.
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер не только на арест Путина, но и на российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорилось, что они оба подозреваются в незаконной депортации детей из Украины. Решение МУС было поддержано США, большинством стран Евросоюза (совместное решение ЕС было заблокировано Венгрией) и Украиной.
- Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.
- 20 марта стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана и судей МУС. СК обвиняет их в незаконном преследовании Путина и Львовой-Беловой.
Другие новости дня
«Вёрстка»: Путин принял решение напасть на Украину ещё в 2021 году
Президент России Владимир Путин принял решение о войне с Украиной в конце февраля – начале марта 2021 года. Об этом говорится в расследовании издания «Вёрстка».
Журналисты переговорили с источниками, близкими к российскому руководству. По словам собеседников, причиной войны с Украиной для Путина в значительной степени стали некая личная обида и желание мести.
Негативное отношение к Украине у российского президента формировалось много лет, пишет «Вёрстка». Последней каплей якобы стало закрытие медиаактивов Виктора Медведчука – пророссийского политика, близкого знакомого Путина.
Подготовка к вторжению шла почти год, но всё это время в Кремле исходили из неверных предпосылок и расчётов, говорится в расследовании. Решающую роль в том, что Путин принял решение начать вторжение, сыграл его друг, бизнесмен Юрий Ковальчук. Он, по словам близкому к Кремлю собеседника издания, убедил Путина, что Европа разделена противоречиями и сейчас лучшее время для быстрой операции.
Источники «Вёрстки» утверждают, что Путин собирался угрожать Украине войной в статье «Об историческом единстве русских и украинцев». Кремль опубликовал её в июле 2021 года, но в окончательный вариант текста угроза не попала.
Ещё один источник рассказал журналистам, что на дискуссионном клубе «Валдай» в октябре 2021 года один из присутствовавших там представителей силовых ведомств в частных разговорах утверждал, что Россия хочет сменить режим в Киеве. Речь при этом шла о готовности достичь этой политической цели именно силовым способом, говорится в расследовании.
Ещё один собеседник утверждает, что в декабре 2021 года, за три месяца до полномасштабного вторжения, в России обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями.
По данным расследователей, министр обороны Сергей Шойгу не спорил, а даже обрадовался решению Путина вторгнуться на территорию Украины. Один из собеседников, которого журналисты называют «старым приятелем Путина», сообщил, что Шойгу не понимал, в каком состоянии находится армия. Глава Минобороны якобы думал, что военная операция будет не серьёзнее аннексии Крыма.
Источник в администрации российского президента утверждает, что к длительной войне российские власти не готовились. На войну с Украиной была брошена группировка численностью 160 тысяч военнослужащих. Этого мало для захвата страны, в которой проживает 44 миллиона граждан.
Бывший чиновник Кремля в разговоре с «Вёрсткой» отметил, что практически вся политическая и военная элита России выступает против войны. При этом представители высших эшелонов власти в частных беседах говорят, что должны работать в команде. Один и собеседников издания рассказал, что крупный чиновник Госдумы не смог уйти в отставку: после того, как он сообщил о намерении уволиться, к его супруге и сыну пришли представители ФСБ.
- Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине апреля 2023 года в результате боевых действий погибли более восьми с половиной тысяч мирных жителей, более 14 тысяч пострадали. Эти данные могут быть неполными.
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Генсек НАТО призвал Грузию удвоить усилия по проведению реформ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Грузию «одним из ближайших партнеров» альянса.
На совместном брифинге с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили Столтенберг подчеркнул, что «союзники полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии».
Он добавил, что Грузия «может рассчитывать на постоянную политическую и практическую поддержку НАТО».
«В свою очередь, я рассчитываю на то, что Грузия удвоит усилия по проведению внутренних реформ и поддержит демократические стандарты», – отметил Столтенберг.
Говоря о войне России против Украины, Столтенберг сказал: «Мы не знаем, когда закончится война. Но мы знаем, что российская агрессия — это ядовитая модель, которую необходимо остановить раз и навсегда».
«Украина отстаивает свое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, и мы ожидаем, что все партнеры по НАТО поддержат эту цель», – заявил Столтенберг.
