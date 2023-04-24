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«Ведомости»: 9 мая Москву посетит один зарубежный лидер
9 мая, когда в России празднуется День победы, Москву посетит с визитом президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По всей видимости, он будет единственным главой зарубежного государства, который посетить российскую столицу в День победы – пишут «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник и источник, близкий к Администрации президента. Официально о визите Жапарова пока не объявлялось.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос издания о том, может ли приехать кто-то ещё из иностранных лидеров.
В 2022 году парад в честь праздника 9 мая в Москве прошёл вовсе без участия иностранных лидеров, такое случилось впервые в новейшей истории. Этот парад прошёл спустя 2,5 месяцев после российского широкомасштабного вторжения в Украину. Песков тогда говорил, что Кремль и не приглашал зарубежных гостей.
«Дело в том, что это не юбилейная дата», – пояснял он. В нынешнем году дата тоже не юбилейная (отмечается 78 лет победы над нацистской Германией в 1945 году). В Кремле не сообщали, приглашали ли кого-либо, кроме Жапарова.
В прежние годы, в особенности в юбилейные даты, парад 9 мая в Москве посещало множество зарубежных гостей. Даже в 2015 году, уже после аннексии Крыма, на параде было более 20 лидеров государств, многие из них из стран СНГ. Западные лидеры парад в последние годы не посещали.
В ряде российских регионов и в аннексированном Крыму в нынешнем году отказались от проведения парадов на 9 мая. Также власти решили отказаться от традиционного шествия «Бессмертный полк».
В понедельник стало известно, что в Казахстане отказались проводить в нынешнем году парад в честь Дня победы «в связи с экономией средств и решением иных задач».
Другие новости дня
Правительство РФ предложило повысить налоги для уехавших россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет российские компании взимать с выплат россиянам, утративших налоговое резидентство России, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30% вместо 13%. Законопроект опубликован на портале Госдумы. Поправки в случае принятия вступят в силу с 1 января 2024 года,
Согласно законопроекту, россияне, которые живут за границей более полугода и утратили налоговое резидентство, будут платить повышенную ставку налога при работе в российских компаниях. Поправки затронут всех, кто использует для работы российский сегмент интернета или размещенные в России «технические, программно-аппаратные средства». Нововведения коснутся как работающих по трудовому договору, так и фрилансеров.
Сейчас уплата НДФЛ — обязанность самого работающего за рубежом. Законопроект предлагает переложить ответственность за уплату НДФЛ работающих за рубежом сотрудников на работодателя.
Таким образом, согласно поправкам, российские компании в каждом конкретном случае будут сами определять, какую ставку налога применять.
В настоящее время НДФЛ взимается в размере 13% для налоговых резидентов России; 15% — для работающих в России нерезидентов или, если размер дохода резидента за год превышает 5 миллионов рублей. Все прочие доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.
Законопроект о повышении НДФЛ до 30% для уехавших россиян предложило прошлым летом министерство финансов России. Однако в ноябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что склоняется к тому, чтобы не менять статус налогового резидентства для россиян, работающих за границей. В марте источник «Интерфакса» утверждал, что Минфин отказался от идеи увеличить налоги для работающих за границей россиян.
Об ограничениях для покинувших страну россиян ранее неоднократно говорили в российском парламенте. В конце прошлого года председатель Годсумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты разрабатывают законопроект о повышении налоговых ставок для уехавших россиян.
«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», – написал Володин в телеграме.
Сенатор Андрей Клишас предложил сделать нахождение россиян за границей «менее комфортным». Клишас пояснял, что меры нужны, прежде всего для того, чтобы контролировать поступление налогов от покинувших Россию граждан.
- После нападения России на Украину, а затем после объявления мобилизации из страны уехали сотни тысяч россиян трудоспособного возраста, в том числе бизнесмены, IT-специалисты, научные сотрудники, врачи и музыканты. Сколько из них остались за границей – достоверно неизвестно.
МИД КНР: Китай уважает суверенитет всех стран
Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран, бывших союзными республиками в составе СССР. Об этом на брифинге в Пекине в понедельник заявила представитель МИД Китая Мао Нин. Она отметила, что Китай после распада СССР был одной из первых стран, установившей с бывшими советскими республиками дипломатические отношения.
Мао Нин прокомментировала вызвавшие большой резонанс высказывания посла Китая во Франции Лу Шае. Тот в интервью, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, поставил под сомнение его принадлежность Украине, заявив при этом, что с точки зрения международного права суверенитет всех бывших советских республик можно поставить под сомнение.
На вопрос о том, представляют ли высказывания посла официальную позицию Китая, представитель МИД ответила, что официальная позиция Пекина представлена в комментариях МИД. При этом она прямо не дезавуировала высказывания Лу Шае.
Пользователи интернета также обратили внимание на то, что запись интервью посла исчезла из официальных соцсетей посольства в Париже.
