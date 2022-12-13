Великобритания ввела санкции против ряда российских генералов

Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения оставила на прежнем уровне потребительские тарифы на природный газ, пишет агентство «Новости-Грузия».

«На фоне энергетического кризиса в Европе нам удалось не повысить тарифы. Сохранение тарифов было вызвано участием государства в финансировании социального газа, а также стабильностью курса лари», - сказал председатель комиссии Давид Нармания.

В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.

Последний раз тариф на газ в Тбилиси для населения повышался в июне прошлого года, для коммерческих потребителей - летом этого года. 99% потребления газа в Грузии удовлетворяется за счет газа, поступающего из Азербайджана, поставка которого обеспечена долгосрочным соглашением.

Нармания отметил, что тариф для населения сохраняется на одном уровне несколько лет. По его словам, инвестиционная составляющая уже включена в тарифы, а это значит, что восстановление и развитие газораспределительной сети будет продолжаться, и в ближайшие годы у населения не возникнет проблем с обеспечением природным газом.

Комиссия увеличила период регулирования тарифов с трех до пяти лет для нескольких газораспределительных компаний: ООО «СОКАР Джорджия Газ», АО «Сакорггаз», ООО «Телавгаз», ООО «ДИ-В-ЭС», ООО «Чирагдани», ООО «Гама», ООО «Гогочури и Компания», ООО «Энергия+». В этом списке не упоминается Tbilisi Energy, распределяющая газ в Тбилиси.

На открытом заседании 12 декабря комиссия также обсудила тариф ООО «Грузинская газотранспортная компания» на 2023-2027 годы. Тариф на транспортировку газа снижен с 1,895 тетри/м3 до 1,583 тетри/м3.