В Юте убит соратник Дональда Трампа Чарли Кирк

Чарли Кирк, общественный активист и основатель консервативной студенческой организации Turning Point USA, 10 сентября был ранен выстрелом в шею в среду во время мероприятия в Университете долины Юты в Ореме (штат Юта). Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Впоследствии президент США Дональд Трамп, видным сторонником которого был Кирк, сообщил о том, что Чарли Кирк скончался. Информацию о смерти активиста подтвердили также в его организации.

"Выстрел был произведен из соседнего здания. Подозреваемый уже задержан", — рассказал Reuters представитель университета. Агентство AP со ссылкой на источники, однако, пишет, что стрелявший ещё может оставаться на свободе, а задержан был другой человек.

"Мы внимательно следим за сообщениями о трагическом инциденте с Чарли Кирком в Университете долины Юты", — написал в социальной сети X директор ФБР Каш Патель. — "Наши мысли с Чарли, его близкими и всеми пострадавшими". Он добавил, что агенты ФБР незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Поддержку Кирку выразили представители обеих ведущих политических партий США. "Политическое насилие НИКОГДА не может быть приемлемым", – написал в соцсети X лидер демократов в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис. – "Мои мысли и молитвы с Чарли Кирком и его семьёй". Нападение осудила и бывшая соперница Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент Камала Харрис.

На видео, распространяющемся в социальных сетях, видно, как Кирк выступает перед большой уличной аудиторией, затем раздается громкий хлопок, похожий на выстрел. Кирк на мгновение прикладывает руку к шее, из которой начинает литься кровь, и падает со стула, после чего люди начинают в панике разбегаться.

Официально личность стрелявшего пока не подтверждена.

31-летний Кирк сыграл ключевую роль в мобилизации молодежной поддержки Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре прошлого года. Мероприятия с его участием в университетских кампусах по всей стране обычно собирают большие аудитории.

У Чарли Кирка 5,2 миллиона подписчиков в X. Он вел популярный подкаст и радиопрограмму "The Charlie Kirk Show", а недавно также выступил в роли соведущего "Fox & Friends" на телеканале Fox News.

Кирк входил в число наиболее заметных консервативных инфлюенсеров, поддерживающих президента Дональда Трампа. Кирк часто критиковал ведущие СМИ и высказывается по вопросам, связанным с расой, гендером и иммиграцией, нередко в провокационной форме.

По данным Reuters, с момента нападения сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года в США имел место более 300 случаев политически мотивированных нападений. В июле 2024 года сам Трамп был легко ранен во время предвыборного мероприятия в Батлере, штат Пенсильвания.