Высказывания посла КНР вызвали резкую реакцию в ряде стран Европы. Латвия, Литва и Эстония вызвали представителей Китая в свои внешнеполитические ведомства для дачи объяснений. Высказывания Лу Шае осудили также Чехия, Италия, Люксембург, Молдова и другие страны. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на то, что слова китайского посла не отражают официальную позицию Пекина.
По словам Борреля, главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник обсудят в том числе слова китайского посла. Боррель отметил, что на саммите в июне Евросоюз «проведет переоценку и перекалибровку отношений с Китаем».
Страны Запада опасаются того, что Китай, заявляющий о стратегическом партнёрстве с Россией, может поддержать Москву в войне против Украины. Официально Пекин воздерживается от поставок России оружия и заявляет о поддержке суверенитета Украины, но при этом китайские представители нередко выражают согласие с российским нарративом о войне, обвиняя в ней, в частности, США и их союзников. Также Пекин расширяет экономические связи с Москвой.
- В в эфире новостного канала La Chaîne Info тележурналист Дариус Рошебен сказал дипломату, что его позиция по Крыму не ясна и попросил ответить на вопрос, является ли Крым Украиной. Тот ответил: «это зависит от того, как вы воспринимаете проблему», — передаёт Крым.Реалии. После этого Лу сказал, что Крым был «российским изначально», после чего был передан Украине Хрущёвым.
- На ответ журналиста, что международное право расценивает Крым как территорию Украины, дипломат сказал, что государства бывшего Советского Союза не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку «нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран» (такое соглашение не требуется, бывшие союзные республики в составе СССР провозгласили суверенитет и были признаны другими государствами и приняты в ООН — ред).
В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки
В Московской области, недалеко от Ногинска обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным телеграм-каналов Baza и Shot, дрон нашла в лесу примерно в 300 метрах от своего дома жительница садового товарищества «Заря», расположенного в Богородском городском округе неподалеку от Ногинска. Она решила, что это «чья-то игрушка» и скинула фотографии дрона в чат садового товарищества, спустя два часа один из участников чата позвонил в полицию.
В телеграм-каналах утверждается, что речь идёт о беспилотнике UJ-22 Airborn украинского производства. Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со взрывчатым веществом С-4 – всего 17 килограммов взрывчатки. Дальность полёта такого дрона составляет до 800 километров.
По информации СМИ, он мог зацепиться за деревья и упасть. По другой версии, у беспилотника закончилось топливо.
Откуда был запущен дрон - неизвестно. Украинская сторона инцидент не комментировала.
Похожий беспилотник был обнаружен 28 февраля недалеко от газовой компрессорной станции «Газпрома» в Коломенском районе Подмосковья.
Россия обвиняет в атаках украинские силы. Киев не признаёт свою причастность к таким операциям.
В Киеве прокомментировали информацию о высадке ВСУ на левом берегу Днепра
В Вооруженных силах Украины не опровергают, но и не подтверждают информацию о высадке украинских военных на левом берегу Херсонской области, отметила руководитель пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
Так она отреагировала на воскресный отчет американского Института изучения войны. В нем говорится, что ВСУ заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (7 км к юго-западу от Херсона) и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к западу от Дачи (10 км к югу от Херсона).
«Я хочу, чтобы все поняли, что очень сложная работа продолжается, когда нужно пересечь такое препятствие как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины, пока не будет безопасно для наших военных. Поэтому здесь нужно набраться терпения», – заявила Гуменюк.
Она напомнила, что часто российская армия использует информацию как оружие, поэтому «следует соблюдать информационную тишину».
«Все обязательно дождутся хороших новостей, но эти новости должны быть хорошими для как можно большего количества наших военных», – добавила она.
Глава российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью сообщения о том, что украинские военные высадились на левом берегу Днепра. Он говорит, что могут быть случаи «высадки диверсионных групп противника, которые успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты артиллерией и уничтожены или сброшены в воду российскими бойцами».
Украинские военные освободили правобережную часть Херсонской области в течение осенью прошлого года. Херсон удалось деоккупировать 11 ноября 2022 года. Сразу после этого российские войска начали артиллерийские обстрелы города и подконтрольных украинскому правительству районов области, передает сайт Крым.Реалии.
Севастополь ночью атаковали надводные дроны
В ночь на 24 апреля, около 3:30, в Севастополе прозвучало два взрыва, сообщают корреспонденты Крым.Реалии.
По их словам, взрывы были слышны из района расположения воинских частей недалеко от Нахимовского училища и Стрелецкой бухты. Также звучали выстрелы зенитной пушки и стрелкового оружия.
Информацию позже подтвердил российский глава города Михаил Развожаев. По его словам, ночью Севастополь атаковали надводные дроны – один БПЛА уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам.
«Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», – утверждает российский чиновник.