Медведев назвал «сложным» решение о начале войны против Грузии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о непростых решениях, которые ему приходилось принимать, будучи президентом России. Как пишет ТАСС, политик поделился воспоминаниями с участниками марафона «Знание».
«Очень важным было решение Совета безопасности, которое потом было поддержано Советом Федерации – о проведении нашей военной операции по принуждению Грузии к миру, так называемая Пятидневная война. Это, безусловно, было сложное для меня лично как президента в тот момент решение», – сказал Медведев.
По его словам, были и другие решения, например, по признанию Южной Осетии и Абхазии.
«Это тоже непростые решения, они требовали обсуждения, взвешивания за и против, они требовали максимального внимания», – отметил Медведев.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Азербайджан оформил меморандум о поставках газа в четыре страны ЕС
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) сегодня, 25 апреля подписала в Софии «Меморандум о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества» с компаниями из Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.
B церемонии подписания приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Болгарии Румен Радев.
Как сообщается на сайте азербайджанского лидера, меморандум о взаимопонимании подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Болгарии Росен Христов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску и министр экономики Словакии Карел Гирман.
Ильхам Алиев заявил, что в 2021 году Азербайджан поставил в Европу 8 миллиардов кубометров газа. Он сообщил, что в этом году поставлена цель увеличить этот показатель до 12 миллиардов.
«То есть это будет почти половина нашего общего объема экспорта, который мы планируем в этом году на уровне 24,5 млрд кубометров. Конечно, объемы нашего производства и экспорта будут расти, потому что мы будем увеличивать добычу на существующих газовых месторождениях. В ближайшие годы мы также ожидаем добычу природного газа на новых месторождениях», – сказал Алиев.
Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между SOCAR и четырьмя операторами газотранспортных систем для дополнительных поставок газа в Европу. Они будут осуществляться посредством усовершенствованной сети газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, названной «Кольцом солидарности».
Красную площадь закроют на две недели из-за Дня Победы
Красную площадь в Москве закроют для посещения на две недели из-за Дня победы, сообщили в Федеральной службе охраны России.
Посетить площадь будет нельзя с 27 апреля по 10 мая в связи с «подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы».
Ежегодно на Красной площади проводят парад с участием военной техники. Ожидается, что в этом году по площади пройдут более десяти тысяч военных и проедут 125 единиц техники. Также на мероприятии планирует выступить президент России Владимир Путин.
В прошлогодние майские праздники Москву посетили 1,6 миллиона туристов. В этом году Москва так же входит в топ направлений на эти даты. Красная площадь является одной из наиболее узнаваемых достопримечательностей России.
- Парады на 9 мая отменили «по соображениям безопасности» в нескольких регионах России и в аннексированном Крыму. Шествий «Бессмертного полка» также не будет.
Байден объявил, что будет баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден объявил, что намерен вновь баллотироваться на этот пост на выборах 2024 года.
«У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я собираюсь участвовать в выборах президента США. Присоединяйтесь. Давайте закончим работу», – написал Байден в твиттере.
Вице-президент США Камала Харрис также заявила, что вновь будет выдвигаться на выборах 2024 года в паре с Джо Байденом.
Байден, которому к концу предполагаемого второго срока будет 86 лет, делает ставку на то, что его законодательные достижения в первый срок и более чем 50-летний опыт работы в Вашингтоне будут иметь большее значение, чем его возраст.
У него нет серьёзных соперников внутри Демократической партии, но ему предстоит тяжёлая борьба за сохранение президентского кресла в условиях серьёзного раскола в стране.
Заявление было сделано в четвёртую годовщину аналогичного объявления о вступлении Байдена в борьбу за Белый дом в 2019 году. Тогда он пообещал исцелить «душу страны» на фоне турбулентного президентства Дональда Трампа, но эта цель пока так и не была достигнута, отмечает Голос Америки.
Политическое положение Байдена в его партии стабилизировалось после того, как на прошлогодних промежуточных выборах в Конгресс демократы показали более высокие результаты, чем ожидалось.
У республиканцев фаворитом на номинацию является 76-летний Трамп. Это создаёт возможность исторического продолжения бурной кампании 2020 года. Вместе с тем Трамп столкнулся с серьёзными препятствиями, включая тот факт, что он стал первым бывшим президентом, против которого выдвинуты уголовные обвинения.
