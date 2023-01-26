«Важные истории» рассказали о поставках западной электроники в РФ в обход санкций

Дочка «Ростеха» «Радиоэлектронные технологии» через цепочку посредников покупает микроэлектронику у Китая, США, Германии, Швейцарии, Японии и Турции для производства оружия, которое применяется на войне в Украине. Об этом пишет в своём расследовании издание «Важные истории».

«Ростех» через посредников закупает продукцию американских компаний Analog Devices, Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Bourns, швейцарской ST Microelectronics, японской Murata, немецкой Infineon, которая попадает под экспортный контроль.

Эта микроэлектроника необходима для производства комплексов радиоэлектронного противодействия «Хибины», который защищает российские самолеты от систем ПВО, «Витебска», защищающего вертолеты, «Красухи», а также комплекса помех САП-518СМ. Все из них российская армия сейчас активно использует в Украине.

Журналисты рассказывают о цепочке посредников, с помощью которых производятся закупки. Электроника попадает в Россию через Гонконг и Турцию. В турецких поставках задействована семья племянников бывшего начальника разведки Главного управления безопасности Турции Атиллы Айтека.

С начала вторжения России в Украину в 2014 году против российских производителей военной техники вводились регулярно ужесточающиеся санкции. Однако в попадающих в руки экспертов образцах вооружений по-прежнему обнаруживаются компоненты западного производства.

С марта по октябрь прошлого года в страну импортировали электронику как минимум на 2,6 миллиарда долларов, свидетельствовало расследование Reuters. Как минимум 777 миллионов поставок приходится на производителей, чьи детали были обнаружены в российском оружии.