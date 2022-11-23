Великобритания впервые с начала войны поставит Украине вертолёты

Великобритания впервые с начала российского вторжения в Украину поставит Киеву военные вертолёты. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Бен Уоллес.

Как выяснила "Би-би-си", всего Украине будут предоставлены три армейских вертолёта Sea King, причём один из них уже передан украинской армии. В последние шесть недель украинские экипажи проходили тренировки в Великобритании. Занятия включали отработку навыков управления и поддержание технического состояния машин - для проведения поисково-спасательных операций.

Министр Уоллес отметил, что Великобритания дополнительно поставит Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов. Заявление было сделано в Осло, где западные союзники обсуждали дальнейшую военную поддержку Киеву.

Накануне сообщалось, что в США хвухпартийная группа из 16 сенаторов призвала администрацию президента Джо Байдена одобрить запрос Украины на поставку ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle. Сенаторы также попросили американское Минобороны объяснить отсутствие прогресса по этому вопросу, отмечачет "Голос Америки". Администрация Байдена до сих пор отклоняла запросы на поставки таких беспилотников, способных подниматься на высоту около 9 километров и находиться в воздухе больше суток.



По данным The Wall Street Journal, отказ был продиктован опасениями, что беспилотники могут быть сбиты, что они не являются необходимыми для Украины в военном плане и могут привести к эскалации конфликта. Однако Пентагон не стал официально подтверждать свою позицию.