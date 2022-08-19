«Важные истории»: Сотням бойцов 64-й бригады не дают уволиться. Бригада стала известна после событий в Буче

Из 64-й отдельной мотострелковой бригады российской армии, участвующей в войне в Украине и получившей известность в связи с гибелью мирных жителей города Буча, в последние месяцы пытаются уволиться около 700 контрактников, однако командование отказывается выводить с территории Украины даже тех военных, у кого контракт с армией истёк. Это утверждает издание "Важные истории" со ссылкой на самих военнослужащих, связавшихся с редакцией.

Военные также обвиняют командиров в том, что они отдавали им приказы стрелять по мирным жителям и занимаются мародёрством.

Ранее "Важные истории" опубликовали расследование о событиях в Андреевке под Киевом, основанное, помимо прочего, на словах контрактника Даниила Фролкина, служившего в 64-й бригаде (ему удалось уволиться из армии). Ряд сослуживцев Фролкина, как пишет издание, подтвердили его слова, а также рассказали, что им не дают уволиться со службы. Несколько военных назвали в числе тех, кто игнорирует рапорты контрактников, заместителя командира бригады подполковника Андрея Прокурата. Фролкин ранее обвинил его в приказах о расстреле мирных жителей.

Несколько собеседников "Важных историй" также подтвердило рассказы Фролкина о стрельбе по мирным жителям и мародёрстве. Реакции Минобороны России на статью "Важных историй" пока нет.

Ранее сообщалось о ряде случаев давления на военнослужащих, заявивших о желании разорвать контракт, чтобы не участвовать в войне. Утверждается, в частности, что в Луганской области фактически под стражей удерживали около 10 таких российских военных.

Российские власти утверждают, что в так называемой спецоперации участвуют только офицеры и бойцы-контрактники. Поскольку официально боевые действия не являются войной, контрактники имеют право подавать рапорты как о неучаствии в "спецоперации", так и о досрочном увольнении из армии.

64-я отдельная мотострелковая бригада из Хабаровского края – российское подразделение, военнослужащие которой в марте 2022 года присуствовали в оккупированной тогда Буче. Украинские власти и Международный уголовный суд расследуют многочисленные подозрения в убийствах российскими военными мирных жителей, мародёрстве и других преступлениях. Радио Свобода недавно опубликовало расследование о потерях среди военнослужащих бригады. По ряду утверждений, речь идёт о десятках и даже сотнях военных.