- Джо Байден стал 46-м президентом США в 2021 году. Это самый пожилой глава государства в истории Америки.
Абхазская оппозиция требует отставки Кабмина в течение двух недель
Оппозиция требует от президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в течение двух недель отправить в отставку Кабинет министров.
«Если в течение двух недель глава государства не выполнит все наши требования и не подпишет указ об отставке антинародного Кабинета министров, политические партии и общественные организации объявят дату проведения акции протеста в городе Сухум», – объявил лидер организации ветеранов «Аруаа» Тимур Гулия.
Кроме отставки правительства, оппозиция также требует отозвать Соглашение о передаче России объектов в Пицунде; отозвать Соглашение с РФ о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам; вернуться к социально-ориентированному тарифу на электричество; отказаться от принятия законопроекта «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов».
С заявлением выступили лидеры семи партий и общественных организаций – «Аруаа», Абхазское народное движение, Форум народного единства Абхазии, «Апсны», «Аамта», «Единство» и «Ахьаца».
Поддерживают ли в Грузии восстановление авиасообщения с РФ? Опрос IRI
Мнения жителей Грузии относительно восстановления авиасообщения с Россией разделились. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованного Международным республиканским институтом США (IRI).
Согласно опросу, 48% опрошенных поддерживают возобновление авиасообщения, 46% – против:
- Полностью поддерживают – 23%;
- Частично поддерживают – 25%;
- В целом выступают против – 12%;
- Решительно против – 34%;
- Не знаю/отказ от ответа – 6%.
Опрос проводился с 4 по 23 марта 2023 года. Полевые работы провела организация Institute for Polling and Marketing, опросившая 1500 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Участвовать в исследовании согласились 63%. Погрешность результатов составляет +/– 2.5%. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
- ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
- В марте глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Большинство поддерживает отправку Саакашвили на лечение за границу – опрос IRI
Большинство участников опроса общественного мнения считают, что заключенному бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили надо дать возможность пройти лечение за границей.
Результаты опроса общественного мнения опубликовало грузинское представительство Международного республиканского института США (IRI).
Как пишет агентство «Новости-Грузия», полностью поддержали перевод экс-президента в зарубежную клинику 43%, и 18% – поддерживают частично.
Категорически против 26%, частично против – 7%.
Кроме того, 37% респондентов согласились с тем, что Саакашвили должен отбыть полный срок наказания в Грузии и проходил лечение в тюремном учреждении. Еще 31% опрошенных считает, что Саакашвили должен быть помилован президентом Грузии по гуманитарным соображениям. А 25% полагают, что экс-президенту следует временно отсрочить наказание и перевести его на лечение в другую страну, а после выздоровления вернуть в Грузию для отбывания наказания.
Опрос проводился с 4 по 23 марта 2023 года. Полевые работы провела организация Institute for Polling and Marketing, опросившая 1500 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Участвовать в исследовании согласились 63%. Погрешность результатов составляет +/– 2.5%. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).
Опрос IRI: «Грузинская мечта» – 19%, «Национальное движение» – 14%
Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись на этой неделе, ныне правящая «Грузинская мечта» получила бы 19% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия страны, «Единое национальное движение» (ЕНД) – 14%. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованного Международным республиканским институтом США (IRI).
Отметим, что ровно год назад рейтинг «Мечты» составлял 31%, а ЕНД – 16%.
Согласно новому исследованию IRI, рейтинги партий выглядят так:
- «Грузинская мечта» – 19%;
- «Единое национальное движение» – 14%;
- «За Грузию» (Георгий Гахария) – 3%;
- «Гирчи – больше свободы» (Зураб Джапаридзе) – 3%;
- Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 2%;
- «Лело» – 2%;
- «Гирчи» – 2%;
- «Стратегия Агмашенебели» (Георгий Вашадзе) – 2%;
- «Для народа» (Анна Долидзе) – 2%;
- «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 2%;
- «Консервативное движение – Альт-Инфо» – 1%;
- «Дроа» (Элене Хоштария) – 1%;
- «Европейская Грузия» – 1%;
- «Альянс патриотов» – менее 1%;
- «Сила народа» – менее 1%;
- Другие партии – менее 1%;
- Не буду голосовать, не знаю, отказ от ответа – 43%.
