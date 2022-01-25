Вашингтон пообещал нацелить санкции против России на финансовый сектор

В случае начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, санкции США против Москвы будут жестче, чем в 2014 году. Об этом заявил на брифинге представитель администрации президента Байдена. Он напомнил, что в 2014 российский рубль столкнулась с рекордным оттоком иностранного капитала и обвалом рубля, а Банк России потратил на стабилизацию курса четверть своих золотовалютных резервов.

Высокопоставленного чиновника цитируют агентство Reuters и российское государственное агентство РИА «Новости». Согласно их сообщениям, в готовящийся санкционный набор входят финансовые ограничения, запрет на экспорт современных технологий в области оборонной промышленности, космонавтики, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, а также ограничения на экспорт российских товаров.

Ранее Белый дом неоднократно подчеркивал, что готовящиеся санкции против России могут стать самыми жесткими в истории отношений двух стран. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье заявил в эфире CNN, что если новый пакет ограничений будет введен, более жесткие санкции будут действовать только против Ирана и Северной Кореи.

Об этом же заявил во вторник на вступлении в Палате общин Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, введенные в случае начала войны санкции будут «жестче, чем все, что мы делали ранее». Сообщалось, что вместе с Вашингтоном и Лондоном жесткие ограничения подготовил и Евросоюз.

Ранее The New York Times и The Washington Post сообщали, что среди готовящихся санкций может быть запрет на продажу в Россию электроники, при создании которой использовались американского программное обеспечение или технологии.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке к масштабной войне с Украиной. Москва это отрицает. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Баррель в понедельник заявил, что не видит предпосылок к немедленному наступлению российской армии.