Телеграм-каналы публикуют видео, на котором зафиксировано уничтожение беспилотника. Утверждается, что взрывы были слышны в 3 км от эпицентра.
Из-за ночной атаки был перекрыт рейд, однако к утру его работу восстановили, сообщил телеграм-канал транспорт Севастополя.
Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Сергей Аксенов называл беспилотники «основной угрозой» для Крыма. В октябре 2022 года на Крымском (Керченском) мосту произошел взрыв. На полуострове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.
Находящиеся в Судане граждане Грузии перевезены в безопасное место
Находящиеся в Судане граждане Грузии перевезены в более безопасное место близ аэропорта города Хартум, откуда и осуществится их дальнейшая эвакуация. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Министерстве иностранных дел.
По информации ведомства, при совместной работе министерства и компании-работодателя удалось перевезти граждан Грузии в безопасное место из горячей точки, где происходят постоянные столкновения.
«В настоящее время граждане находятся в безопасной части города. Ведомство продолжает работу над их полной эвакуацией из Судана», - отмечается в информации.
- Аэропорт Хартума оказался в центре боев двух армейских группировок, которые разразились в минувшую субботу, 15 апреля. Тогда, в частности, сообщалось, что дотла сгорел самолет украинского лоукостера SkyUp. В Судане находятся более 30 граждан Грузии – пилоты, бортпроводники и инженеры авиакомпаний MyWay Airlines и Geo Sky.
Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре. Реакции
МИД Азербайджана и Государственная пограничная служба страны 23 апреля заявили об установке контрольно-пропускного пункта на дороге, проходящей через так называемый Лачинский коридор, который связывает непризнанную Нагорно-Карабахскую республику и Армению. В Баку обвинили Ереван в переброске на контролируемую армянскими властями самопровозглашенной республики военных, перевозке оружия и боеприпасов и незаконном вывозе с территории Азербайджана природных ресурсов и культурных ценностей. Ведомство обвинило Армению в нарушении соглашения о перемирии, достигнутого при посредничестве России в ноябре 2020 года.
«Создание механизма пограничного контроля в начале Лачинской дороги обеспечит законность и транспарентность движения по данной дороге, и, таким образом, безопасность передвижения», – говорится в заявлении МИД Азербайджана. При этом трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 не упоминает о созможности создания КПП в так называемом Лачинском коридоре – в нем говорится, что он будет под контролем российских миротворческих сил.
В МИД Азербайджана заявили, что новый механизм контроля будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом.
Москва
В МИД РФ выразили «серьезную озабоченность обстановкой в зоне ответственности Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, а также в диалоге между официальными Баку и Ереваном».
«С крайней обеспокоенностью фиксируем рост числа нарушений режима прекращения огня и различного рода инцидентов, в результате которых регулярно появляются жертвы с обеих сторон. Не менее опасным считаем возросший градус обвинительной и агрессивной риторики в публичном пространстве Азербайджана и Армении. В контексте последнего развития событий 23 апреля особо отмечаем неприемлемость любых односторонних шагов в нарушение базовых положений трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., идет ли речь о несогласованном изменении режима функционирования Лачинского коридора или о попытках его использования в целях, не отвечающих мирной повестке дня», – говорится в заявлении.
В МИД РФ призвали стороны «незамедлительно вернуться к имеющимся договоренностям».
«Исходим из того, что в любом случае не должно страдать местное население и не должны создаваться никакие препятствия его жизнедеятельности», – сказано в заявлении.
«Российская сторона готова оказывать близким ей Азербайджану и Армении все необходимое содействие как на политическом уровне, так и «на земле», – добавили в ведомстве.
В Кремле заявили о необходимости предпринять дополнительные усилия в связи с установлением азербайджанской стороной КПП в Лачинском коридоре.
«Ситуация, действительно, непростая, она требует дополнительных усилий, а главное, требует понимания упомянутыми странами безальтернативности имплементации упомянутых соглашений», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вашингтон
Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с действиями Баку. В заявлении Госдепартамента говорится, что установка КПП может подорвать усилия по мирному урегулированию.
«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что установление Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу. Мы вновь заявляем, что через Лачинский коридор должно осуществляться свободное и открытое передвижение людей и торговли, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
Париж
МИД Франции подчеркивает, что установка Азербайджаном КПП на въезде на новую дорогу Лачинского коридора противоречит обязательствам, взятым на себя соглашениями о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу.
Париж призывает к восстановлению свободного передвижения товаров и людей по Лачинскому коридору, а также к бесперебойной подаче газа и электричества.
Ереван
МИД Армении обвинил Азербайджан в грубом нарушении условий перемирия, заявив, что действия Баку направлены на «срыв переговоров по документу об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном».
«Призываем Российскую Федерацию, наконец, выполнить свое обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил со всей зоны безопасности Лачинского коридора», – говорится в заявлении.
