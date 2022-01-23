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Великобритания заявила о планах Кремля привести к власти в Киеве бывшего депутата Рады
Кремль рассматривает возможность привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной рады, одновременно обсуждая возможность оккупации Украины. Такое утверждение содержится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании. В российском посольстве назвали эту информацию «глупой провокацией».
В опубликованном в пятницу сообщении МИД Великобритании утверждается, что Москва рассматривает в качестве своего кандидата депутата Верховной рады VII и VIII созывов Евгения Мураева. 45-летний политик в 2019 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины, а на досрочных парламентских выборах в том же году возглавлял предвыборный список партии, не сумевшей пройти проходной барьер, набрав 3 процента голосов.
Кроме того, утверждается в заявлении министерства, Россия поддерживает контакты с несколькими бывшими высокопоставленными российскими чиновниками, обсуждая с ними в том числе и возможность нападения на территорию Украины. В заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс говорится, что опубликованная министерством информация «дает представление об образе мышления Кремля». Источники информации не раскрываются. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что данные были получены правительством от службы внешнеполитической разведки МИ-6.
Российский МИД назвал сообщение британских коллег дезинформацией. Российское посольство в Лондоне - анекдотичной информацией. Мураев в комментарии украинскому изданию «Страна» напомнил, что находится под российскими санкциями и у его семьи в России арестованы активы. Газете The Daily Telegraph он заявил, что обвинения не соответствуют действительности. « Если я ничего не упустил, у них есть другой кандидат, и они даже не скрывают этого. Я патриот своей страны», - сказал политик.
Другие новости дня
ЕС призвал Россию освободить похищенную властями Чечни жену судьи Зарему Мусаеву
Европейский союз потребовал освободить жену судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, насильно вывезенную в республику полицейскими. В заявлении на сайте дипломатической службы ЕС выражается озабоченность непрекращающимися нарушениями прав человека в регионе.
«Европейский союз призывает российские власти освободить Мусаеву, провести расследование обстоятельств случившегося и положить конец преследованию защитников прав человека, членов их семей, и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям», - говорится в тексте. От российских властей ждут так же эффективного и быстрого расследования всех случаев внесудебных казней, пыток и других случаев грубого нарушения прав человека в Чечне.
Российские власти на заявление не реагировали.
Сайди Янгулбаев был назначен судьей Верховного суда Чечни указом президента России Владимира Путина в августе 2012 года. В ноябре 2015 года квалификационная коллегия судей лишила его судейских полномочий. Незадолго до этого, рассказал в эфире телеканалу «Дождь» старший сын судьи Ибрагим, его с отцом похитили приближенные Рамзана Кадырова. Он утверждает, что их пытали, причем его лично, как утверждается, пытал сам Кадыров.
Мусаева была задержана чеченскими полицейскими в Нижнем Новгороде 20 января и вывезена в Чечню. Власти республики обвиняют судью и его семью в причастности к работе оппозиционного телеграм-канала, называя эту деятельность экстремистской. Они это отрицают.
В России впервые выявлено более 60 тысяч заражений COVID-19 за сутки
В России третий день подряд фиксируется суточный максимум заражением COVID-19. Впервые за сутки выявлено больше 60 тысяч заболевших, общее число новых случаев составило 63 205. Об этом свидетельствует официальная статистика федерального штаба по борьбе с распространением заболевания.
Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 11 108 191. Власти неоднократно признавали, что эта оценка может быть кратно занижена в связи с недостаточным количеством тестирований. За сутки, по официальной статистике, умерли 679 человек.
После выходных показатель может значительно вырасти, так как во многих случаев регистрация новых больных и умерших откладывается на начало рабочей недели. Общее число погибших за время пандемии оценивается независимыми демографами больше, чем в миллион человек. Оценка Росстата в два раза ниже - по данным ведомства, жертвами пандемии стали 625 тысяч человек. Федеральный оперативный штаб дает еще меньшее число погибших - 326 112.
Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на фоне массового распространения в России штамма «омикрон». Им могут повторно заражаться переболевшие коронавирусной инфекцией, кроме того, заражению подвержены вакцинированные люди. Ученые предполагают, что в целом этот вариант вируса переносится легче, чем предыдущие популярные штаммы. Однако на смертность и общее число тяжелые случаев может повлиять резкий рост заболеваемости, который фиксируется сейчас во многих странах, включая Россию.
«Молчание - преступление»: в Грузии проходят акции в поддержку Украины
У здания посольства Украины в Тбилиси проходит акция солидарности. На митинге присутствуют политики, активисты и простые граждане, сообщает SOVA. Собравшиеся отмечают, что Грузия и Украина противостоят общему врагу, они призывают официальный Тбилиси открыто поддержать Киев.
«Украина, как никогда прежде находится в ожидании очередной большой войны. Мы хотим выразить солидарность с нашим братским народом. Молчание – преступление!», - заявил один из организаторов митинга.
Представитель посольства поблагодарил участников акции за поддержку. По его словам, Грузия и Украина должны вместе бороться против российской агрессии.
Организатором митинга является общественное движение «Позор».
Акция в поддержку Украины с участием около двух десятков человек прошла сегодня и в Кутаиси. Гражданские активисты, организовавшие митинг, призывали грузинские власти открыто поддержать Киев.
«Сегодняшней маленькой акцией мы выражаем солидарность народу Украины. Также мы призываем наше правительство сделать заявление в поддержку Украины. Мы считаем, что, если это молчание продолжится, это будет равноценно преступлению. Одновременно эта акция является ответом на ту поддержку и солидарность, которые украинский народ оказал Грузии во время августовской войны 2008 года», - сказал активист Ника Десадзе.
- Напряженность в отношениях между Западом и Россией в последние месяцы существенно усилилась. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, однако Кремль отрицает планы такой операции.
- Переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшиеся в январе, не принесли результатов.
- Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Кроме того, Москва требует гарантий безопасности, в числе которых отказ от расширения НАТО на восток и приема в альянс Украины и Грузии.
Скончалась олимпийская чемпионка в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе
Легендарная грузинская лучница Кетеван Лосаберидзе скончалась в возрасте 72 лет, сообщает Общественный вещатель Грузии. О причинах смерти не сообщается.
Кетеван Лосаберидзе – единственная женщина как в СССР, так и в независимой Грузии, ставшая олимпийской чемпионкой в стрельбе из лука. Свое имя в историю советского и грузинского спорта она вписала на Играх в Москве в 1980 году.
Первый титул спортсменка завоевала в 1967 году, а уже через пять лет Лосаберидзе, которой на тот момент было 22 года, приняла участие в своей первой Олимпиаде в Мюнхене, где заняла четвертое место. К тому времени Лосаберидзе уже была чемпионкой Европы в личном и командном зачетах.
С 2002-2005 год она занимала пост президента Национальной федерации стрельбы из лука Грузии.
Кетеван Лосаберидзе проработала 32 года на кафедре общей математики в Тбилисском госуниверситете. Легендарная грузинская лучница награжден орденом Вахтанга Горгасали II степени, президентским Орденом Сияния в 2018 году и орденом Дружбы народов.
К задержанной матери правозащитника Янгулбаева не допустили адвоката
Подписавший постановление о принудительном доставлении в Грозный матери правозащитника Абубакара Янгулбаева Заремы Мусаевой следователь не допустил к ней ее адвоката – представителя «Комитета против пыток». С 20 января родные не знают о ее местонахождении.
«Адвокатом на имя следователя Хусаинова подано заявление, оно имеет отметку о вручении – с подписью и печатью. В нем указано, что у моей матери есть адвокат, которого необходимо срочно допустить к доверителю. Также у следователя запрашивается информация о ее местонахождении. Он на это заявление никак не отреагировал», - рассказал Кавказ.Реалии Абубакар Янгулбаев.
Собеседник уточнил, что в УМВД по официальным номерам дежурной части перестали отвечать на звонки адвоката и родных. Также информация о местонахождении Мусаевой не поступала и от живущих в Грозном родственников семьи.
