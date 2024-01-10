Вертолет ООН захвачен радикальными исламистами в Сомали

Вооруженная группировка «Аль-Шабаб» в Сомали захватила вертолет ООН. На его борту было, по разным сведениям, восемь или девять человек - как пассажиров, так и членов экипажа. Предположительно, они находятся в заложниках у радикалов.

Как сообщает «Аль-Джазира», вертолет летел в столицу Сомали Могадишо, когда на его борту возникли технические неполадки. Вертолет совершил вынужденную посадку в районе, находящемся под контролем «Аль-Шабаб», и был захвачен боевиками. The Washington Рost уточняет, что радикалы подожгли вертолет, а его экипаж и пассажиров захватили.

Представитель вооруженных сил Сомали майор Хасан Али заявил, что на борту были двое сомалийцев и несколько иностранцев. По его словам, вертолет должен был доставить медикаменты в один из регионов вооруженного конфликта, а обратным рейсом вывезти оттуда раненых.

В ООН пока не комментировали сообщения о захвате вертолета.