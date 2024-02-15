Верховный суд РФ не удовлетворил два иска Надеждина о проверке подписей

Верховный суд России не удовлетворил два иска бывшего кандидата на пост президента Бориса Надеждина.
В первом иске Надеждин отстаивал право сборщика подписей, заверенного нотариусом в одном регионе, собирать подписи избирателей, прописанных в других регионах. Ранее ЦИК России забраковала, по выражению Надеждина, «огромное количество подписей» именно из-за несоответствия региона сборщика и региона сбора подписей. Иными словами, листы с подписями хабаровчан, заверенные сборщиком из Москвы, ЦИК отбраковывала.
Надеждин настаивает, что в этом случае ЦИК превысила свои полномочия, так как закон не требует от сборщика получать нотариальные заверения в каждом регионе, избиратели из которых ставят подписи.
Представитель ЦИК назвал позицию Надеждина «нелогичной» и заявил, что требования комиссии к документам «законны и обоснованны». Суд встал на сторону ЦИК.
Второй иск Надеждина касался формы ведомости проверки подписанных листов, в которой отсутствует заключение эксперта-почерковеда.
Надеждин собирается обжаловать оба решения. Кроме того, завтра Надеждин планирует подать в Верховный суд третий иск – об оспаривании решения ЦИК отказать ему в регистрации на выборах президента России.
- Надеждин был единственным кандидатом на пост президента России, занимающим антивоенную позицию и выступающим против политики нынешнего президента Владимира Путина. Неделю назад, 8 февраля, ЦИК отказала Надеждину в регистрации, обнаружив в его подписях более 15% брака при допустимых 5%.
- Электоральные эксперты уже много лет критикуют сбор подписей как основание для допуска к выборам из-за возможности снять кандидата по формальным причинам.
- Голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идет и о прямых фальсификациях.