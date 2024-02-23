Верховная Рада Украины приняла закон о демобилизации срочников

Верховная Рада Украины в пятницу приняла закон о демобилизации военнослужащих срочной службы. За проголосовали 319 человек, сообщил депутат Ярослав Железняк.
Документ предусматривает возможность во время действия в Украине военного положения увольнения в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это позволит отправить в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы в 2024 году.
Комитет по вопросам национальной безопасности внес в окончательную редакцию законопроекта норму об обязательной отсрочке от мобилизации для срочников в течение 12 месяцев после увольнения.
- Верховная Рада также рассматривает поданный правительством законопроект о мобилизации. Документ, в частности, предусматривает обязательное создание гражданами электронного кабинета призывника и обновление в нем военно-учетных данных, возможность для военкоматов присылать электронные повестки через кабинет призывника. Также предлагается снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, демобилизация станет возможна через 36 месяцев службы.