Негативный политический рейтинг возглавляет «Национальное движение» – 39% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют на выборах за партию, основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. На втором месте – «Грузинская мечта», поддерживать которую категорически отказываются 34%, а на третьем – пророссийское «Консервативное движение» – «Альт-инфо» (16%).
Опрос проводился с 4 по 23 марта 2023 года. Полевые работы провела организация Institute for Polling and Marketing, опросившая 1500 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Погрешность результатов составляет +/– 2.5%. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).
В Новосибирске обнаружено массовое захоронение наёмников ЧВК «Вагнер»
В Новосибирске на Гусинобродском кладбище обнаружено массовое захоронение погибших наемников из ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на видео, которое издание получило от анонимного источника.
На видео изображены десятки могил людей, погибших, судя по надгробным табличкам, в период с ноября 2022 года по январь 2023-го. Почти на всех могилах лежат венки с изображением желтой звезды и черного креста – одного из символов ЧВК «Вагнер».
Как отмечает Сибирь.Реалии, погибшие захоронены в квартале кладбища 7В, который могли выделить специально для наемников ЧВК. На спутниковых снимках прошлых лет захоронений в этой части Гусинобродского кладбища не было. Источник редакции также сообщил о новом, пока пустом квартале кладбища рядом с 7В.
Всего Сибирь.Реалии удалось идентифицировать около 200 могил в квартале 7В – среди них есть могилы людей из других регионов.
Граждан Грузии, работающих в колл-центрах, задержали в Казахстане
В Алматы задержана группа из 24 граждан Грузии. По информации казахстанского Министерства внутренних дел, они работали в колл-центре интернет-мошенников.
О задержании грузинских граждан рассказал в ходе онлайн-брифинга начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД Жандос Суйинбай. Другие подробности не сообщаются.
Как пишут казахстанские СМИ, за три месяца текущего года в стране выявлено более 400 преступлений, связанных с телефонными мошенниками, которые представлялись сотрудниками банков. Чаще всего они оформляли на казахстанцев онлайн-займы.
Ранее телекомпания Би-би-си провела расследование деятельности глобальной мошеннической сети по присвоению сбережений европейских пенсионеров, которая заработала на обмане клиентов более миллиарда долларов. В списке бизнесменов, участвовавших в этой схеме, фигурирует бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
В Грузии несколько раз проходили спецоперации по выявлению колл-центров, причастных к глобальной сети мошенничества. Несколько дней назад спецоперация прошла в тбилисском бизнес-центре «Атриум».
В Киеве заявили, что граждан Грузии из Судана эвакуировала Украина
Граждан Грузии из Судана эвакуировала Украина. Об этом стало известно из сообщения украинского Главного управление разведки.
По информации ведомства, эвакуация мирных граждан из охваченной боями столицы Судана Хартума была осуществлена в координации с Офисом президента Украины и министерством иностранных дел страны.
«В условиях непрерывных боев, несоблюдения «режима тишины», отсутствия еды, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов – пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу. В общей сложности спасены 138 граждан, среди них 35 женщин и 12 детей», – говорится в сообщении украинского ведомства.
В Киеве сообщили, что сейчас эвакуированные находятся в Египте и ожидают отправки на родину.
Ранее о завершении первого этапа эвакуации грузинских граждан рассказал МИД Грузии, не указав об участии в процессе Киева. Сообщение украинского ведомства власти Грузии пока не комментировали.
- После того как 11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот и был отстранен от власти диктатор Омар аль-Башир, государство находится под властью военных. Страной управлял так называемый Переходный Военный совет Судана. Позднее ему на смену пришел Суверенный совет Судана, теперь именующийся Переходным суверенным советом. Ныне Судан фактически военная диктатура, но формально – президентская республика во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом.
- Надежды на утверждение демократии в Судане провалились полтора года назад. Два самых могущественных местных военных правителя, то есть Абдель Фаттах аль-Бурхан и его заместитель генерал-лейтенант Мухаммад Хамдан Дагло, глава группировки «Силы быстрой поддержки» (Rapid Support Forces - RSF), сформированной на базе известного военными преступлениями «арабского племенного ополчения» «Джанджавид» вместе захватили власть в результате очередного переворота. Теперь они воюют друг с другом.
