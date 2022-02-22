Верховная Рада приняла заявление из-за признания Россией «ЛНР» и «ДНР»

Верховная Рада Украины призвала другие страны и международные организации не признавать вслед за Россией независимость неподконтрольных украинскому правительству сепаратистских «республик» Донбасса.

Рада призвала также осудить решение Москвы о легализации «ДНР» и «ЛНР» и ввести против России жесткие санкции. «За» соответствующее постановление во вторник проголосовали 336 народных депутатов.

Приняв решение о признании «ЛДНР», Россия в одностороннем порядке де-факто вышла из минских договоренностей, а также разрушила соответствующий переговорный процесс на уровне стран-участниц «нормандского формата» и в рамках Трехсторонней контактной группе, говорится в заявлении украинского парламента.

Рада выступила за дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против России и ее руководства, включая заморозку запуска газопровода «Северный поток-2», отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в РФ высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергосектора, передает «РБК-Украина».

Кроме того, Рада намерена содействовать запросам об оказании помощи из-за рубежа в укреплении обороноспособности Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости сепаратистских образований на востоке Украины – так называемых Донецкой и Луганской «народных республик». Также было объявлено о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Путин поручил им выполнение «функций по поддержанию мира».

Совет Федерации во вторник разрешил президенту России использовать армию страны за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе.

С конца прошлой недели международные наблюдатели начали фиксировать резкое усиление обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе, ответственность за которые украинские военные и сепаратисты возлагали друг на друга. Это происходило на фоне заявлений стран Запада о том, что российское вторжение на территорию Украину возможно со дня на день, а российская военная группировка вблизи украинских границ не уменьшается - вопреки заявлениям Минобороны РФ о начале отвода части сил после завершения учений.

22 февраля обстрелы в Донбассе продолжились. Украинские власти сообщили, в частности, об обстреле пророссийскими сепаратистами города Счастья в Луганской области.

На видео с места событий виден дым в районе местной теплоэлектростанции – одной из крупнейших в Луганской области. Работать ТЭС прекратила ещё в понедельник, после первых обстрелов. Город частично обесточен и лишен водоснабжения.