Верховная Рада Украины приняла закон о демобилизации срочников

Верховная Рада Украины в пятницу приняла закон о демобилизации военнослужащих срочной службы. За проголосовали 319 человек, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Документ предусматривает возможность во время действия в Украине военного положения увольнения в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это позволит отправить в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы в 2024 году.

Комитет по вопросам национальной безопасности внес в окончательную редакцию законопроекта норму об обязательной отсрочке от мобилизации для срочников в течение 12 месяцев после увольнения.