Вакционные туры в Россию будут стоить 1,5-2,5 тысячи долларов

Стоимость вакционного туристического пакета для иностранцев, желающих привиться российской вакциной от коронавирусной инфекции, может составлять 1,5 – 2,5 тысячи долларов без авиаперелёта. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. В вакцинный пакет войдут двадцать один день проживания, трансфер из гостиницы до места вакцинации и обратно, а также сама процедура. Для жителей стран СНГ правительство планирует создать “льготные предложения”.

Ранее, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин сообщил, что Россия готова принимать иностранцев, желающих получить одну из российских вакцин. Предполагается, что туры станут доступны уже в июле.

Информацию о том, что технически для этой процедуры уже все готово, подтвердил Игнатьев. По его словам, осталось решить проблему с визами. Возможно, Ростуризм разрешит иностранцам оформлять электронные визы.

В дальнейшем вакцинные туры могут стимулировать перезапуск въездного туризма, – считает глава Ростуризма Зарина Догузова. Такие поездки, по её мнению, могут вырасти до пакета услуг, включающего питание и экскурсионные программы.

В апреле "пилотный" прививочный тур в Россию организовал немецкий филиал норвежской компании-туроператора World Visitor. Граждане России, проживающие в ФРГ, прилетели в Москву, где получили две дозы "Спутника V". Стоимость поездки начиналась от 2300 евро.

Теперь туроператоры делают ставку на жителей азиатских стран. "Так как в Европе на сегодня вакцинирован большой процент населения, то, скорее всего, этот продукт будет интересен для стран Азии, Индии, странам Ближнего Востока, к примеру, Ирану", – комментирует Андрей Игнатьев.