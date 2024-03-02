В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв – вероятно, из-за беспилотника

Рано утром в жилом доме в Петербурге произошел взрыв. Вероятно, в него врезался беспилотник. Об этом сообщает «Фонтанка».

О «происшествии» сообщил и губернатор Петербурга Александр Беглов. «Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», – написал Беглов. Причину «происшествия» он не уточнил.

На месте работают спасатели. Телеграм-канал Shot и телеканал РЕН-ТВ передают, что эвакуированы около ста человек. По версии телеграм-каналов, целью беспилотника могла быть нефтебаза «Ручьи», расположенная неподалеку.