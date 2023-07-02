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Варшава направит 500 полицейских на польско-белорусскую границу

Польско-белорусская граница

Варшава направит 500 полицейских на польско-белорусскую границу. Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

Границу уже охраняют пять тысяч пограничников и две тысячи военных. Отправка дополнительных сил связана с напряженной ситуацией на границе, отметил Каминьский.

Ранее польские власти заявили, что решили усилить обороноспособность страны на востоке из-за перемещения на белорусскую территорию наемников ЧВК «Вагнер». Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что вероятное перемещение ЧВК в Беларусь - это «очень негативный сигнал» для Варшавы.

  • После мятежа ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина 23-24 июня стало известно, что наемникам при посредничестве Александра Лукашенко разрешили переместиться в Республику Беларусь.
  • СМИ недавно публиковали спутниковые снимки, на которых можно заметить вероятный палаточный лагерь на территории заброшенной военной части в белорусской деревне Цель в Осиповичском районе Могилевской области.

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