В Ереване говорят, что действия Баку направлены «на последовательное проведение Азербайджаном политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и изгнания армян из Нагорного Карабаха».
- Уже несколько месяцев движение по Лачинскому коридору пытаются блокировать азербайджанские активисты. Они утверждают, что являются экологами и цель их акции – помешать эксплуатации Арменией природных ресурсов Карабаха. Официальный Баку 23 апреля впервые заявил о том, что регулировать движение по коридору теперь будет государство.
- Лачинский коридор - это единственная трасса, соединяющая Армению и подконтрольную этническим армянам территорию Нагорного Карабаха. Азербайджанские власти ранее выступали с утверждениями, что Армения пытается организовать поставки в Карабах в обход коридора.
- Российские миротворческие силы введены в регион осенью 2020 года после 44-дневной войны, в результате которой Баку восстановил контроль над районами по периметру самопровозглашенной республики и частью самого Нагорного Карабаха.
За один день умерли два депутата Государственной думы
В воскресенье, 23 апреля, стало известно о смерти двух депутатов Государственной думы. Оба представляли «Единую Россию».
Утром в воскресенье появилось сообщение о кончине депутата из Липецкой области Николая Борцова. О смерти 77-летнего Борцова сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов. Причины смерти не называются.
Борцов был депутатом почти 20 лет, работал в пяти созывах Думы. «Медуза» отмечает, что он входил в список богатейших россиян по версии Forbes и рейтинг 100 государственных служащих с самыми высокими доходами. Борцов также - как и подавляющее большинство депутатов Думы - находился под санкциями США и других западных стран в связи с российским вторжением в Украину.
Во второй половине дня стало известно о смерти еще одного депутата Госдумы - Джашарбека Узденова. Он представлял Карачаево-Черкесию, был депутатом с сентября 2021 года. Ему было 56 лет. О его смерти «после тяжелой и продолжительной болезни» сообщил глава фракции «Единой России» в Думе Владимир Васильев.
Нынешний восьмой созыв Госдумы приступил к работе в декабре 2021 года. До сегодняшнего дня из его состава умерли двое депутатов, в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лаша Талахадзе - чемпион Европы в абсолютном зачете по двоеборью
Лаша Талахадзе и Бакар Турманидзе (+109 кг) сегодня выступили на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване.
Талахадзе успешно использовал все три попытки в рывке, взяв вес в 210, 217 и 222 кг, и завоевал золотую медаль. Турманидзе зафиксировал 170 и 176 кг, заняв, таким образом, четвертое место.
Лаша в толчке использовал всего две попытки, взяв вес в 246 и 252 кг, вновь стал обладателем золотой медали, а Турманидзе справился с 210 и 216 кг и занял пятое место.
Таким образом Талахадзе завоевал титул чемпиона Европы в двоеборье с суммарным весом 474 кг, а Турманидзе занял пятое место с весом 392 кг, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Второе место занял представитель Армении Вараздат Лалаян, третье – Симон Мартиросян.
Карабахские власти заявили о перекрытии моста Хакари
Власти непризнанного Нагорного Карабаха сообщили о том, что азербайджанская сторона недавно перекрыла мост Хакари, находящийся в зоне ответственности российских миротворческих сил в Лачинском коридоре, который соединяет регион с Арменией, пишет Радио Азатутюн.
В Степанакерте назвали это «очередным грубым нарушением Трехстороннего заявления 2020 года», передает Информационный штаб Нагорного Карабаха, отмечая, что при этом Азербайджан «регулярно распространяет дезинформацию о переброске оружия из Армении в Арцах [Нагорный Карабах – Р.А.]».
«Власти Республики Арцах решительно осуждают очередную провокацию со стороны Азербайджана, считая ее преступным шагом, направленным на усиление блокады Арцаха и этнические чистки, что является нарушением как Трехстороннего заявления, так и обязательного для исполнения решения Международного Суда ООН и других основополагающих норм международного права», - заявили в Информационном штабе, сообщив, что лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян созвал экстренное заседание Совета безопасности, в ходе которого будут обсуждены последние события и соответствующие действия властей региона.
Между тем, в Баку заявили о том, что в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на границе с Арменией в начале Лачинской дороги был установлен пограничный пункт пропуска.
Как заявили в ГПС, это было сделано «в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля».
Ранее власти Нагорного Карабаха опровергли заявления Министерства обороны Азербайджана о том, что подрыв грузовика азербайджанской армии, в котором получили ранения трое военнослужащих, произошел на минах, специально установленных армянской стороной.
Страны G7 выступили за продление сделки по украинскому зерну
Ведущие экономики мира, входящие в G7, призвали «к продлению, полной реализации и расширению» сделки по экспорту украинского зерна из черноморских портов. Об этом говорится в коммюнике министров сельского хозяйства стран «семерки».
