Верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи, сын аятоллы Али Хаменеи

Совет экспертов Ирана избрал верховным лидером страны Моджтабу Хаменеи – сына убитого в результате операции США и Израиля Али Хаменеи.

Совет призвал граждан «присягнуть на верность» новому лидеру.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) поддержал решение и заявил, что «готов полностью подчиниться и самопожертвовать во имя исполнения божественных указаний» Моджтабы Хаменеи.

56-летний Моджтаба Хаменеи второй из шестерых детей Али Хаменеи. Среднее образование он получил в религиозной школе Алави в Тегеране. По данным иранских СМИ, в юности он недолго служил в армии во время ирано-иракской войны, а в 1999 году отправился в Кум, священный город, считающийся важным центром шиитской теологии, чтобы продолжить свои религиозные исследования.

Моджтабы Хаменеи никогда не занимал никаких государственных должностей, не выступал с публичными речами и не давал интервью. При этом он провёл два десятилетия в аппарате отца, координируя отношения между духовенством и КСИР.

Жена Моджтабы Хаменеи, Захра Хаддад Адель, была убита в результате того же удара США и Израиля, что и его отец. У Моджтабы и Захры трое детей. Сообщалось, что их 18-летний старший сын тоже стал жертвой этой атаки, но это сообщение не подтверждено.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает избрание сына Хаменеи «неприемлемым» и должен участвовать в назначении нового верховного лидера.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац на прошлой неделе заявил, что любой лидер, назначенный «иранским террористическим режимом», станет «безоговорочной целью для ликвидации», а Армии обороны Израиля, поручено подготовиться и действовать «ля выполнения этой миссии как «неотъемлемой части целей операции «Львиный рык».