По информации другого источника Кавказ.Реалии, за адвокатом Мусаевой в Грозном была организована слежка.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками полиции Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, силовики вывезли только Мусаеву, при этом избив всех, кто в это время находился в квартире, включая членов семьи Янгулбаевых, адвоката и сотрудников «Комитета против пыток».
- 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Он также утверждает, что после доставления в Грозный Мусаева якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». В повторном комментарии Кадыров объявил всю семью пособниками террористов. Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев с дочерью Алией Янгулбаевой покинули Россию.
- 28 декабря в Пятигорске был задержан старший сын Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, которого допросили как свидетеля по уголовному делу по статье о публичных призывах к терроризму, считая его причастным к оппозиционному телеграм-каналу 1ADAT. Чеченские силовики провели у него обыск, изъяли телефон и ноутбук. До этого в интервью Кавказ.Реалии он рассказывал, что силовики забрали в отдел полиции его родственников, живущих в Чечне.
Ночные клубы в Грузии решили открыться после спада заболеваемости COVID
Ночные клубы в Грузии планируют возобновить работу после прохождения пика новой волны коронавируса. Об этом говорится в заявлении «Союза культурной и творческой индустрии Грузии» (act4culture), объединяющего владельцев ночных клубов, музыкантов и ивент-менеджеров.
Грузия переживает взрывной рост заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма «омикрон». В субботу в стране с населением 3,7 миллиона человек было зафиксировано 11 039 новых случаев заражения. Впервые с начала пандемии этот показатель оказался пятизначным, пишет агентство «Новости-Грузия».
«После совместных обсуждений мы приняли решение, что возобновим деятельность с соблюдением протокола после того, как пик распространения вируса пойдет на спад», - сказано в обращении.
Ориентировочной датой открытия называется 4-5 марта. Как поясняют авторы заявления, из опыта других стран известно, что в случае омикрон-штамма заболеваемость идет на спад по истечении 45 дней. При этом они подчеркивают, что будут внимательно следить за динамикой распространения вируса и постараются надлежащим образом подготовиться к работе за полтора месяца.
С этой целью владельцы клубов призывают власти к сотрудничеству «на принципах равенства и справедливости», предостерегая от «очередного дискриминационного решения». Здесь же они подчеркивают, что «готовы принципиально, последовательно и справедливо защищать свои собственные права и права своих гостей».
- Ночные клубы в Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, в конце декабря получили право в тестовом режиме провести вечеринки в новогодние дни с соблюдением регуляций. Речь идет о шести датах в период с 31 декабря по 15 января включительно. Позже владельцы заведений разделили опасения властей и эпидемиологов, связанные с омикрон-штаммом, и согласились снова закрыть клубные пространства.
В Тбилиси пройдет акция в поддержку Украины
Сегодня, 23 января, в Тбилиси пройдет акция в поддержку Украины, сообщает SOVA. Митинг перед посольством начнется в 16:00, организатором является общественное движение «Позор». В акции примут участие представители политических партий и гражданские активисты.
Организаторы акции обращаются к посольству Украины в Грузии и приглашают сотрудников посольства на акцию.
«Происходящие события и растущая угроза военной и гибридной агрессии России в отношении Украины глубоко встревожила грузинский народ… Между тем, мы не видим со стороны официального Тбилиси выражения ощутимой поддержки в отношении украинского народа, что особенно печально.
Тогда, когда весь Запад объединился в кулак для поддержки Украины, мы чувствуем особую ответственность быть рядом с вами в это сложное время, как стоял рядом с грузинским народом президент Украины в 2008 году. Мы очень ценим непоколебимую поддержку Украины суверенитета и территориальной целостности Грузии. Подтверждаем, что поддержка грузинского народа в отношении Украины непоколебима и неизмерима.
Хотим пригласить вас на акцию в поддержку Украины у украинского посольства в воскресенье, в 16:00 по тбилисскому времени. Вместе с движением «Позор» в акции примут участие гражданские активисты и организации, публичные лица и политические партии. Ваше присутствие на акции будет способствовать демонстрации нашей искренней поддержки и направит миру четкий посыл, что Украина и Грузия стоят рядом друг с другом ради мира, безопасности, демократии и евроатлантического будущего», - говорится в заявлении.
