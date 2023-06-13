Венецианская комиссия призвала Грузию не принимать законопроект «О деолигархизации»

Венецианская комиссия Совета Европы 12 июня опубликовала окончательное заключение, согласно которому призывает власти Грузии не принимать законопроект «О деолигархизации», в который ранее были внесены поправки.

Летом 2022 года Еврокомиссия рекомендовала Грузии «осуществить курс на «деолигархизацию», преодолев чрезмерное влияние личных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь», чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС. Власти Грузии в ответ разработали законопроект «О деолигархизации». Однако в Венецианской комиссии считают, что новый вариант законопроекта не может быть воспринят как «демократичный или эффективный» ответ на требование Еврокомиссии, поскольку может стать инструментом воздействия на оппонентов власти.

Эксперты Венецианской комиссии считают, что необходимо провести «системные реформы», в том числе по созданию и осуществлению политики эффективной конкуренции; усилению борьбы с коррупцией на высшем уровне; усилению плюрализма СМИ и прозрачности собственности СМИ.

В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что будут ждать указания Еврокомиссии. Мамука Мдинарадзе заявил, что если вопрос о «деолигархизации» будет снят с повестки дня, закон не вступит в силу. В противном случае он начнет действовать с 1 марта 2024 года.