На западе Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение. По информации Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр подземных толчков находился на западе страны, в трех километрах от Кутаиси, близ села Сарбеви.
Магнитуда землетрясения составила 3,6 (ML). Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.
«Пустые обещания» – источники Радио Свобода о встрече Дарчиашвили в Люксембурге
В рамках заседания Совета Евросоюза по иностранным делам накануне, 24 апреля в Люксембурге прошла встреча высокопоставленных представителей и министров иностранных дел стран-членов ЕС с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили.
Источники сообщили Радио Свобода, что Дарчиашвили был «скучным, и его никто не слушал» – «были пустые обещания, не было реальных ответов на опасения по поводу внутренней политики».
Ранее Дарчиашвили заявил, что Грузия получила «принципиальную поддержку европейской интеграции».
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что Евросоюз подтверждает готовность в конце года рассмотреть вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата и призывает Тбилиси направить Брюсселю «позитивный сигнал».
Ряд европейских министров при этом выступил с осторожной критикой Грузии. К примеру, глава МИД Эстонии заявил о «вопросах по поводу положения в сфере демократии», глава МИД Финляндии сказал, что Грузия должна «поддерживать внешнюю политику ЕС».
Сотрудники грузинских авиакомпаний покинули территорию Судана
МИД Грузии сообщил о завершении первого этапа эвакуации граждан страны из Судана. Сотрудники грузинских авиакомпаний MyWay Airlines и Geo Sky доставлены в нейтральную зону на границе с Египтом.
В ближайшее время они перейдут границу, а из Египта будут отправлены на родину, заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
По информации международных СМИ, западные, арабские и азиатские страны в понедельник ускорили эвакуацию тысяч своих граждан из Судана. Автоколонна из 65 машин отправилась в 800-километровый путь из Хартума в Порт-Судан на побережье Красного моря. В колонне находились десятки детей, сотни сотрудников посольств и гуманитарных организаций.
В Судане, по оценкам ООН, растет угроза расширения военного противоборства между двумя враждующими военно-политическими силами. Генеральный секретарь ООН считает, что последствия внутреннего конфликта могут оказаться катастрофическими. ООН призывает мировые державы оказать «максимальное давление» на враждующие в Судане силы – для прекращения огня и восстановления мира.
Напомним, что в Судане находились более 30 граждан Грузии – пилоты, бортпроводники и инженеры авиакомпаний MyWay Airlines и Geo Sky. Ранее «Эхо Кавказа» писало, что в Судане, предположительно, сгорел самолет грузинской авиакомпании Myway Airlines.
- После того как 11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот и был отстранен от власти диктатор Омар аль-Башир, государство находится под властью военных. Страной управлял так называемый Переходный Военный совет Судана. Позднее ему на смену пришел Суверенный совет Судана, теперь именующийся Переходным суверенным советом. Ныне Судан фактически военная диктатура, но формально – президентская республика во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом.
- Надежды на утверждение демократии в Судане провалились полтора года назад. Два самых могущественных местных военных правителя, то есть Абдель Фаттах аль-Бурхан и его заместитель генерал-лейтенант Мухаммад Хамдан Дагло, глава группировки «Силы быстрой поддержки» (Rapid Support Forces - RSF), сформированной на базе известного военными преступлениями «арабского племенного ополчения» «Джанджавид» вместе захватили власть в результате очередного переворота. Теперь они воюют друг с другом.
Телекомпания Foxnews расторгла контракт с Таккером Карлсоном
Телекомпания Foxnews oбъявила в понедельник о расторжении контракта с Таккером Карлсоном, ведущим самой популярной новостной политической передачи на американском кабельном телевидении, ежедневная аудитория которой составляла больше трех миллионов человек. Его последняя передача была в эфире в пятницу.