В Тбилиси на неделю закрылась «Золотая биржа» из-за вспышки коронавируса
В связи со вспышкой коронавирусом «Золотая биржа» в Тбилиси временно закрыта, - сообщила Общественному вещателю Грузии директор «Золотой биржи» Этер Кипиани.
По словам Кипиани, в ходе планового тестирования было выявлено 40 инфицированных, из-за чего администрация приняла решение о временном закрытии. Всего на объекте работают до 500 человек.
Четвертый день подряд в Южной Осетии фиксируются антирекорды заболеваемости COVID-19
Суточный прирост заболевших коронавирусом значительно увеличился, четвертый день подряд в самопровозглашенной республике Южная Осетия фиксируются антирекорды - более ста случаев суточной заболеваемости.
За сутки в республике выявлен 171 новый случай коронавируса, что на 48 случаев больше зарегистрированного накануне суточного прироста, сообщает Югосетпотребнадзор.
«В ПЦР лаборатории провели 398 исследований, общее число зараженных коронавирусом достигло 11 161, из них выздоровели - 10 322», - сказали информагентству «Рес» в ведомстве.
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 839 жителей республики, 20 человек - сняты с учета медиков.
Резкий рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом в республике наблюдается с начала января. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 59 89 исследований на COVID-19.
- Югоосетинский оперштаб запретил до 1 февраля проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также приостановлена работа детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта, в т.ч. тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций.
В Абхазии выявлено 166 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 364 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 166 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 77 пациентов. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 52 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 26, состояние 1 человека тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39 747 человек. Зарегистрировано 585 летальных случаев. Выздоровели 34 803 человека.
Коронавирус в Грузии: 9 696 новых случаев заражения, 28 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 9 696 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 47,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 20,28%, за две недели – 12,56%, за семь дней – 15,66%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 051 445.
Более 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 5 646. В Аджарии выявили 1 136 случаев заражения, в Имерети – 1 074, в Квемо Картли – 386, в Самегрело и Земо Сванети – 362, в Шида Картли – 311, в Кахетии– 287, в Гурии – 182, в Самцхе-Джавахети – 160, в Мцхета-Мтианети – 140, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12.
От ковида умерли еще 28 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 701.
Выздоровели 5 408 человек, их общее число выросло до 962 035.
На данный момент в Грузии 74 683 активных случаев коронавируса. Из них 4 557 (более 6% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 999 пациентов тяжелое, 281 подключен к аппаратам ИВЛ. 1 981 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 68 145 лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 39 граждан, в самоизоляции – около 25,3 тысячи человек.
Тея Цулукиани: О моей отставке не может быть и речи
Министр культуры, по делам спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани исключила собственную отставку, несмотря на вызванные ее работой протесты, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Деятели культуры, писатели и исследователи, недовольные работой Цулукиани, в пятницу провели в Тбилиси протестную акцию. Несколькими днями ранее на имя премьера Ираклия Гарибашвили была направлена петиция с просьбой об освобождении главы Минкультуры.
«Тех, кто кричит на улице, я вынуждена разочаровать. Вопрос моего освобождения не стоит», - заявила Цулукиани в эфире Общественного вещателя Грузии.
Министр назвала своих оппонентов «якобы учеными, выросшими в бонбоньерке советского менталитета», а митинг 21 января - «одним большим анекдотом». Она выразила уверенность в поддержке Гарибашвили, подчеркнув, что премьер «не любит этих кричащих людей».
- С момента назначения Цулукиани министром культуры, спорта и по делам молодежи в марте 2021 года уволены были десятки работников музеев, театров и различных ведомств, входящих в управление Минкультуры. В большинстве случаев министерство объясняло это реорганизацией.
- Тем не менее, часть специалистов считают, что их уволили из-за политических взглядов, а также критики правительства «Грузинской мечты». Они называют произошедшее «репрессиями», подчеркивая, что увольнения никак не связаны с реформами, о начале которых объявила Цулукиани на новой должности.