Соглашение с участием России по экспорту продовольствия было подписано в июле прошлого года в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции. Оно предусматривало отправку Украиной более 27 миллионов тонн своего зерна.
Россия, вторгшаяся в Украину в феврале прошлого года, недавно дала понять, что может заблокировать продление сделки после 18 мая. В понедельник на минувшей неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы продления остаются «не столь радужными», поскольку ситуация вокруг второй части договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и зерна, не улучшается. На следующий день, 18 апреля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии какого-либо прогресса в ситуации вокруг соблюдения российской части зерновой сделки, пишут «Ведомости».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в воскресенье написал в своем телеграм-канале, что если страны G7 введут полный запрет на экспорт товаров в Россию, то Москва ответит прекращением импорта товаров «по наиболее чувствительным для G7 категориям», а зерновая сделка будет завершена. При этом Медведев высказал оскорбление в адрес представителей этих стран.
«Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и как инструмент геополитического принуждения. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность тому, чтобы действовать солидарно и поддерживать тех, кто больше всего пострадал от использования Россией продовольствия в качестве оружия», - говорится в коммюнике G7.
Украинское агентство УНИАН в сообщении по поводу заявления «Группы семи» напоминает о словах вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова, обвинившего Россию в нарушении договоренностей. Начиная с 10 апреля, как писал Кубраков, Россия прекратила регистрацию нового входящего флота для участия в зерновой инициативе. Среди прочего он отмечал, что 17-18 апреля проверка судов в территориальных водах Турции не проводилась.
В распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой утверждалось, что сложности с регистрацией новых судов и проведением их инспекции возникают исключительно из-за действий представителей Украины, а также сотрудников ООН, которые, «по всей видимости, не хотят или не могут им противостоять».
Сборная Грузия по хоккею завоевала серебряные медали на турнире в Мадриде
В Мадриде прошла церемония награждения сборной Грузии по хоккею – команда завоевала серебряные медали Группы А Второго дивизиона: четыре победы и всего одно поражение, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Для грузинского хоккея, который никогда не был в числе приоритетных видов спорта, это – сенсационный результат. Как и в фигурном катании, сборная Грузии по хоккею в последние годы пополнилась игроками с грузинскими корнями, которые раньше играли в России, Канаде и Финляндии.
Главный тренер сборной – Реваз Цомая, в прошлом капитан команды.
Во Втором дивизионе играли сборные Испании, Хорватии, Австралии, Израиля, Исландии и Грузии.
Дебют Грузии состоялся 16 апреля: 4:1 - поражение Исландии. Затем, 17 апреля, сборная Грузии уверенно переиграла команду Израиля - 7:3, а 19 апреля проиграла 0:2 фавориту – команде Испании. Потом 21 апреля команда со счетом 6:0 разгромила сборную Хорватии.
После четвертой победы Грузия могла претендовать на первое место, в случае поражения Испании в игре с Хорватией. Но Испания вечером того же дня выиграла у Хорватии со счетом 5:2, заняла первое место и получила право в будущем году выступать в Группе Б Первого дивизиона ЧМ.
Кипр сообщил о блокировке счетов подозреваемых в обходе санкций
Кипр объявил о введение жестких мер в отношении физических и юридических лиц, которых США и Великобритания заподозрили в помощи российским олигархам по обходу санкций, введенных против Москвы за войну в Украине.
Финансовый комиссар Павлос Иоанну сообщил кипрскому телеканалу CyBC, что активы этих лиц были заморожены. Однако он не уточнил, о каком количестве людей и организаций идет речь.
Глава Центрального банка Кипра проинформировал на этой неделе президента Никоса Христодулидиса, что кипрские банки заморозили счета 13 физических лиц и нескольких базирующихся на острове компаний.
Великобритания и США ранее ввели санкции против кипрских граждан и компаний за помощь в обходе антироссийских санкций. После этого кипрские власти пообещали преследовать по закону всех тех, кто попадет под американские или британские ограничения, пишет «Коммерсантъ».
Российская диаспора на Кипре считается весьма крупной. Город Лимасол на южном побережье часто называют «Москвой на Средиземноморье», отмечает France-Presse. В местных СМИ сообщалось, что крупнейший банк страны - Bank of Cyprus - уведомил четыре тысячи своих клиентов, имеющих российский паспорт и не являющихся резидентами ЕС, о закрытии их счетов.
Четверо грузинских судей отправились на обучение в США
На фоне проводимой в Грузии антиамериканской кампании, четверо грузинских судей все-таки отправились в США для повышения квалификации. Об этом на своей странице в Facebook написала судья Тбилисского городского суда Эка Арешидзе.
Они примут участие в программе обучения, поддерживаемой и финансируемой Вашингтоном. Трое из них попали в программу после того, как изначально включенные в списки на повышение квалификации отказались от участия, выразив солидарность с подсанкционными коллегами.