О причинах этого решения руководства Foxnews официально не сообщается, но комментаторы отмечают, что оно было принято через неделю после того, как телекомпания была вынуждена заключить мировое соглашение с производителем оборудования для голосования компанией Dominion Voting System привлекшей Foxnews к суду за лживые утверждения ведущих и участников передач о том, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы с помощью этого оборудования. Подобные утверждения звучали и в программе Таккера Карлсона. Во время досудебного расследования была обнародована внутренняя переписка Карлсона с несколькими коллегами, где он оскорбительно отзывался о некоторых ведущих Foxnews и критиковал телекомпанию за то, что она была первой объявившей о победе Джо Байдена во время президентских выборов 2020 года в ключевом штате Аризона. При этом из переписки следовало, что он не верил в то, что результаты выборов были сфальсифицированы.
Foxnews уплатила Dominion Voting System почти 800 миллионов долларов за согласие отозвать судебный иск.
Карлсон получил известность в России благодаря постоянной критике идеи американской масштабной помощи Украине. Он настаивал на том, что администрация Джо Байдена должна уделять больше внимания и выделять больше средства на решение, по его словам, более важных для Америки проблем, чем война в Украине. Его заявления нередко цитировались российскими телеканалами.
В коротком заявлении Foxnews говорится о том, что решение об уходе телеведущего было обоюдным. Телекомпания поблагодарила Таккера Карлсона за его работу на телеканале. Сам Карлсон не комментировал пока свой уход с Foxnews.
26-летний племянник Кадырова стал его советником по силовому блоку
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, 26-летний Хамзат Кадыров стал его советником-помощником по силовому блоку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Он назвал племянника Кадырова «отличным управленцем» и «верным соратником» главы Чечни и отметил, что любое доверенное Хамзату Кадырову направление «начинает динамично развиваться».
В начале февраля Хамзат Кадыров был назначен на пост вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений Чечни.
До августа 2021 года Хамзат Кадыров возглавлял министерство Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. В конце сентября 2022 года Кадыров представлял племянника как руководителя своего секретариата.
Хамзат Кадыров окончил Центароевскую школу хафизов. Позже он получил и светское образование на факультете госуправления в Чеченском государственном университете.
- В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Сам он в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. «Кому доверяю, того и назначаю», – говорил Кадыров.
- Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
- В 2018 году Русская служба «Би-би-си» подсчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Рамзана Кадырова. В 2021 году дочь Кадырова Айшат, которой на тот момент было 22 года, стала министром культуры Чечни.
FT: ЕС и Япония выступили против идеи США запретить экспорт в Россию
Европейский союз и Япония выступили против предложения США к странам «Группы семи» (G7) запретить весь экспорт товаров в Россию. Об этом пишет The Financial Times. «Это просто невыполнимо», – цитирует издание одного из чиновников, участвующих в подготовке саммита G7 в Хиросиме 19-21 мая.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны «Группы семи» обсуждают введение эмбарго на экспорт в Россию. Это полностью бы изменило действующий санкционный режим, отмечает агентство. Если сейчас экспортировать можно всё, что не запрещено санкциями, то при новом подходе под запрет попали бы уже все товары, кроме тех, для которых будет сделано исключение.
Накануне глава европейской дипломатии Жзеп Боррель заявил, что Брюссель пока не готов согласовать новый, 11-й пакет ограничений против России. Предполагается, что они будут направлены на борьбу с попытками обойти существующие санкции.
Чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны одобрить все государства – члены европейского блока.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил, что полный запрет экспорта приведёт к выходу России из так называемой зерновой сделки – экспорту украинского зерна из черноморских портов.
На данный момент, как пишет Bloomberg, санкции почти вдвое сократили стоимость экспорта в Россию из ЕС и «Группы семи». Ограничения наложены на различные группы товаров – от электроники до предметов роскоши. Однако, по данным базирующейся в Женеве организации Trade Data Monitor, в Россию продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму 66 миллиардов долларов.
Российскую теннисистку не пустили на рейс польской авиакомпании
Российскую теннисистку Виталию Дьяченко не пустили на рейс польской авиакомпании LOT из Каира в Ниццу с пересадкой в Варшаве, отказав в регистрации.
По словам Дьяченко, причиной отказа стал ее российский паспорт. В результате теннисистка провела в аэропорту Каира почти сутки и опоздала на турнир во Франции, в котором должна была принять участие.