Бывший судья Янгулбаев после угроз Кадырова уехал из России
Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев с дочерью Алией Янгулбаевой покинули Россию. Об этом сообщил юрист Комитета против пыток (внесен в реестр «иноагентов») Сергей Бабинец. По его словам, Янгулбаев и его дочь сообщили, что отъезд связан с угрозой их жизни. Куда именно они уехали - не сообщается.
20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. С вечера 20 января родные Заремы Мусаевой ничего не знают о ее состоянии и правовом статусе. По чеченскому телевидению показали сюжет с ее участием, снятый, как утверждается, в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Он также утверждает, что после доставления в Грозный Мусаева якобы напала на сотрудника полиции.
Кадыров утверждает, что семья Янгулбаевых, в частности, имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. В субботу глава Чечни объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов, обвинил их в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и заявил, что одобрит их убийство при задержании, - сообщает Кавказ.Реалии.
«Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его, - написал в своем телеграм-канале Кадыров. - Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети. Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются».
Сын вывезенной в Чечню Мусаевой Абубакар Янгулбаев в интервью «Дождю» отверг слова Кадырова. Он также обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой снять с должности главу Чечни.
Командующий ВМС Германии подал в отставку после слов о Крыме и Путине
Министерство обороны Германии дистанцировалось от слов командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, об аннексированном Крыме, президенте России Владимире Путине и последних действиях России по отношению к Украине.
Вечером в субботу Минобороны Германии сообщило, что адмирал подал рапорт об отставке.
Выступая в индийском Институте оборонных исследований, германский адмирал, в частности, высказал мнение, что главная цель угроз, с которыми выступает Россия по отношению к Украине, – добиться того, чтобы Запад «с уважением» относился к России и лично президенту Владимиру Путину. По мнению Шенбаха, Западу совсем не трудно оказать ему это уважение, «которого он добивается и, возможно, заслуживает». По мнению адмирала, отношения с Россией важны, в частности, для Германии, поскольку эта страна может сыграть важную роль в противостоянии с Китаем. Шенбах отметил, что наращивание российской группировки у границ с Украиной является проблемой, но тут же добавил, что «Крымский полуостров никогда не вернется (в состав Украины), и это факт».
Подобная позиция относительно принадлежности аннексированного Крыма противоречит официальной позиции Германии и ее союзников, которые продолжают считать Крым незаконно аннексированной территорией Украины и требуют от России его возвращения.
По словам представителя Минобороны Германии, слова адмирала не соответствуют официальной позиции Берлина, а сам он вызван в понедельник на беседу в министерство. Сам адмирал уже извинился в соцсетях, назвав свои слова личным мнением, а его высказывание – «явной ошибкой».
МИД Украины резко отреагировал на слова германского адмирала. Представитель ведомства Олег Николенко выразил убеждение, что Крым вернется под контроль Украины, в том числе благодаря усилиям ее партнеров. «Попытки понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должны иметь свои границы – моральные, политические и с точки зрения безопасности», – заявил представитель МИД. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, напомнил о том, что Германия отказывается поставлять Украине вооружение. По его словам, последние заявления, звучащие в Берлине, «не соответствуют уровню отношений» двух стран.
РПЦ в этом году может признать подлинность останков Романовых
Русская православная церковь уже в этом году может признать подлинность останков последнего российского императора Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками в Екатеринбурге в июле 1918 года.
Как заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, члены Синода РПЦ ознакомились с выводами Следственного комитета о так называемых екатеринбургских останках. «Я думаю, что у членов Синода не должно было остаться сомнений, что останки подлинные» - сказал Иларион. При этом он подчеркнул, что окончательное решение о подлинности должен вынести Архиерейский собор. По предварительным данным, он состоится в мае.
Расстрелянные члены семьи Романовых - сам Николай II, его жена Александра и дети Алексей, Мария, Ольга, Татьяна и Анастасия - были причислены РПЦ к лику святых в числе новомучеников. Вопрос подлинности останков, обнаруженных в 1991 и 2007 годах, важен для РПЦ, поскольку, если они подлинны, то, как останки святых, они должны считаться святыми мощами, которым православные соответствующим образом поклоняются.
