Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций и кредит Украине

Главы МИД стран Евросоюза на встрече 23 февраля не достигли соглашения по 20-му пакету санкций против России. Это подтвердила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас - после того, как глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что высказался против одобрения пакета. Против высказалась также Словакия. Для принятия решения необходима единогласная поддержка.

Каллас назвала случившееся неудачей, отметив, что это «не тот сигнал, который хотелось бы отправить» Евросоюзу в преддверии четвёртой годовщины российского широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Ранее предполагалось, что 20-й пакет мог бы быть согласован до этой даты и символически будет приурочен к ней, однако уже очевидно, что этого не произойдёт. Как отметила Каллас, работа продолжается.

Сийярто ранее заявил, что Будапешт будет блокировать одобрение Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, обвинив Украину в намеренном повреждении нефтепровода «Дружба», по которому нефть поступает в Венгрию и Словакию.

По данным украинских властей, поставки нефти по трубопроводу «Дружба» нарушены с конца января из-за российских бомбардировок. Кроме того, Киев настаивает, что продолжающиеся закупки российской нефти и газа Венгрией и Словакией помогают финансировать войну России против Украины.

На заседании 23 февраля Венгрия также официально отказалась одобрить выделение Украине займа в 90 миллиардов евро, который ранее был предварительно согласован. При этом ранее Венгрия, Словакия и Чехия отказались быть гарантами этого займа.

«Я ясно дал понять, что мы не поддержим получение Украиной военного кредита в размере 90 млрд евро, потому что украинцы нас шантажируют. Они вступили в сговор с Брюсселем и объединили усилия с оппозицией в Венгрии, чтобы поставить под угрозу безопасность венгерской энергетической отрасли и безопасность Венгрии в целом», — заявил Сийярто.

Сийярто сообщил, что Будапешт пересмотрит свою позицию только тогда, когда Украина возобновит поставки нефти по нефтепроводу «Дружба».

Решение о кредите в декабре прошлого года стало компромиссным после того, как страны ЕС не смогли договориться об использовании для финансирования Украины замороженных российских активов. Каллас заявила в понедельник, что, если Венгрия продолжит блокировать займ, ЕС может вернуться к теме замороженных активов, чтобы всё же найти способ финансовой поддержки Украины. Глава Евросовета Антониу Кошта, как сообщает Reuters, направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану письмо, в котором указал на необходимость исполнения одобренного в декабре решения.

Также в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что до восстановления нефтепровода «Дружба» Словакия прекратит поставки электроэнергии в Украину.

Власти Венгрии и Словакии критикуют поддержку Украины другими странами ЕС, заявляя, что стремятся прежде всего к миру. Их позицию, в свою очередь, нередко характеризуют как пророссийскую.