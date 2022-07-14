Представитель российских властей оккупированной части Запорожской области Украины анонсировал референдум о присоединении региона к России. Он состоится в начале осени. Об этом сообщило государственное агентство ТАСС.

Большая часть Запорожья, кроме одноимённой столицы региона, находится под контролем России. Региональные референдумы о присоединении территорий к другой стране не предусмотрены украинским законодательством. Киев уже неоднократно заявлял, что не рассматривает возможность признать переход украинской территории в Россию.

В 2014 году Россия аннексировала территорию Крыма и Севастополя по результату проведённого там голосования. Оно не было признано украинскими властями и проводилось, когда полуостров контролировался российскими военными.

В начале вторжения в 2022 году Кремль заявлял, что не планирует новых аннексий. Однако позже представители российских властей на оккупированных территориях стали анонсировать возможное присоединение к России. Об этом же стали говорить высокопоставленные российские чиновники.