В 1998 году при участии президента России Бориса Ельцина останки Николая II и нескольких членов его семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга. Однако тогдашний патриарх Алексий II в церемонии не участвовал, поскольку РПЦ официально усомнилась в подлинности останков. В 2007 году под Екатеринбургом были обнаружены останки еще двух человек - предположительно цесаревича Алексея и его сестры Марии. Были проведены различные экспертизы, которые, по мнению специалистов, практически на 100 процентов доказали, что все останки принадлежат семье Романовых.
Кадыров объявил правозащитника Янгулбаева и его семью сторонниками террористов
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов, обвинил их в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и заявил, что одобрит их убийство при задержании, сообщает Кавказ.Реалии.
«Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его, - написал в своем телеграм-канале Кадыров. - Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети. Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются».
Кадыров отметил, что жители Чечни «настолько возмущены высказываниями Янгулбаевых в адрес всего народа, что, чувствую, церемониться с ними при встрече они не будут».
«Для них же будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозлённые их оскорблениями чеченцы. Уж слишком много мерзких слов в адрес целого народа сказано Янгулбаевыми. Даже если я промолчу, то общество свое мнение выскажет», - подытожил Кадыров.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, силовики вывезли только Мусаеву, при этом избив всех, кто в это время находился в квартире, включая членов семьи Янгулбаевых, адвоката и сотрудников «Комитета против пыток». С вечера 20 января родные Заремы Мусаевой ничего не знают о ее состоянии и правовом статусе.
- 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Он также утверждает, что после доставления в Грозный Мусаева якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».
- 28 декабря в Пятигорске был задержан старший сын Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, которого допросили как свидетеля по уголовному делу по статье о публичных призывах к терроризму, считая его причастным к оппозиционному телеграм-каналу 1ADAT. Чеченские силовики провели у него обыск, изъяли телефон и ноутбук. До этого в интервью Кавказ.Реалии он рассказывал, что силовики забрали в отдел полиции его родственников, живущих в Чечне.
Абхазский ЦИК зарегистрировала еще 6 инициативных групп
Сегодня, 22 января, Центризбирком самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировал шесть инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты парламента:
- Зантария Резо Платонович - по избирательному округу №31
- Лагвилава Адгур Геннадьевич - по избирательному округу № 7
- Харазия Адгур Рафетович - по избирательному округу № 26
- Ткебучава Темур Елвардиевич - по избирательному округу № 34
- Цишба Александр Владимирович - по избирательному округу № 13
- Анкваб Артур Миродович - по избирательному округу № 11.
За два дня зарегистрировано две партии и 21 инициативная группа, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Власти ФРГ дистанцировались от слов командующего ВМС о Крыме и Путине
Министерство обороны Германии дистанцировалось от слов командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, об аннексированном Крыме, президенте России Владимире Путине и последних действиях России по отношению к Украине.
Выступая на конференции в индийском Институте оборонных исследований, германский адмирал, в частности, высказал мнение, что главная цель угроз, с которыми выступает Россия по отношению к Украине, – добиться того, чтобы Запад «с уважением» относился к России и лично президенту Владимиру Путину. По мнению Шенбаха, Западу совсем не трудно оказать ему это уважение, «которого он добивается и, возможно, заслуживает». По мнению адмирала, отношения с Россией важны, в частности, для Германии, поскольку эта страна может сыграть важную роль в противостоянии с Китаем. Шенбах отметил, что наращивание российской группировки у границ с Украиной является проблемой, но тут же добавил, что «Крымский полуостров никогда не вернется (в состав Украины), и это факт».
Подобная позиция относительно принадлежности аннексированного Крыма противоречит официальной позиции Германии и ее союзников, которые продолжают считать Крым незаконно аннексированной территорией Украины и требуют от России его возвращения.
По словам представителя Минобороны Германии, слова адмирала не соответствуют официальной позиции Берлина, а сам он вызван в понедельник на беседу в министерство. Сам адмирал уже извинился в соцсетях, назвав свои слова личным мнением, а его высказывание – «явной ошибкой».