В США отказались ехать Тамар Бежанишвили, Константин Копалиани, Бадри Кочламазашвили и Нана Джохадзе. Примечательно, что Кочламазашвили заявлял о намерении принять участие в программе обучения, но спустя несколько дней отказался, пишет SOVA.
- В начале апреля США ввели санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе из-за причастности к серьезным фактам коррупции. Всех их относят к т.н. клану – группе влиятельных судей, которые оказывают давление на коллег, выполняя поручения правящей партии и лично Бидзины Иванишвили.
- Оппозиция требует создания следственной комиссии, которая изучила бы факты коррупции в судебной системе Грузии, впрочем «Грузинская мечта» уже три раза провалила голосование по инициативе, большинство отказывается регистрироваться на заседаниях.
Шалва Папуашвили примет участие в ежегодной конференции спикеров парламентов ЕС
Ежегодная конференция спикеров парламентов Европейского союза (EUSC) пройдет 24-25 апреля в Праге (Чешская Республика). Информацию об этом распространяет парламент Грузии. По их же сообщению, в рамках мероприятия планируется выступление председателя парламента Грузии.
Также запланированы двусторонние встречи Шалвы Папуашвили как с представителями правительства, так и с депутатами парламента Чехии.
«Председатель парламента Грузии проведет встречи со спикерами парламентов стран-членов ЕС. В визите, вместе с Шалвой Папуашвили, участвует председатель комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили.
В этом году основной темой обсуждения конференции станет российская агрессия против Украины и реагирование Евросоюза в широком геополитическом контексте. Целью ежегодного форума является усиление роли парламентаризма на международном уровне», - говорится в распространенном заявлении, передает «ИнтерпрессНьюс».
Врач «Вивамеда»: Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное
Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное, но требует внимания, - заявила врач клиники «Вивамед» Тамар Чантурия, говоря о состоянии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Как поясняет Чантурия, накануне, 22 апреля, Михаил Саакашвили потерял сознание, вставая с кресла.
«Ситуация с Михаилом Саакашвили стабильная, но требует внимания. По словам пациента и его матери, он потерял сознание, вставая с кресла, и упал. Второй случай был, когда он перебирался с кресла на кровать, опираясь на фельдшера. Он присел, но сознания не потерял. Впервые с ним не находилась медсестра, и в палате, когда он потерял сознание, были сам пациент и его мать. Когда мы вошли, пациент был контактен и адекватен, у него отмечалось и головокружение. Соответственно, его осмотрел невролог, который исключил удар головой, чего не было», - рассказала врач Общественному вещателю.
- 22 марта в клинике «Вивамед» заявили, что сомневаются в целесообразности дальнейшего пребывания в ней Михаила Саакашвили и собираются обратится с этим вопросом к пенитенциарной службе. В заявлении клиники говорится, что Саакашвили соглашается только на симптоматическое лечение, которое может получать в любом другом учреждении, и выражает недоверие медперсоналу. Адвокат Саакашвили назвал заявление клиники, в которой он находится с мая прошлого года, «непонятным».
Глава «Джео Скай»: Сотрудники авиакомпании в Судане ждут начала эвакуации
Глава авиакомпании «Джео Скай» Шалва Кикнадзе заявил, что на данном этапе сотрудники компании, находящиеся в Судане, чувствуют себя в безопасности. Как сообщил Кикнадзе Общественному вещателю Грузии, авиакомпания ждет подтверждения того, что сотрудникам безопасно покидать здание, после чего начнется их эвакуация.
«В нашем случае мы должны иметь возможность добраться до самолета, осмотреть его, а затем принять решение, лететь ли нам или эвакуировать наших сотрудников альтернативным способом. Это зависит от безопасного коридора, если у нас будет официальное подтверждение, что можно покинуть здание. Мы ждем ответа каждую минуту. 72-часовое перемирие началось в пятницу, но, к сожалению, стрельбу не прекратили. Хотя перемирие действует до сих пор, в пятницу и субботу стрельба продолжалась. У наших сотрудников нет никаких проблем, у них есть вода и еда, они ждут, чтобы выйти как можно скорее», - сказал Шалва Кикнадзе.
- Аэропорт Хартума оказался в центре боев двух армейских группировок, которые разразились в минувшую субботу, 15 апреля. Тогда, в частности, сообщалось, что дотла сгорел самолет украинского лоукостера SkyUp.
- В Судане находятся более 30 граждан Грузии – пилоты, бортпроводники и инженеры авиакомпаний MyWay Airlines и Geo Sky. МИД Грузии заявляет, что находится на связи с гражданами, стараясь обеспечить их водой и продуктами.
Жозеп Боррель назвал необходимой отправку к Тайваню европейских ВМС
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал военно-морские силы стран ЕС начать патрулирование Тайваньского пролива.
