Въезд в Литву запретили уроженцу Грузии, российскому рэперу Гио Пике

Литва запретила рэперу Гио Пике (настоящее имя — Георгий Джиоев), который планировал провести концерт в Вильнюсе, въезд в страну до 19 февраля 2031 года. В СМИ указывается, что речь идет о «грузинском исполнителе», при этом в сообщении МВД уточняется, что Джиоев — гражданин РФ.

Гио Пика — известный российский рэпер, сочиняющий песни на криминальную тематику. По информации из открытых источников, он родился в Тбилиси и в 1990-е годы переехал сначала в Северную Осетию, затем в Москву. Гио Пика часто посещает Грузию: в его Instagram указано, что 15 августа текущего года он проведет концерт в Батуми. Кроме того, у него запланированы выступления в Кишиневе, Праге и Ереване.

«Учитывая предложение министра иностранных дел Кястутиса Будриса и информацию, предоставленную Министерством иностранных дел, а также в соответствии с частями 4 и 8 статьи 133 Закона Литовской Республики «О правовом статусе иностранцев» и Правилами составления и управления Национальным списком иностранцев, которым запрещён въезд в Литовскую Республику, 19 февраля текущего года министр внутренних дел Владислав Кондратович своим распоряжением принял решение запретить въезд в Литовскую Республику гражданину Российской Федерации Георгию Джиоеву до 19 февраля 2031 года», — говорится в комментарии Министерства внутренних дел.

Также сообщается, что Департаменту миграции дано указание включить вышеупомянутого гражданина в публичный список иностранцев, которым запрещён въезд в Литву.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призывал МИД не допустить въезда исполнителя. По его словам, специалисты самоуправления насчитали как минимум семь случаев, когда рэпер выступал в России после того, как Кремль начал полномасштабную войну против Украины. В свою очередь, глава МИД обратился к министру внутренних дел с просьбой запретить артисту въезд в Литву.

Исполнитель планировал выступить в Вильнюсе 21 марта на арене Pramogų Arena. Как пишет издание Delfi, организаторы мероприятия подчеркивали, что артист «родился в регионе Осетии, который во время войны был оккупирован, поэтому его нельзя связывать с российским политическим, культурным или идеологическим пространством». Организаторы также позиционировали его как «артиста из Грузии, гастролирующего по Европе, Азии и США». В презентационных материалах утверждалось, что исполнитель публично критиковал российские власти, выступал против войны и подчеркивал антивоенную позицию в своём творчестве.

В конце декабря 2025 года Гио Пика выступал в Варшаве и выразил поддержку украинским беженцам, пожелав им мира и добра. Его обращение не содержало политических высказываний, передает «Вот Так», однако один из осетинских пабликов предлагал запретить Джиоеву въезд в Россию.

В ноябре прошлого года Литва внесла в «чёрный список» российского рэпера Алишера Моргенштерна; исполнитель обратился в суд по поводу запрета на въезд в Литву, но его жалоба была отклонена.