МИД Украины резко отреагировал на слова германского адмирала. Представитель ведомства Олег Николенко выразил убеждение, что Крым вернется под контроль Украины, в том числе благодаря усилиям ее партнеров. «Попытки понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должны иметь свои границы – моральные, политические и с точки зрения безопасности», – заявил представитель МИД. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, напомнил о том, что Германия отказывается поставлять Украине вооружение. По его словам, последние заявления, звучащие в Берлине, «не соответствуют уровню отношений» двух стран.
Сборная Грузии по мини-футболу одержала победу на старте чемпионата Европы
Сборная Грузии по мини-футболу обыграла команду Азербайджана со счетом 3:2 в первом матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах.
По ходу матча азербайджанцы вели со счетом 2:0. Дубль сделал Рафаэл Вилела. Грузины в ответ забили три мяча. Отличились Элисандро, Арчил Себискверадзе и Талес.
Сборная Грузии набрала три очка и стала лидером группы D, фаворитом которой считался именно Азербайджан. Эта победа – историческая, ведь команда вышла в групповой этап континентального первенства впервые, пишет агентство «Новости-Грузия».
В следующем матче 26 января грузины сыграют с командой Боснии и Герцеговины, а 29 января – против Испании.
- Чемпионат Европы по мини-футболу с участием 16 команд проходит с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. После матчей группового этапа путевки в четвертьфинал получат две лучшие команды в каждой группе.
США просили РФ не публиковать текст ответа на требования «гарантий»
Соединенные Штаты просят Россию не публиковать полный текст письменного ответа США на российские требования так называемых гарантий безопасности. Об этом пишет в субботу газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента, который отметил, что Кремль может не удовлетворить эту просьбу и опубликовать документ вопреки желанию США. Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что его публикация была бы «правильной».
О том, что на российские требования, большая часть которых фактически уже была отвергнута США и их союзниками, будет дан письменный ответ, сообщили накануне после встречи в Женеве глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен. На письменном ответе настаивала Москва.
Как пишет Washington Post, в документ, который в эти выходные обсуждается в Вашингтоне, а в понедельник, как ожидается, станет предметом обсуждения США со странами ЕС, будут включены встречные американские предложения по вопросам безопасности, в том числе перечислены сферы, где возможен диалог. Представитель Госдепартамента подтвердил, что в документе будет содержаться отказ от российских требований остановить расширение НАТО и не принимать в союз Украину.
Предполагается, что документ будет адресован лично президенту России Владимиру Путину. Ранее тот утверждал, что российские требования гарантий являются целостными и удовлетворение лишь их части не устроит Москву.
Россия выдвинула свои требования на фоне наращивания сил у границ с Украиной. В особенности в последние недели на Западе все чаще звучат опасения, что Россия готовит широкомасштабную агрессию против Украины. Российский МИД в случае непринятия требований угрожал «военно-техническими и военными мерами».
- В субботу стало известно, что на следующей неделе, предположительно 25 или 26 января, в Париже пройдет встреча политических советников так называемой «Нормандской четверки»: Германии, Франции, России и Украины. По данным источника ТАСС, в ней примет участие приближенный к Путину замглавы его администрации Дмитрий Козак. Советники всех четырех стран встретятся впервые после значительного перерыва – в последнее время прямых российско-украинских контактов на этом уровне не было. «Нормандская четверка» создана для содействия урегулированию конфликта в Донбассе.
Глава ВМС Германии: Грузия отвечает критериям, но принимать ее в НАТО неразумно
Главнокомандующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что, хотя Грузия отвечает критериям для вступления в НАТО, принимать ее в альянс неразумно. Об этом вице-адмирал сказал на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара в Дели, передает SOVA.
«Украина не может выполнить требования (для членства в НАТО), потому что ее территории в Донбассе оккупированы российской армией или теми, кого они называют ополченцами. Грузия хочет стать членом альянса, они соответствуют требованиям, но разумно ли иметь их в качестве члена? Нет», - сказал Шенбах.