«Тайвань заботит нас в экономическом, коммерческом и технологическом плане. Вот почему я призываю европейские ВМС патрулировать Тайваньский пролив и продемонстрировать приверженность Европы свободе навигации на этой абсолютно важной территории», - написал Боррель в комментарии, опубликованном французской газетой Journal du Dimanche 23 апреля.
Две недели назад Китай провел трехдневные военные учения вблизи Тайваня, имитируя точечные удары и блокаду острова. Маневры начались после возвращения президента Тайваня Цай Инвень из США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.
Во вторник на этой неделе, выступая в Европарламенте с речью по отношениям с Китаем, Жозеп Боррель дал понять, что геополитически Тайвань крайне важен для Европы с точки зрения гарантий мира.
Комментарии Борреля последовали за высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее в этом месяце заявил, что Европа не должна быть «последователем Соединенных Штатов» в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня. Позиция Макрона, побывавшего недавно с визитом в Пекине, вызвала критику со стороны как ряда американских, так и европейских политиков.
КНР считает Тайвань частью своей территории и относится к острову как к мятежной провинции, отколовшейся в 1949 году. Компартия Китая и председатель КНР Си Цзиньпин объявили «объединение с Тайванем» своей «исторической миссией», которую они намереваются выполнить - при необходимости - с применением военной силы, отмечает «Немецкая волна».
Российские войска за сутки 70 раз обстреляли Запорожскую область
За последние сутки российские войска произвели около 70 обстрелов Запорожской области. Об этом утром в воскресенье заявил глава областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, атаки наносились с применением ракетных систем залпового огня и беспилотников. Повреждены гражданские объекты, в городе Степногорске ранен пожилой мужчина.
Обстрелам подверглась и Харьковская область. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что полностью разрушены два частных дома в селе Котляры. Повреждены теплицы и цеха овощной фабрики. Он также сказал, что по области наносится от 40 до 60 ударов в сутки.
В Херсоне и области, по сообщению администрации, за сутки было 54 обстрела. Один человек погиб, двое получили ранения.
21 апреля замглавы Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Аристов заявил, что за время войны в Украине разрушено более трети всех жилых домов и четверть объектов инфраструктуры. Общий ущерб, нанесенный стране, оценивается в 144 миллиарда долларов.
Страны Балтии вызвали послов Китая после слов о постсоветских странах
Латвия, Литва и Эстония вызвали в министерства иностранных дел представителей Китая в Риге, Вильнюсе и Таллине после высказывания китайского дипломата о суверенитете постсоветских стран. Отвечая на вопрос, принадлежит ли Крым Украине, тот заявил, что у постсоветских стран нет действующего статуса в международном праве.
Недовольство балтийских стран вызвало интервью посла Китая во Франции Лу Шае. В в эфире новостного канала La Chaîne Info тележурналист Дариус Рошебен сказал дипломату, что его позиция по Крыму не ясна и попросил ответить на вопрос, является ли Крым Украиной. Тот ответил: «это зависит от того, как вы воспринимаете проблему», - передает Крым.Реалии. После этого Лу сказал, что Крым был «российским изначально», после чего был передан Украине Хрущевым.
На ответ журналиста, что международное право расценивает Крым как территорию Украины, дипломат сказал, что государства бывшего Советского Союза не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку «нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран» (такое соглашение не требуется, бывшие союзные республики в составе СССР провозгласили суверенитет и были признаны другими государствами и приняты в ООН - РС).
Лу добавил, что мир не должен ссориться из-за «таких проблем» и призвал прекратить огонь на территории Украины.
- Посол Украины во Франции Вадим Омельченко прокомментировал выступление китайского коллеги в твиттере, заявив, что у Лу «или есть очевидные проблемы с географией, или такие заявления противоречат позиции Пекина [о мире в Украине]» Тестовый вопрос ««Чей Крым?», как всегда, показателен, - написал он. - В следующий раз хорошо бы спросить «Чей Владивосток?»«
- Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич написал в твиттере: «замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы. Ожидаем разъяснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления».
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в твитттере, что ответ посла демонстрирует, почему страны Балтии «не доверяют Китаю «посредничество для мира в Украине».
- Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что государство вызывает китайского посла, чтобы «дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония - суверенное государство», передает Delfi.
Пекин после реакции балтийских стран и Украины ситуацию не комментировал.
Сын пресс-секретаря Путина рассказал о службе в ЧВК «Вагнер»
Сын пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова Николай рассказал о службе в ЧВК «Вагнер». По его словам, он участвовал в боевых действиях в Украине и заслужил там российскую медаль «За отвагу». Об этом он рассказал «Комсомольской правде».
По утверждению Пескова-младшего, он служил в экипаже системы залпового огня «Ураган». Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин рассказал об этом через свою пресс-службу, заявив, что не рекомендовал сыну чиновника служить в регулярных войсках. Там, утверждает Пригожин, Песков-младший «отсиделся бы в штабе или ушел на мясо».