Россиянка утверждает, что у нее на руках были необходимые сопроводительные письма от Международной федерации тенниса. В авиакомпании LOT инцидент пока не комментировали.
- После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины ряд международных спортивных федераций отстранили национальные и клубные российские команды от участия в своих турнирах. Под санкции, в частности, попали футбольная и хоккейная сборная.
- Для российских теннисистов, выступающих в индивидуальных соревнованиях, никаких ограничений на данный момент не введено.
- 32-летняя Виталия Дьяченко занимает 250-е место в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA). О своем отношении к войне в Украине публично она не высказывалась. Известно, что отец Дьяченко родился в Украине и работает в структуре ООН в Африке.
США, Япония и страны ЕС призвали к реформе Совета Безопасности ООН
Представители США, Великобритании, Японии и нескольких стран Евросоюза призвали к реформе Совета Безопасности ООН. Это произошло в понедельник на заседании Совбеза в Нью-Йорке. В качестве председателя выступал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Открывая заседание, Лавров заявил, что мир, как и в годы холодной войны, подходит к опасной черте. Министр в своей речи отметил, в ООН слишком много представителей стран Запада и слишком мало представителей из других регионов. Это, по мнению Лаврова, подрывает принцип многосторонности международных отношений.
Лавров возложил ответственность за российское нападение на Украину на США и их союзников. Глава МИД в очередной раз заявил, что цель российских войск – «защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны НАТО».
Лавров напомнил, что российские журналисты, которые должны были лететь на заседание Совбеза ООН, так и не смогли этого сделать. По словам министра, посольство США сообщило о готовности выдать визы представителям СМИ уже после того, как самолет с делегацией поднялся в воздух.
Представитель США в Совбезе Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия, которая в этом месяце председательствует в ООН, грубо нарушает принципы устава организации, начав захватническую войну, тормозя зерновую сделку и выйдя из договора об СНВ.
Томас-Гринфилд упомянула об арестованных в России американских гражданах – осужденном по делу о шпионаже Поле Уилане и журналисте Эване Гершковиче. Дипломат призвала к их немедленному освобождению.
Представитель США считает, что ООН оказалась в условиях кризиса доверия. «Агрессия и захват территорий недопустимы с точки зрения международного права», – сказала она.
Томас-Гринфилд призвала к реформам ООН. С ней согласились представители Великобритании и Франции.
«Российское вторжение в Украину принесло невообразимые страдания украинцам и стало катастрофой для самой России. Российское поколение потеряло будущее, а правительство даже не объясняет зачем», – сказала представитель Великобритании Барбара Вудворд.
Представитель Франции Николя де Ривьер напомнил, что Россия и ранее нарушала верховенство международного права. Он привел в пример вторжение российских войск в Грузию в 2008 году, поддержку сепаратистов в Донбассе начиная с 2014 года и нарушение оружейного эмбарго с Ираном.
Ривьер упомянул, что Франция и Мексика выступили с инициативой, рекомендующей постоянным членам Совбеза воздерживаться от применения права вето в случаях, когда речь идет о массовых зверствах, и призвал другие страны присоединяться к ней.
Представитель Японии Исикане Кимихиро также обвинил Россию в том, что применением права вето она парализует решения Совбеза, и выступил за реформу.
Глава делегации ЕС при ООН Олаф Скуг заявил: «Россия пытается представить себя защитником Устава ООН и мультилатерализма. Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично».
Представитель Китая Чжан Цзюнь не одобрил курс на реформу Совета безопасности. По его мнению, необходимо не реформировать устав, а «начать с себя». «Мы против того, чтобы некоторые страны навязывали свою волю международному сообществу», – сказал он, не уточнив, какие страны имеет в виду. Он также призвал США и другие страны отказаться от односторонних санкций, назвав их незаконными.
- Россия исполняет формальную роль страны-председателя Совета Безопасности ООН в апреле. 15 стран – членов Совбеза – председательствуют в нем по очереди, каждая один месяц. Их ротация осуществляется в алфавитном порядке. Последний раз Россия была в роли председателя Совбеза в феврале 2022 года.
В Иерусалиме водитель наехал на пешеходов. Пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Иерусалима в понедельник, 24 апреля. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Нападавший погиб при задержании одним из прохожих. Власти назвали случившееся терактом. Об этом сообщают израильские СМИ.
