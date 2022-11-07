«Важные истории» подсчитали, сколько регионы России тратят на войну

Российские регионы потратили на проведение мобилизации как минимум 22,6 млн рублей, – подсчитало издание «Важные истории». Это сравнимо с годовым бюджетом небольшого региона, например Калмыкии.

Однако, отмечается в анализе, указанные суммы меньше, чем потребовалось бы на обеспечение заявленного числа мобилизованных. Это может означать либо, что было призвано меньше людей, чем утверждалось, либо что они не получают положенных выплат.

По подсчетам «Важных историй», наибольший разрыв между заявленным числом мобилизованных и выделенным бюджетом наблюдается в Хабаровском крае: оттуда, по заявкам местных властей и СМИ, было призвано 15 тыс. человек, но назначенных денег хватило бы чуть более чем на пять тысяч мобилизованных. За Хабаровским краем следуют Пермский, Бурятия, Брянская и Владимирская область. В Саратовской и Иркутской областях, Крыму и Адыгее, напротив, наблюдается перерасход бюджета в сравнении с числом мобилизованных.

Главной статьей расхода при проведении мобилизации являются единовременные выплаты новобранцам и пособия их семьям. В зависимости от региона они могут составлять от 50 до 300 тыс. рублей. Ранее по всей стране неоднократно поступали жалобы, что выплаты мобилизованным не проводятся или оказываются значительно меньше обещанных.

Кроме того, региональные средства расходуются на транспортировку мобилизованных, их питание, обмундирование и экипировку, медицинскую помощь. Эти надобности тоже полностью покрываются не везде: во многих регионах мобилизованные сообщают, что им не предоставляют отапливаемых казарм, горячего питания и даже дров для обогрева, а экипировку их семьи покупают на свои деньги. В некоторых местах происходят протесты мобилизованных против плохих условий размещения.

Помимо бюджетных средств, регионы стараются компенсировать расходы, призывая или принуждая местных жителей и бизнесы делать пожертвования на нужды мобилизации. В некоторых крупных городах отменили новогодние празднования, чтобы отправить сэкономленные деньги на обеспечение военных.

Как сообщает «Коммерсант», 7 ноября на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Владимир Путин заявил, что намерен лично пообщаться с россиянами, чтобы узнать о проблемах с поддержкой мобилизованных.