Как отмечает издание Bild, в двухминутном видео со встречи в Дели, появившемся в Twitter, командующий ВМС Германии делает и другие двусмысленные и даже скандальные заявления. К примеру, говоря о российской угрозе, попытался найти объяснение действиям Кремля, отмечая: «Путин просто хочет уважения», и добавляя, что он это уважение заслуживает. Шенбах также говорит, что «Крым ушел и никогда не вернется».
Министерству обороны Германии пришлось делать разъяснения в связи с высказываниями вице-адмирала. В Бундестаге заявили, что слова главнокомандующего никоим образом не соответствуют позиции Берлина.
Украинские вооруженные силы получили партию грузов из США
Посольство США в Киеве опубликовало фотографии американского самолета при разгрузке в киевском аэропорту. Транспортный самолет доставил вооруженным силам Украины, по распоряжению президента Джо Байдена, грузы на 60 млн долларов. Таким образом, как отмечает «Немецкая волна», Вашингтон демонстрирует «решительную поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины». Нынешняя партия грузов военного назначения – первая из серии подобных поставок в Украину.
Россия неоднократно призывала прекратить поставки военной помощи Украине, поскольку это, как заявляют в Кремле, может подтолкнуть Киев к попытке вернуть сепаратистские регионы Донбасса под свой контроль. Ранее Москва резко критиковала поставку Украине легких противотанковых вооружений из Великобритании, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония тоже планируют поставлять Украине вооружения, закупленные ими у США.
Министр обороны ФРГ: Украина получит полевой госпиталь из Германии
Германия решила направить Украине полевой госпиталь в качестве поддержки. Объявившая об этом в субботу министр обороны ФРГ подчеркнула, что в настоящее время Берлин не готов поставлять Украине военную помощь. Кристин Ламбрехт в интервью газете «Вельт ам Зонтаг» заявила что госпиталь прибудет в Украину в феврале. Одновременно будет обеспечена учебно-тренировочная база для украинского медицинского персонала. Такое содействие обойдется Германии в более чем в 5 миллионов евро, сообщает телеканал «Евроньюс».
Германия уже поставила Украине респираторы, сообщила министр и добавила, что в госпиталях Германии находятся на лечении украинские солдаты с тяжелыми ранениями, полученными в боях на востоке Украины.
«Мы стоим плечом к плечу с Киевом. Теперь наша задача - сделать все возможное для уменьшения остроты нынешнего кризиса». - Министр обороны, социал-демократ Кристин Ламбрехт подчеркнула, что в данный момент, по ее оценке, поставки оружия не помогут ослаблению противостояния между Россией и Украиной.
Ламбрехт заявила, что сформулированная таким образом позиция пользуется полной поддержкой всех членов федерального правительства во главе с канцлером, социал-демократом Олафом Шольцем.
Вынужденные переселенцы из Абхазии анонсировали протесты в Тбилиси
Вынужденные переселенцы из Абхазии, проживающие в здании бывшего санатории «Картли», с 24 января возобновят протесты с требованием предоставить им жилье. В понедельник они намерены устроить акцию у министерства по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, пишет SOVA.
По словам ВПЛ, есть экспертное заключение, что здание санатория, в котором они живут, находится в аварийном состоянии. При этом министерство вновь предложило жильцам переселиться в съемные квартиры и оплатить аренду, но беженцы отказываются, поскольку не доверяют властям.
На фасаде здания сегодня, 22 января, было вывешено черное полотнище с надписью: «Может, хоть вам повезет». Это отсылка к трагедии, случившейся в доме 16 числа. Тогда с крыши здания спрыгнул 52-летний Зураб Чичошвили. Как утверждают родственники, он покончил с собой, чтобы привлечь внимание властей к жилищной проблеме.
Между тем, неправительственная организация Transparency International – Georgia опубликовала заявление, посвященное проблемам вынужденных переселенцев. В нем говорится, что в Грузии официально зарегистрировано 92 079 семей, бежавших с оккупированных территорий, в общей сложности 286 442 человек. Из них лишь до 50 000 семей были обеспечены жильем за счет государства. В НПО подчеркивают, что многие семьи до сих пор живут в условиях, представляющих повышенный риск для жизни и здоровья.
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