По свидетельствам очевидцев, водитель сначала сбил пешехода, переходившего улицу. Затем злоумышленник наехал на группу людей и врезался в ограждение.
Полиция установила личность водителя. Им оказался житель арабского квартала Бейт-Цафафа в Восточном Иерусалиме. Ему около 30 лет. Службы безопасности проверяю версию о связи нападавшего с палестинскими вооруженными группировками.
Нападение произошло за несколько часов до начала Дня памяти павших в войнах солдат и жертв террора.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в момент наезда автомобиля на людей присутствовал на траурной территории недалеко от места инцидента.
Полиция усилила патрулирование районов Иерусалима. Службы безопасности провели рейд в Бейт-Цафафе и в доме водителя.
Ответственность за случившееся пока никто не взял, но радикальная палестинская группировка ХАМАС приветствовала действия водителя.
ЕС ждет от Грузии позитивный сигнал – итоги переговоров главы МИД в Люксембурге
Евросоюз подтверждает готовность в конце года рассмотреть вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата и призывает Тбилиси направить Брюсселю «позитивный сигнал». Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи в Люксембурге с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили.
Встреча с участием высокопоставленных представителей ЕС и министров иностранных дел стран-членов прошла в рамках заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мы призвали министра Дарчиашвили направить позитивный сигнал странам-членам в плане выполнения приоритетных вопросов. Грузия добилась значительного прогресса, однако необходимо больше реформ», – сказал Боррель.
Глава МИД Грузии заявил журналистам после встречи, что получил главный посыл – принципиальная поддержка европейской интеграции Грузии. «Мы продолжим наши усилия, чтобы еще больше приблизить нашу страну к ЕС», – сказал Дарчиашвили.
Главы МИД стран ЕС – о европейской перспективе Грузии, перед встречей в Люксембурге:
Литва, Габриэлюс Ландсбергис: У нас последнее время не было поводов для оптимизма, но мяч на поле Грузии, они должны сыграть.
Чехия, Ян Липавский: Грузии предстоит выполнить много домашних заданий для европейского пути.
Эстония, Маргус Цахкна: У нас много вопросов по поводу положения в сфере демократии.
Италия, Антонио Таяни: Грузия важна для стабильности, мы поддерживаем ее вступление в ЕС и статус кандидата.
Финляндия, Пекка Хаависто: Грузия должна выполнить условия по внутренней стабилизации и мы ждем, что она будет поддерживать внешнюю политику ЕС.
Румыния, Богдан Ауреску: Важно обсудить, как поощрить Грузию продолжить процесс реформ.
- Лидеры стран ЕС летом 2022 года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
ЕС направит миссию в Молдову для борьбы с гибридными угрозами РФ
Совет Евросоюза учредил в Республике Молдова партнерскую миссию ЕС (EU PM Moldova). Решение принято на фоне продолжающихся попыток Москвы гибридными действиями дестабилизировать Кишинев, говорится в заявлении главы европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля.
«Сегодня мы усиливаем поддержку ЕС Молдове в защите ее безопасности, территориальной целостности и суверенитета. Развертывание этой новой миссии является еще одним важным политическим признаком поддержки ЕС в нынешних сложных обстоятельствах», - отметил дипломат.
Миссия будет состоять из гражданских специалистов. Они будут работать на молдавской территории в течение двух лет. Целью миссии, согласно заявлению, будет повышение устойчивости сектора безопасности страны, а также противодействие попыткам манипулировать информацией.
- В феврале президент молдавский президент Майя Санду рассказала о российском плане дестабилизации страны. По словам Санду, Москва хочет привести к руководству в Кишиневе своих ставленников. О намерениях российской стороны молдавские структуры уведомили коллеги из украинских спецслужб. По мнению Санду, цели России – остановить евроинтеграцию страны и использовать Молдову в войне против Украины.
- Российский МИД в ответ заявлял, что утверждения Майи Санду совершенно необоснованы и ничем не подтверждены. Российское ведомство одновременно обвинило Украину в нагнетании напряженности и попытках втянуть Кишинев «в жесткую конфронтацию с Россией».
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