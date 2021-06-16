В Женеве начались переговоры Джо Байдена и Владимира Путина

В Женеве началась встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Главы государств впервые проводят переговоры друг с другом в этом статусе. Мероприятие проходит при наихудших отношениях Москвы и Вашингтона со времён окончания холодной войны.

Встреча проводится на исторической вилле Ла Гранж, находящейся в собственности города. Переговоры стартовали примерно в 14:25 по московскому времени и, как ожидается, продлятся около пяти часов. После этого президенты дадут отдельные пресс-конференции. Подписания каких-либо документов по итогам саммита не анонсировалось.

Путин прибыл в Женеву в районе половины второго по московскому времени, Байден — во вторник 15 июня. Российский президент известен привычкой опаздывать на встречи с политиками, в этот раз он прибыл на мероприятие первым.

Перед встречей стороны сообщали о несовпадении повестки переговоров. Москва давала понять, что рассчитывает ограничиться переговорами о глобальной безопасности, ограничениях вооружений и геополитике. Американская, как предполагается, может обсуждать конкретные претензии к России: кибератаки, операции спецслужб за рубежом, преследование оппозиции, в том числе Алексея Навального, и свободной прессы, ситуацию на востоке Украины и в Минске.

Переговоры в Женеве проходят по инициативе Байдена, но российская сторона придаёт им гораздо большое значение, отмечает канал Настоящее Время. Байден общается с Путиным в рамках европейского турне, сразу после участия в саммите стран НАТО и встречи глав G7. На встречу "Семёрки" Россию с 2014 года не приглашают.