Он утверждает, что сын чиновника воевал «по подложным документам», чтобы скрыть имя.
После объявления Путиным мобилизации 21 сентября 2022 года сын Пескова Николай ответил на звонок ведущего интернет-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева, который представился военным комиссаром и сказал, что Пескову уже пришла повестка в войска. Тот являться в военкомат отказался.
«Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне», – заявил он. – У меня проблемы защищать Родину нет - но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах».
В интервью «Комсомольской правде» Песков-младший заявил, что в момент разговора «уже готовился к поездке». ЧВК «Вагнер» обвиняется правозащитными организациями в совершении военных преступлений, организация внесена в санкционные списки ряда стран, США признали ее международной преступной организацией.
В 2017 году «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал расследование про сына Пескова, из которого следовало, что он нигде не работает, но пользуется автомобилями элитных марок и частными самолетами. Там же говорилось, что Николай Песков (в тот момент носящий фамилию Чоулз) около года провел в британской тюрьме за два разбойничьих нападения.
ЕС расширит запрет на транзит грузов через Россию в новом пакете санкций
Евросоюз расширит запрет на транзит грузов через Россию в новом пакете санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с предложениями новых санкционных мер.
Предполагается, что полностью перевозки через Россию в третьи страны запрещены не будут, ограничения, как ожидаются, коснутся ряда технологий и видов техники.
Как пишет агентство, Польша, Эстония и Литва требуют от ЕС полностью запретить транзит через Россию грузов, которые могли бы быть использованы Российским ВПК, авиационной и космической отраслями. Точный список агентство не приводит.
Ранее несколько журналистских расследований отмечали, что у граничащих с Россией стран ЕС вырос товарооборот со странами Центральной Азии. Предположительно, это может свидетельствовать об обходе ограничений за счет фиктивной отправки санкционных товаров в эти страны.
- В 2022 году объем перевозок грузов по сети российских железных дорог снизился к 2021 году на 3,9 процента, - сообщал «Интерфакс». При этом РЖД анонсировали, что транзит контейнерных грузов мог сократиться на четверть.
- В рамках планируемого пакета санкций ограничения могут быть введены против танкеров и грузовых судов, скрывающих свои координаты во время плавания, пишет Bloomberg. В ряде расследований указывалось, что такие суда могут использоваться для обхода санкций против России и для торговли товарами, вывезенными с контролируемых Москвой территорий Украины.
- Корреспондент Радио Свобоная Европа/Радио Свобода Рихард Йозвяк со ссылкой на свои источники отмечает, что новый санкционный пакет, предположительно, не коснется «Росатома» и алмазов из России. На ограничениях против них настаивают страны Балтии и Польша.
Чеченский госуниверситет потратит 74 млн. рублей на обучение студентов стрельбе
Расположенный в Грозном Чеченский государственный университет имени Ахмата Кадырова закупит оборудование для военного учебного центра на 74 миллиона рублей. В вузе, в частности, установят тренажер стрелкового оружия и средств ближнего боя и симулятор бронетранспортера. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Согласно опубликованному на сайте госзакупок тендеру, поставщик должен оснастить ряд учебных кабинетов. Например, предполагается, что в одном из них будет располагаться компьютерный тренажер бронетранспортера БТР-82А, «максимально приближенный к реальной обстановке».
Также оформляется кабинет по подготовке операторов дронов и учебный комплекс радиационной, химической и бактериологической защиты. Отдельно поставляются учебные макеты автоматов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, пистолетов Ярыгина и Макарова, РПГ-7, программно-аппаратный комплекс «Военная топография» и мультимедийные стенды для стрельбы по ним.
В декабре университет сообщал, что в нем откроется военный учебный центр - студенты проходят в таких обучение армейским специальностям параллельно получению высшего образования. Всего в России планируют устроить на базе университетов 120 таких центров, говорилось в публикации. Открытия проходят на фоне регулярных сообщений об остром дефиците подготовленных военных в российской армии, в том числе - из-за масштабных потерь в Украине.
МИД РФ сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии
Министерство иностранных дел России сообщило, что власти Германии решили массово выслать из страны российских дипломатов. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
В ответ МИД объявил о «зеркальной» высылке из России немецких дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России. Согласно заявлению, посол Германии Геза Андреас фон Гайр был официально уведомлен о решении ведомства еще 5 апреля.
- В марте издание Focus писало, что Германия рассматривает возможность высылки из страны более 30 российских дипломатов. По данным СМИ, немецкие органы безопасности пришли к выводу, что представители России могут использовать свой дипломатический иммунитет для вербовки осведомителей с целью саботажа или распространения дезинформации.
- В апреле 2022 года Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов, в ответ Россия выслала 40 немецких дипломатов.
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